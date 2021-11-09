Стали известны обязанности Прядкина на посту советника руководства УЕФА

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вчера, 15:01

В пресс-службе УЕФА рассказали, чем будет заниматься Сергей Прядкин на посту советника руководства УЕФА .

С начала ноября Прядкин работает советником/консультантом высшего руководства УЕФА и помогает организации в наших отношениях с различными заинтересованными сторонами.

Прядкин покинул пост президента РПЛ в начале октября, а затем лишился поста в бюро исполкома РФС .