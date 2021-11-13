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Футболисты «Уфы» помогли вытолкать автомобиль

вчера, 17:23

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видео, на котором футболисты команды толкали автомобиль, застрявший из-за гололеда.

Выдвинулись на контрольный матч с ПФК ЦСКА. По дороге в аэропорт команда помогла простому уфимцу.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:21
Не вижу в этом идиотизма,ибо они так и считают.И,соответственно,так себя и ведут.Как говаривала либерастия в девяностых:
1.Если ты умный,то почему ты бедный?
2. Если вам мало платят в больнице или ВУЗе-идите торговать на рынок.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:19
Они не перенапряглись? Теперь можно будет ссылаться как на причину вылета из РПЛ.
Бубнин
Бубнин
вчера в 19:01
"Простой" до конца дней будет рассказывать чудесную историю о снизошедших на Землю обитателях спортивного Олимпа. Но кто ж ему поверит..
баск
баск
вчера в 18:11
Уфа прикольно троллит публику..)

Тачила-то на Майбах смахивает.
Небогат и скромен он, этот простой уфимец))
particular
particular
вчера в 18:08
Машину толкать - это не автобус ставить :))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:48
"ПРОСТОМУ уфимцу". То есть футболисты - это илитка, спустившаяся на землю для того, чтобы помочь холопу? Оччередные СММ-идиоты.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:39
"Уфа" как может, так и увеличивает число счастливых обладателей сезонных абонементов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:32
" ....команда помогла ПРОСТОМУ уфимцу". Если на таких тачках гоняют "простые" уфимцы, то, значит Уфа - это столица Катара, или Омана?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:30
Доброе дело.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:30
Они молодцы!
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