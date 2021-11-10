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В «Локомотиве» рассказали о травме Жемалетдинова

вчера, 12:10

В «Локомотиве» рассказали о травме полузащитника Рифата Жемалетдинова. Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что футболист не примет участия в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии из-за повреждения голени.

В матче со «Спартаком» Рифат получил повреждение во время игры. На морально-волевых Рифат доиграл до финального свистка.

После матча Рифат отправился в расположение сборной, но уже там стало понятно, что повреждение не позволит Рифату сыграть на сто процентов в ближайшие несколько дней. По согласованию с медштабом сборной, Рифат сегодня вернется в расположение клуба, где приступит к процессу восстановления.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:29
Может всё-таки позвать Зиньковского
амурец
амурец
вчера в 13:53
Скорейшего выздоровления, полезен и в Локо и в сборной
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:56
Зачем вызывали? Медицинский штаб клуба не смог профессионально оценить характер травмы?
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:41
Поправляйся Рифат !!!
shlomo
shlomo
вчера в 12:35
Здоровья и быстрее в строй
ОПС
ОПС
вчера в 12:32
Что тут скажешь, не повезло. Пусть выздоравливает.
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