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Гамула — о матче сборной: «Сегодняшняя игра не на жизнь, а на смерть»

вчера, 15:34
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула высказался о предстоящем матче сборной России против сборной Хорватии.

Мы можем только надеяться на хороший результат. Будем болеть и переживать за сборную России, а будет, как бог даст. Хотелось бы, чтобы команда сыграла организованно, чтобы у ребят всё получилось. Я работал с Валерием Георгиевичем, желаю ему только удачи. Уверен, Карпин разобрал хорватов и правильно подготовил команду к решающей встрече.

У хорватов очень приличная сборная, они тоже понимают, что сейчас всё на кону. Сегодняшняя игра не на жизнь, а на смерть. В Хорватии все кругом говорят и пугают, что будет ад, но нашей команде нечего бояться. Хотелось бы поехать на чемпионат мира в Катар напрямую, но разве мы что-то потеряем, проиграв? Карпин уже говорил, что самое страшное позади. Конечно, этого бы не хотелось, но в любом случае есть шанс попасть через стыки.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:33
все выжили в итоге
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 20:14
Всё-таки кто-то помер!! Думаю, что не сильнейший.
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:30
Самоуверенность хорватов может оказать им медвежью услугу.Состав у нас очень оборонительный, но и забивать есть кому.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:48
Согласны на безголевую ничью!
pomor45
pomor45
вчера в 15:47
Игра важная, но смертью не чреватая, т.к. сборную России, как ту песню - не задушишь, не убьешь.
shlomo
shlomo
вчера в 15:37
Надежда умирает последней....
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:34
Много пафоса, хотя игра архиважная...
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