Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов не сыграет в ноябрьских матчах сборной России из-за травмы, сообщает пресс-служба национальной команды, ссылаясь на слова старшего врача Владимира Хайтина:
Рифат Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока. По согласованию с медицинским штабом «Локомотива» футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба.
Ранее тренировку сборной России пропустил один из ключевых защитников команды.
Что за Дзюбу - это их с Карпиным тёрки. Вначале его по делу не взяли - форма была не айс. А потом, возможно, он сам себя чувствовал не айс.
По любому возликовавших и опечалившихся было 50 на 50...
Что за Дзюбу - это их с Карпиным тёрки. Вначале его по делу не взяли - форма была не айс. А потом, возможно, он сам себя чувствовал не айс.
По любому возликовавших и опечалившихся было 50 на 50...
Напасть какая-то.
Напасть какая-то.
Посмотрите, когда в последний раз у футболистов был отпуск с этой пандемией. И какой график игр у них
Посмотрите, когда в последний раз у футболистов был отпуск с этой пандемией. И какой график игр у них