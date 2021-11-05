ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Отец Анджорина заявил, что игрок будет проходить восстановление в России

вчера, 12:02

Шериф Анджорин, агент и отец полузащитника «Локомотива» Фаустино Анджорина, рассказал что игрок будет проходить восстановление после перелома плюсневой кости в России. Ранее появилась информацию о том, что Анджорин вернётся в расположение «Челси».

Да, Тино сломал кость стопы во время тренировки. Сейчас травму оценивают врачи, он летит на обследование в Лондон, так как он принадлежит «Челси» — там его осмотрит доктор клуба, и потом он вылетит обратно. Восстановление он будет проходить в России. А на поле Тино вернется, скорее всего, на зимнем тренировочном сборе.

В нынешнем сезоне Анджорин провёл 9 матчей за «Локомотив», записав на свой счёт 1 гол.

Все новости
СлухиАнтон Миранчук вернётся в «Локомотив» из Германии в конце ноября
Вчера, 15:06 Комментарии6
СлухиИгнатов избежал травмы в матче против «Лестера»
Вчера, 12:12 Комментарии3
Гисдоль рассказал о травме Анджорина
Вчера, 09:28 Комментарии5
Анджорин сломал плюсневую кость, он будет восстанавливаться в «Челси»
04 ноября Комментарии6
Полузащитник «Локомотива» Анджорин выбыл до конца года из-за травмы
04 ноября Комментарии6
Захарян выбыл на неопределённый срок
04 ноября Комментарии38
Все комментарии
Ника228
Ника228
вчера в 13:43
Будем честны в АПЛ у него шансов нет , а у нас он может стать звездой . Удар у него потрясающий ( для рпл )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:13
Ладно, подлечат и в России...
drug01
drug01
вчера в 12:11
Это хорошо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100