ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

Де Лаурентис высказался о ситуации с контрактом Инсинье

вчера, 09:50

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Лоренцо Инсинье.

От нас не зависит, останется ли Инсинье в «Наполи». Я никогда никого не заставлял оставаться в клубе. Я позволяю игрокам решать самостоятельно, что является для них лучшим выбором. Если Инсинье хочет остаться, мы будем очень рады этому. Если он думает, что его карьера в «Наполи» закончилась, то мы поговорим об этом и всё решим.

Текущий контракт Инсинье истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл 13 матчей за «Наполи», записав на свой счёт 5 голов и 4 результативные передачи.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:59
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хорош!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:01
Даром отпускать его тоже жалко.
Баобаб
Баобаб
вчера в 11:00
Во старикашка выдал) Он никого не заставляет оставаться. За деревяшек ценник 92ит такой, что парням ничего не остаётся, чем сидеть в Напули до конца контракта.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:57
Ещё целый год в переди!
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