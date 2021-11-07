Брат Рамоса: «Серхио не будет разрывать контракт с ПСЖ»

Рене Рамос, брат защитника ПСЖ , прокомментировал слухи о том, что парижане могут расторгнуть контракт с испанцем.

Серхио будет играть за ПСЖ , когда восстановится от травмы. Он не собирается завершать карьеру или разрывать контракт. У меня нет сомнений в будущем Серхио.