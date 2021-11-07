Де Лаурентис высказался о ситуации с контрактом Инсинье

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего .

От нас не зависит, останется ли Инсинье в «Наполи». Я никогда никого не заставлял оставаться в клубе. Я позволяю игрокам решать самостоятельно, что является для них лучшим выбором. Если Инсинье хочет остаться, мы будем очень рады этому. Если он думает, что его карьера в «Наполи» закончилась, то мы поговорим об этом и всё решим.