«Ливерпуль» нашёл альтернативу Беллингхэму в «Реале Сосьедад»

«Ливерпуль» оставил идею с подписанием полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингхэма.
«Красные» активно интересовались молодым англичанином, однако «Боруссия» категорически отказывается продавать одного из своих ключевых игроков. Поэтому «Ливерпуль» переключил своё внимание на полузащитника «Реала Сосьедад» Микеля Мерино.
В нынешнем сезоне испанец провёл 17 матчей за «Реал Сосьедад», записав на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи. Мерино уже выступал в Англии в составе «Ньюкасла» (2017-2018).