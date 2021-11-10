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Жемалетдинов не сыграет в ноябрьских матчах сборной России из-за травмы

вчера, 10:36

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов не сыграет в ноябрьских матчах сборной России из-за травмы, сообщает пресс-служба национальной команды, ссылаясь на слова старшего врача Владимира Хайтина:

Рифат Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока. По согласованию с медицинским штабом «Локомотива» футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба.

Ранее тренировку сборной России пропустил один из ключевых защитников команды.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 19:03
Один такой нашёлся, сам себе поставил диагноз, что не готов играть в сборной. Дальнейшая его судьба для сборной стала хорошо известна всем. А Жемалетдинов поступил правильно. Вызвали - приехал, а там пусть решают что дальше.
berda2003
berda2003
вчера в 16:31
а до приезда в сборную, нельзя сказать, что ты калека?...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:26
Опять пошли травмы. Да что ж такое!
протон
протон
вчера в 16:22
Костоломы из Спартака наломали игроков Локо. А судейка этому поспособствовал
dеigandre
dеigandre ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:02
Дистанцию посмотрите. Последние 2 года.
pele1981
pele1981
вчера в 15:45
Вот теперь игроки Кипра обрадовались - такого матерого зубра на поле не будет)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:14
Это может и хороший порыв со стороны парня. Но плохо для сборной. На поле должны быть здоровые игроки, готовые отпахать все 90 минут. Да и здоровье в магазине не купишь.
Что за Дзюбу - это их с Карпиным тёрки. Вначале его по делу не взяли - форма была не айс. А потом, возможно, он сам себя чувствовал не айс.
По любому возликовавших и опечалившихся было 50 на 50...
112910415
112910415
вчера в 14:48
что-то это напоминает ...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 13:45
График как график . Ну три команды играют в еврокубках , а остальные неделю.отдыхают. В Европе через два дня играют на третий. А эти мешки неделю нежатся....Ну ...И....??? В чем вопрос ???
beefs
beefs
вчера в 12:36
очень жаль, конечно, но не критично...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:59
Очень разумное решение. Рифату здоровья.
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:50
То, что Жемалетдинов даже с травмой приехал в сборную говорит о желании парня в любом состоянии помочь сборной. А не как некоторые, которые сами себе ставят диагноз, готов или не готов играть в сборной.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:37
Скорейшего выздоровления.
drug01
drug01
вчера в 11:36
Очень плохо
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:36
Долго упорствовали,но сдались.Это,якобы,стало неожиданностью.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:23
Пенек наверно сделал куклы вуду, в образе игроков сборной, и каждый день втыкает в них иголки).
Напасть какая-то.
амурец
амурец
вчера в 11:19
Да уж, это плохо
dеigandre
dеigandre ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 11:13
А может раньше отпуск был у футболистов и они отдыхали?
Посмотрите, когда в последний раз у футболистов был отпуск с этой пандемией. И какой график игр у них
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:02, ред.
Вот , что интересно. Раньше же не было таких великолепных стадионов и полей . Поля были в ужасном состоянии и играли же , и столько травм не было как сейчас. И что случилось??? Может "парниковая " молодежь пошла.....хрупкая , доморощенная...???
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:01
Жаль конечно,сломались те,которые и скоростью обладают,и техникой которые могут сделать результат за счет нестандартного решения. И Захаряна,и Жеемалетденова будет нехватать в атаке
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:00
эти травмы уже всех достали,строже надо наказывать костоломов.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:49
С травмами просто напасть какая то.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:48
А жаль, он мог помочь сборной.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:46
Мда, "обрадовали"...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:38
За счёт сборной подлечить не удалось...
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