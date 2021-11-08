Бензема готов перейти в ПСЖ из-за потенциального трансфера Холанда в «Реал».

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вчера, 09:09

Нападающий может покинуть «Реал».

Интерес к французу проявлял «Ньюкасл», однако форвард отклонил предложение английского клуба. Карим готов уйти из «Реала», если «сливочные» летом оформят трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» . Бензема предпочёл бы вернуться в Лигу 1, где он выступал в составе «Лиона», а переход форварда может оформить ПСЖ . Бензема заинтересован в данном трансфере.

В нынешнем сезоне Холанд провёл 10 матчей за «Боруссию» Дортмунд, записав на свой счёт 13 голов и 4 результативные передачи. На счету Бензема 14 голов и 8 ассистов за 15 игр в составе «Реала».