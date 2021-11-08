Агент Шпинёв: «Переезд Алексея Миранчука в Россию исключён»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о будущем своего клиента.
— Переезд в Россию исключен?
Однозначно.
— Почему?
Человек попробовал тот футбол, уклад жизни, ему так нравится, комфортно. Но хотелось бы играть. Сейчас получается так. Есть требования, видение тренера — своеобразное, скажем так, радикальное. Прекрасно. В Серии А есть еще 19 клубов. Начнется трансферное окно, все узнаем.
В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.
К сожалению не очень-то он и попробовал тот футбол, так немного прикоснулся и на этом всё...Стабильный игрок запаса, который наблюдает за тем, как играют другие, и в редких случаях появляется в игре минут на 10-20...
Надо искать другую команду в Серии А, в которой бы была возможность играть, а не наблюдать как играют другие, теряя свою игровую форму, и не прогрессируя в свои 26 лет, а ведь это лучшие годы в футбольной карьере игрока!
Вопрос только в том, отпустит ли его "Аталанта" хотя бы в аренду?! Главного тренера команды вполне может устраивать такой вариант, как А.Миранчук который выходит на замену, очень похоже на то, что для это его и покупали...
К сожалению не очень-то он и попробовал тот футбол, так немного прикоснулся и на этом всё...Стабильный игрок запаса, который наблюдает за тем, как играют другие, и в редких случаях появляется в игре минут на 10-20...
Надо искать другую команду в Серии А, в которой бы была возможность играть, а не наблюдать как играют другие, теряя свою игровую форму, и не прогрессируя в свои 26 лет, а ведь это лучшие годы в футбольной карьере игрока!
Вопрос только в том, отпустит ли его "Аталанта" хотя бы в аренду?! Главного тренера команды вполне может устраивать такой вариант, как А.Миранчук который выходит на замену, очень похоже на то, что для это его и покупали...