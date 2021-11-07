Брат Рамоса: «Серхио не будет разрывать контракт с ПСЖ»

Рене Рамос, брат защитника ПСЖ Серхио Рамоса, прокомментировал слухи о том, что парижане могут расторгнуть контракт с испанцем.
Серхио будет играть за ПСЖ, когда восстановится от травмы. Он не собирается завершать карьеру или разрывать контракт. У меня нет сомнений в будущем Серхио.
Капитан - папа Месси
По левую руку - сестра Роналду
По правую - брат Рамоса
Остальные игроки - окружение Неймара
Капитан - папа Месси
По левую руку - сестра Роналду
По правую - брат Рамоса
Остальные игроки - окружение Неймара
Рамос очень удачно устроился.
Рамос очень удачно устроился.
https://www.youtube.com/watch?v=xqyomFkzMps