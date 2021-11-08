Орлов: «Я уже не верю в Дзюбу, как в лидера сборной России»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался касательно Артема Дзюбы и сборной России:
Я уже не верю в Дзюбу, как в лидера сборной России, это точно. Потому что он не так тренируется, как Криштиану Роналду.
Спорт — это непременно учебно-тренировочная работа. Банально слышать это, но без атлетизма, подготовительного периода… Дзюба стал хуже играть, вышел с «Уралом»… Он мало двигается, а сегодня футбол — это весь матч от одних ворот до других.
Дзюба не вошел в состав сборной России на ноябрьские игры отборочного раунда к ЧМ-2022 с командами Кипра и Хорватии.
Артём против Урала..как это было,на самом деле...
https://youtu.be/UvLQMMaVmzU
Артём против Урала..как это было,на самом деле...
Теперь поливают "чистой водой,,😉.)Скоро услышим что скажет знаменитый Боярский.Я догадываюсь.
Пора пора радоваться на своём веку.Красавица кукле ку mersi koku.
Теперь поливают "чистой водой,,😉.)Скоро услышим что скажет знаменитый Боярский.Я догадываюсь.
Пора пора радоваться на своём веку.Красавица кукле ку mersi koku.
Умер Максим - и х... с ним! И т.д.
Умер Максим - и х... с ним! И т.д.
- Расстригусь, ей богу расстригусь!
- Расстригусь, ей богу расстригусь!
но с такой частотой - это перебор
но с такой частотой - это перебор