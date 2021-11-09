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Джикия и Жемалетдинов пропустили тренировку сборной России

вчера, 20:47

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что защитник Георгий Джикия и полузащитник Рифат Жемалетдинов пропустили тренировку национальной команды.

Георгий почувствовал напряжение в подколенном сухожилии, Рифат приехал с болевыми ощущениями в икроножной. Мы решили не рисковать, пока не проведем обследование.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 07:21
Жемалетдинов если травмирован это плохо, Джикия не велика потеря
112910415
112910415
сегодня в 06:29
будем надеяться на лучшее
ДСА
ДСА
сегодня в 04:39
На Кипр их не поставят наверное.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:34
Будем надеяться , что все обойдется.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:35
Очень не хочется потерять ещё и Джикия .
протон
протон
вчера в 23:00
Травма Джикии - провал для сборной. Вне зависимости от его игры в клубе, но именно в сборной это единственный стопроцентный и самый надежный игрок обороны и очевидно «капитан без повязки». С Кипром не беда, а вот к Хорватии..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:22
Зачем ваще ехать,если у тебя болевые ощющения?!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:03
Отдыхают два джигита,из "квартета,состоящего из пяти человек".
Cat01
Cat01
вчера в 21:41
Это большой минус
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:21
Лишь бы не дай Бог коронавирусом никто в Сборной не заболел, а то ведь была недавно новость, подозрение на ковид у некоторых игроков Локомотива, Жемалетдинов как раз оттуда.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:11
Накануне сложных матчей надо беречь игроков.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:07
Карпину точно не позавидуешь, поедем в Катар будет просто не вероятно, не поедем и обвинить его нельзя
баск
баск
вчера в 21:07
Это сколько же народу разными способами откосили от сборной, я уже
со счёта сбился..
Там будет кому играть-то в эти дни?)

Не напрасно, оказывается, Карпин с Кафановым сгребают всё что есть, авось что-то до батареи и доедет..)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:05
Сборная должна быть в сборе...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:49
Это плохо. Здоровья игрокам.
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