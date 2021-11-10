В «Локомотиве» рассказали о травме Жемалетдинова

В «Локомотиве» рассказали о травме полузащитника . Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что футболист не примет участия в ноябрьских матчах отбора ЧМ -2022 против Кипра и Хорватии из-за повреждения голени.

В матче со «Спартаком» Рифат получил повреждение во время игры. На морально-волевых Рифат доиграл до финального свистка.

После матча Рифат отправился в расположение сборной, но уже там стало понятно, что повреждение не позволит Рифату сыграть на сто процентов в ближайшие несколько дней. По согласованию с медштабом сборной, Рифат сегодня вернется в расположение клуба, где приступит к процессу восстановления.