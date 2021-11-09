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Стали известны обязанности Прядкина на посту советника руководства УЕФА

вчера, 15:01

В пресс-службе УЕФА рассказали, чем будет заниматься Сергей Прядкин на посту советника руководства УЕФА.

С начала ноября Прядкин работает советником/консультантом высшего руководства УЕФА и помогает организации в наших отношениях с различными заинтересованными сторонами.

Прядкин покинул пост президента РПЛ в начале октября, а затем лишился поста в бюро исполкома РФС.

С 2007 года Прядкин является членом совета директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг. Также он занимает пост первого вице-председателя комитета по соревнованиям для сборных УЕФА.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:03
Короче нашел новую кормушку
В общем должность "О всём и ни о чём"!
Ну и где этот список непосильных обязанностей?
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:18
Помогать беспалевно распиливать, вот его обязанность. В этом он преуспел!
112910415
112910415
вчера в 16:57
на почётную ссылку похоже
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:19
Газпром усердно работает, свои люди нужны.
Bombardier
Bombardier
вчера в 16:10
Отлично устроился! Гинер пропихнул дружка на тёплое место 😁
particular
particular
вчера в 15:55, ред.
Типа, закулисный решала... В нечистых делишках очень легко запачкаться... Видимо, - не привыкать...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:38
И чего же такого ценного Прядкин может насоветовать???
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:30
В общем главный по бутылочкам.
Cat01
Cat01
вчера в 15:21
Должность хорошая
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:07
Чем заниматься ? Да ничем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:03
Будет работать решалой!
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