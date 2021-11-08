Бензема готов перейти в ПСЖ из-за потенциального трансфера Холанда в «Реал».

Нападающий Карим Бензема может покинуть «Реал».
Интерес к французу проявлял «Ньюкасл», однако форвард отклонил предложение английского клуба. Карим готов уйти из «Реала», если «сливочные» летом оформят трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Бензема предпочёл бы вернуться в Лигу 1, где он выступал в составе «Лиона», а переход форварда может оформить ПСЖ. Бензема заинтересован в данном трансфере.
В нынешнем сезоне Холанд провёл 10 матчей за «Боруссию» Дортмунд, записав на свой счёт 13 голов и 4 результативные передачи. На счету Бензема 14 голов и 8 ассистов за 15 игр в составе «Реала».
К.Бензема истинный "Мадридиста" который доказал это своей игрой, отношением к команде, контрактом который он подписал с "Реалом", думая в первую очередь о команде, а лишь потом о себе...
Игрок который играет за "Реал" с 2009 года, трижды в составе "Реала" выигрывал Примеру, четырежды ЛЧ...
Хотелось бы чтобы такой игрок, легенда "Реала" закончил своё выступление в "Реале", но Карим настолько любит и предан "Реалу", что уйдёт если увидит что не сможет играть так и сколько как он играл и играет... С таким КПД, которое у него было и есть на сегодняшний день...
К.Бензема истинный "Мадридиста" который доказал это своей игрой, отношением к команде, контрактом который он подписал с "Реалом", думая в первую очередь о команде, а лишь потом о себе...
Игрок который играет за "Реал" с 2009 года, трижды в составе "Реала" выигрывал Примеру, четырежды ЛЧ...
Хотелось бы чтобы такой игрок, легенда "Реала" закончил своё выступление в "Реале", но Карим настолько любит и предан "Реалу", что уйдёт если увидит что не сможет играть так и сколько как он играл и играет... С таким КПД, которое у него было и есть на сегодняшний день...