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УЕФА поможет бывшим игрокам найти новую должность в футболе

вчера, 18:59

Академия УЕФА запустила пять обучающих программ для бывших и действующих профессиональных футболистов, которые после завершения карьеры игрока хотят продолжить работу в футболе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Были представлены такие образовательные программы, как смена профессиональной деятельности, футбольный менеджмент для футболистов, программа для элитных скаутов, краткий курс медиа-консультанта и агентская программа.

После завершения обучающих курсов выпускникам вручат дипломы Университета Лозанны.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:17
Придумали очередную штуку для сбора денег.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:57
Помогите Кокоше
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:33
Всем бывшим футболистам там места не хватет
ДСА
ДСА
вчера в 19:14
Дзюба это минус.
drug01
drug01
вчера в 19:02
Это очень круто
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