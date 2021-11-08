Агент Шпинёв: «Переезд Алексея Миранчука в Россию исключён»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» , высказался о будущем своего клиента.

— Переезд в Россию исключен?

— Почему?

Человек попробовал тот футбол, уклад жизни, ему так нравится, комфортно. Но хотелось бы играть. Сейчас получается так. Есть требования, видение тренера — своеобразное, скажем так, радикальное. Прекрасно. В Серии А есть еще 19 клубов. Начнется трансферное окно, все узнаем.