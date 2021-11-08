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Агент Шпинёв: «Переезд Алексея Миранчука в Россию исключён»

вчера, 13:52

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о будущем своего клиента.

— Переезд в Россию исключен?

Однозначно.

— Почему?

Человек попробовал тот футбол, уклад жизни, ему так нравится, комфортно. Но хотелось бы играть. Сейчас получается так. Есть требования, видение тренера — своеобразное, скажем так, радикальное. Прекрасно. В Серии А есть еще 19 клубов. Начнется трансферное окно, все узнаем.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:08
У кокорина тоже самое
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:32, ред.
Миранчук игрок только внутреннего употребления в россии. За ....делать не чего , да и не зачем. Здесь больше платят и утруждать себя не надо . Курорт , а там насмешки и скамейка...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:28
Пусть в апл играет!
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:37
Настолько глубоко пустил корни в скамейку, что уже не оторвать.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:31, ред.
Человек попробовал тот футбол, уклад жизни, ему так нравится, комфортно.

К сожалению не очень-то он и попробовал тот футбол, так немного прикоснулся и на этом всё...Стабильный игрок запаса, который наблюдает за тем, как играют другие, и в редких случаях появляется в игре минут на 10-20...

Надо искать другую команду в Серии А, в которой бы была возможность играть, а не наблюдать как играют другие, теряя свою игровую форму, и не прогрессируя в свои 26 лет, а ведь это лучшие годы в футбольной карьере игрока!
Вопрос только в том, отпустит ли его "Аталанта" хотя бы в аренду?! Главного тренера команды вполне может устраивать такой вариант, как А.Миранчук который выходит на замену, очень похоже на то, что для это его и покупали...
ДСА
ДСА
вчера в 13:55
Значит надо искать клуб попроще в Европе.
drug01
drug01
вчера в 13:55
Вполне возможно
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