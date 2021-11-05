Отец Анджорина заявил, что игрок будет проходить восстановление в России

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вчера, 12:02

Шериф Анджорин, агент и отец полузащитника «Локомотива» , рассказал что игрок будет проходить восстановление после перелома плюсневой кости в России. Ранее появилась информацию о том, что Анджорин вернётся в расположение «Челси».

Да, Тино сломал кость стопы во время тренировки. Сейчас травму оценивают врачи, он летит на обследование в Лондон, так как он принадлежит «Челси» — там его осмотрит доктор клуба, и потом он вылетит обратно. Восстановление он будет проходить в России. А на поле Тино вернется, скорее всего, на зимнем тренировочном сборе.

В нынешнем сезоне Анджорин провёл 9 матчей за «Локомотив», записав на свой счёт 1 гол.