Футболисты «Уфы» помогли вытолкать автомобиль

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видео, на котором футболисты команды толкали автомобиль, застрявший из-за гололеда.
Выдвинулись на контрольный матч с ПФК ЦСКА. По дороге в аэропорт команда помогла простому уфимцу.
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видео, на котором футболисты команды толкали автомобиль, застрявший из-за гололеда.
Выдвинулись на контрольный матч с ПФК ЦСКА. По дороге в аэропорт команда помогла простому уфимцу.
1.Если ты умный,то почему ты бедный?
2. Если вам мало платят в больнице или ВУЗе-идите торговать на рынок.
1.Если ты умный,то почему ты бедный?
2. Если вам мало платят в больнице или ВУЗе-идите торговать на рынок.
Тачила-то на Майбах смахивает.
Небогат и скромен он, этот простой уфимец))
Тачила-то на Майбах смахивает.
Небогат и скромен он, этот простой уфимец))