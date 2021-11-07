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Брат Рамоса: «Серхио не будет разрывать контракт с ПСЖ»

вчера, 09:04

Рене Рамос, брат защитника ПСЖ Серхио Рамоса, прокомментировал слухи о том, что парижане могут расторгнуть контракт с испанцем.

Серхио будет играть за ПСЖ, когда восстановится от травмы. Он не собирается завершать карьеру или разрывать контракт. У меня нет сомнений в будущем Серхио.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:54
Эти ребята так много коммментируют, что уже хочется увидеть , такую команды в Что ? Где? Когда?
Капитан - папа Месси
По левую руку - сестра Роналду
По правую - брат Рамоса
Остальные игроки - окружение Неймара
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:08
Если Месси захочет будет играть
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:03
Не для того переходил, чтобы разрывать контракт.
Рамос очень удачно устроился.
ariec93
ariec93
вчера в 13:03
Так а смысл с ним разрывать контракт, если в таком случае придется оставшуюся сумму выплатить, которую он должен был бы получить, если бы отыграл полный контракт. Если только сэкономить на услугах мед персонала и столовой))
АGRESSOR
АGRESSOR
вчера в 12:56
Теперь их двое,кто получает миллионы только за присутствие: месси 0 голов и 0 передач за 3 месяца, и Рамос))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:36
А зачем?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:09
Не в его интересах прерывать
112910415
112910415
вчера в 10:26
денежный ручеёк не должен пересохнуть
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:09
Такой контракт как у Рамоса с ПСЖ в возрасте 35-ти лет, никто бы не разорвал...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:28
Сомнений в будущем Серхио нет - будет получать бабки от ПСЖ, пока будет такая возможность.
particular
particular
вчера в 09:18
Когда непригодность Рамоса станет очевидной, то возможны даже самые невероятные сценарии развития событий...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:11
Брат Рамоса:
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:09
Пусть инициатором разрыва будет ПСЖ.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:08
По своей воле точно нет.
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