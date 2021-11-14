Гамула — о матче сборной: «Сегодняшняя игра не на жизнь, а на смерть»

Бывший тренер «Ростова» высказался о предстоящем матче сборной России против сборной Хорватии.

Мы можем только надеяться на хороший результат. Будем болеть и переживать за сборную России, а будет, как бог даст. Хотелось бы, чтобы команда сыграла организованно, чтобы у ребят всё получилось. Я работал с Валерием Георгиевичем, желаю ему только удачи. Уверен, Карпин разобрал хорватов и правильно подготовил команду к решающей встрече.

У хорватов очень приличная сборная, они тоже понимают, что сейчас всё на кону. Сегодняшняя игра не на жизнь, а на смерть. В Хорватии все кругом говорят и пугают, что будет ад, но нашей команде нечего бояться. Хотелось бы поехать на чемпионат мира в Катар напрямую, но разве мы что-то потеряем, проиграв? Карпин уже говорил, что самое страшное позади. Конечно, этого бы не хотелось, но в любом случае есть шанс попасть через стыки.