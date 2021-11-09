Джикия и Жемалетдинов пропустили тренировку сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что защитник Георгий Джикия и полузащитник Рифат Жемалетдинов пропустили тренировку национальной команды.
Георгий почувствовал напряжение в подколенном сухожилии, Рифат приехал с болевыми ощущениями в икроножной. Мы решили не рисковать, пока не проведем обследование.
со счёта сбился..
Там будет кому играть-то в эти дни?)
Не напрасно, оказывается, Карпин с Кафановым сгребают всё что есть, авось что-то до батареи и доедет..)))
со счёта сбился..
Там будет кому играть-то в эти дни?)
Не напрасно, оказывается, Карпин с Кафановым сгребают всё что есть, авось что-то до батареи и доедет..)))