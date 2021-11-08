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Бензема готов перейти в ПСЖ из-за потенциального трансфера Холанда в «Реал»

вчера, 09:09

Нападающий Карим Бензема может покинуть «Реал».

Интерес к французу проявлял «Ньюкасл», однако форвард отклонил предложение английского клуба. Карим готов уйти из «Реала», если «сливочные» летом оформят трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Бензема предпочёл бы вернуться в Лигу 1, где он выступал в составе «Лиона», а переход форварда может оформить ПСЖ. Бензема заинтересован в данном трансфере.

В нынешнем сезоне Холанд провёл 10 матчей за «Боруссию» Дортмунд, записав на свой счёт 13 голов и 4 результативные передачи. На счету Бензема 14 голов и 8 ассистов за 15 игр в составе «Реала».

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:52
Разве можно из-за Холанда уйти. Ну играли бы вместе
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 15:36
Когда Роналду играл за Реал,Бензема был в тени а после него стал забивать уверенно,это говорит о его психиологии,он не уверен в себе,как Роналду,Месси,Мбаппе,при гигантах он теряется,поэтому думаю и Холанд на него влияет.
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:19
Врядли он уйдёт он будет еше пять лет играть на высшем уровне
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:17
Бензема проводит просто фантастический сезон как в Реале так и в сборной.
Холланд это конечно хорошо,молодой,забивной, охота на него будет славной и не факт что Реал окажется победителем в этой гонке(хотя я думаю что именно в Мадриде по итогу и окажется норвежец)
Я думаю что даже если Реал подпишут и Мбаппе, и Холанда, то необязательно продавать Бенза. Все мы знаем как отлично Карим играл вподыгрыше на Рона. Можно и так поиграть в атаке В центре Холланд,по ним Бенз, Мбаппе на фланге на другом фланге Вини...атака бомба
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:31, ред.
Я думаю что Винисиус и Бензема это те игроки нападения которые делают результат, а в Реале действительно есть с кем расставаться, причём их там достаточно. А эти двое точно останутся. Это моё субъективное мнение.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:18
Ой дружище да ладно тебе ,сколько уже таких легенд ушло ,на благо молодых звезд ? Куча просто уйма.Да и Реал не потянет и Холланда , и Бензема и Мбаппе ,да и ещё полузащиту обнови ,защиту обнови . В любом случаи придется с кем то дорогим расстаться .Да и зачем двух таких напов держать в команде ? Что бы один банку полеровал ?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 14:13
Тут не в этом дело ,у Реала нет денег содержать сразу двух таких центральных напов ,плюс придет Мбаппе и многие другие ,зарплатную ведомость надо будет освобождать
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:53
Боится Холанда,то есть конкуренциии,этим дает знать,что Холанд лучше чем он.
В этом Роналду гигант уверенности в себе.
Bombardier
Bombardier
вчера в 12:49
Время собирать камни?
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 12:24
Бензема мог бы вполне уйти на правый фланг атаки. Не хуже Асенсио точно был бы. Француз в подыгрыше очень полезен.
RaulReal
RaulReal
вчера в 12:19
Холланду еще нужно доказать, что он лучше Бензема. В этом сезоне пока лучшие это Бензема и Лева два старика и главные фавориты ЗМ. И если произойдет чудо и Холланд перейде в Реал то травмы и отдых еще никто не отменял.
Сантус
Сантус
вчера в 11:51
Не думал пару лет назад что напишу подобное,но Бенз сейчас в полном порядке и тащит Реал.Пусть ещё попылит...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:47
Бензема готов перейти в ПСЖ из-за потенциального трансфера Холанда в «Реал».
Я если честно не понимаю такие вбросы в информационное пространство, которое за собой ничего не несёт, никакой смысловой нагрузки. Разве только автор зацепился за то что Бензема и ПСЖ имеют к Франции непосредственное отношение ?!? Бензема и Реал связывает двенадцать лет истории больших Побед и неудач. И я думаю что отношения любви к клубу и клуба к Бензема настолько взаимны , что контракт который расчитан до 2023 года будет обязательно продлён несмотря на возраст Бензема. Он нужен команде, он приносит пользу в каждой игре и невозможно эту связь разорвать. И совсем не важно куда уйдёт Холанд, но Бензема с вероятностью в 99,9 % останется в Реале. А о переходе в ПСЖ, скорее всего у него даже во сне не возникает такой мысли. Так что Бензема остаётся в думаю в своём доме под названием Реал !!! Всем Добра !!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:24
Пора уступать дорогу.
амурец
амурец
вчера в 10:33
Не думаю что Бензема отпустят из Реала
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
вчера в 10:23
ПСЖ французский Зенит
Бет Террор
Бет Террор
вчера в 10:18
Определитесь:он или мбаппе встречает или от Холланда убегает?а по факту-реал в восторге от Карима,а Карим от реала!
112910415
112910415
вчера в 10:04
своеобразный протест против Холанда
Nazi
Nazi
вчера в 09:38
Скоро ПСЖ превратится в дом престарелых..
4RT
4RT
вчера в 09:36
Так ПСЖ всех "старичков" себе соберёт 😁
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:33
Даже не знаю, как реагировать на такую новость. С одной стороны неутихающие страсти по Холанду, который не определился пока ещё со своим будущим, не факт, что он окажется в Реале, куда в свою очередь стремится другой французский форвард Мбапппе. С другой стороны, зачем ПСЖ нужен великовозрастный Бензима, имеющий на руках контракт с Реалом до лета 2023 года, к тму же через месяц будет отмечать свой тридцать четвёртый день рождения. ПСЖ превращается в некое пристанище заслуженных ветеранов, к коим можно отнести Месси, Рамоса, да и пожалуй Навоса, который на год старше Карима, хотя для вратаря возраст тридцать пять ещё не так критичен.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:33
что там в ПСЖ медом намазано,все хотят туда попасть.
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:32
И на кой чёрт этот пенсионер ПСЖ нужен,или ПСЖ хочет создать клуб кому за 30?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:31, ред.
Будет очень жаль, если Бензема уйдёт из-за трансфера Холанда...
К.Бензема истинный "Мадридиста" который доказал это своей игрой, отношением к команде, контрактом который он подписал с "Реалом", думая в первую очередь о команде, а лишь потом о себе...

Игрок который играет за "Реал" с 2009 года, трижды в составе "Реала" выигрывал Примеру, четырежды ЛЧ...
Хотелось бы чтобы такой игрок, легенда "Реала" закончил своё выступление в "Реале", но Карим настолько любит и предан "Реалу", что уйдёт если увидит что не сможет играть так и сколько как он играл и играет... С таким КПД, которое у него было и есть на сегодняшний день...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:28
Не верю что его отпустят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:17, ред.
Как всё сложно у них. Карим понял, что вряд ли выдержит конкуренцию с молодым норвежцем. Поэтому решил уйти туда где денег платят побольше.
А Ньюкасл пока серая лошадка.
Я вот только не пойму, зачем Боруссии продавать Холланда? Они же как будто созданы друг для друга..
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:10
С лучшим игроком так не поступают.
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