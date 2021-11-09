Джикия и Жемалетдинов пропустили тренировку сборной России

Главный тренер сборной России рассказал, что защитник и полузащитник пропустили тренировку национальной команды.

Георгий почувствовал напряжение в подколенном сухожилии, Рифат приехал с болевыми ощущениями в икроножной. Мы решили не рисковать, пока не проведем обследование.