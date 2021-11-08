Орлов: «Я уже не верю в Дзюбу, как в лидера сборной России»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался касательно и сборной России:

Я уже не верю в Дзюбу, как в лидера сборной России, это точно. Потому что он не так тренируется, как Криштиану Роналду.

Спорт — это непременно учебно-тренировочная работа. Банально слышать это, но без атлетизма, подготовительного периода… Дзюба стал хуже играть, вышел с «Уралом»… Он мало двигается, а сегодня футбол — это весь матч от одних ворот до других.