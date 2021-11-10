В «Локомотиве» рассказали о травме Жемалетдинова

В «Локомотиве» рассказали о травме полузащитника Рифата Жемалетдинова. Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что футболист не примет участия в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии из-за повреждения голени.
В матче со «Спартаком» Рифат получил повреждение во время игры. На морально-волевых Рифат доиграл до финального свистка.
После матча Рифат отправился в расположение сборной, но уже там стало понятно, что повреждение не позволит Рифату сыграть на сто процентов в ближайшие несколько дней. По согласованию с медштабом сборной, Рифат сегодня вернется в расположение клуба, где приступит к процессу восстановления.