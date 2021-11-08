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Орлов: «Я уже не верю в Дзюбу, как в лидера сборной России»

вчера, 20:35

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался касательно Артема Дзюбы и сборной России:

Я уже не верю в Дзюбу, как в лидера сборной России, это точно. Потому что он не так тренируется, как Криштиану Роналду.

Спорт — это непременно учебно-тренировочная работа. Банально слышать это, но без атлетизма, подготовительного периода… Дзюба стал хуже играть, вышел с «Уралом»… Он мало двигается, а сегодня футбол — это весь матч от одних ворот до других.

Дзюба не вошел в состав сборной России на ноябрьские игры отборочного раунда к ЧМ-2022 с командами Кипра и Хорватии.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:36
пускай он не так тренируется как Роналду, но языком то он плещет не хуже Гены Орлова))) можно и оставить.
4RT
4RT
вчера в 23:21
Главное в Деда Мороза верить!😁
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:21
Просто глаза Геннадия Сергеевича не успевают сверхскоростным Дзюбой.....

Артём против Урала..как это было,на самом деле...
YVG
YVG
вчера в 22:30
Лидер сборной Соболев, отличный игрок и человек, чего Дзюбу вспоминать.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 22:22
Не давно дед хвалил Рукаку.
Теперь поливают "чистой водой,,😉.)Скоро услышим что скажет знаменитый Боярский.Я догадываюсь.
Пора пора радоваться на своём веку.Красавица кукле ку mersi koku.
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 22:15
отстаньте. кроме соссера умалишенных никто не спрашивает
Орзул
Орзул
вчера в 21:41
Никуда не деться, полено знатный 74р. Заслужил славу у кучи домохозяек. Лет 10 после ногомяча сможет привлекать внимание общественности своими усердием и мастерством в рукоблудии. Орлов, как был никчёмный, так им и остался. Сиди на даче, внуков воспитывай. Нет, надо своё мнение воткнуть, которое никому не интересно.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:30
Опять про Деревяху... может достаточно уже?
Умер Максим - и х... с ним! И т.д.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:23
Гена быстро переобулся
МапС
МапС
вчера в 21:23
Батюшка Дзюбовер (в миру Геннадий Орлов):
- Расстригусь, ей богу расстригусь!
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:22
Ну так...
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 21:21
Ну,дедушка,Артемка тебе этого не простит...))
протон
протон
вчера в 21:14
Дзюба давно не в сборной
Брулин
Брулин
вчера в 21:14
Сегодня ровно год как РУКАку ✋ выложил свое видео как быстро время летит..
161регион
161регион
вчера в 21:13
Дзюба Орлову.....
Cat01
Cat01
вчера в 21:09
Вся вера прошла
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:08
Здоровья Генадию и терпения на весь пеиод смены поколения азмунозависимых
Artemon9
Artemon9
вчера в 21:04
С добрым утром, Геннадий Сергеевич!
Futurista
Futurista
вчера в 21:02
Геннадию подвезли новые ботинки...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:00
Совсем старый стал гена.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:00
Так его там и нету...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:59
Как же гена быстро меняет мнение, английский флаг.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:57
Дзюба может только с Сан-Марино играть.
beefs
beefs
вчера в 20:53
Прозрение пришло слишком поздно...
Futurista
Futurista
вчера в 20:45, ред.
Дзюба только руки тренирует, а в футболе играть руками нельзя...годится только из за боковой бросать...
particular
particular
вчера в 20:45
Поплыл Гена, засуетился в показаниях, стал умерен в восторгах...
112910415
112910415
вчера в 20:38
менять своё мнение никому не возбраняется !
но с такой частотой - это перебор
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:37
Геннадий, то слитое видео - это была не тренировка!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:37
В него уже мало кто верит!
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