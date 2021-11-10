Жемалетдинов не сыграет в ноябрьских матчах сборной России из-за травмы

Полузащитник «Локомотива» не сыграет в ноябрьских матчах сборной России из-за травмы, сообщает пресс-служба национальной команды, ссылаясь на слова старшего врача Владимира Хайтина:

Рифат Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока. По согласованию с медицинским штабом «Локомотива» футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба.