«Ливерпуль» нашёл альтернативу Беллингхэму в «Реале Сосьедад»

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вчера, 16:11

«Ливерпуль» оставил идею с подписанием полузащитника «Боруссии» Дортмунд .

«Красные» активно интересовались молодым англичанином, однако «Боруссия» категорически отказывается продавать одного из своих ключевых игроков. Поэтому «Ливерпуль» переключил своё внимание на полузащитника «Реала Сосьедад» .

В нынешнем сезоне испанец провёл 17 матчей за «Реал Сосьедад», записав на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи. Мерино уже выступал в Англии в составе «Ньюкасла» (2017-2018).