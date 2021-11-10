УЕФА поможет бывшим игрокам найти новую должность в футболе

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вчера, 18:59

Академия УЕФА запустила пять обучающих программ для бывших и действующих профессиональных футболистов, которые после завершения карьеры игрока хотят продолжить работу в футболе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Были представлены такие образовательные программы, как смена профессиональной деятельности, футбольный менеджмент для футболистов, программа для элитных скаутов, краткий курс медиа-консультанта и агентская программа.

После завершения обучающих курсов выпускникам вручат дипломы Университета Лозанны.