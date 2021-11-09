Стали известны обязанности Прядкина на посту советника руководства УЕФА

В пресс-службе УЕФА рассказали, чем будет заниматься Сергей Прядкин на посту советника руководства УЕФА.
С начала ноября Прядкин работает советником/консультантом высшего руководства УЕФА и помогает организации в наших отношениях с различными заинтересованными сторонами.
Прядкин покинул пост президента РПЛ в начале октября, а затем лишился поста в бюро исполкома РФС.
С 2007 года Прядкин является членом совета директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг. Также он занимает пост первого вице-председателя комитета по соревнованиям для сборных УЕФА.
В общем должность "О всём и ни о чём"!
Ну и где этот список непосильных обязанностей?
В общем должность "О всём и ни о чём"!
Ну и где этот список непосильных обязанностей?