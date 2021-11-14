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«Это исключено». Деменко — о возможной победе России над Хорватией

вчера, 15:21
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче сборной России против сборной Хорватии.

Сейчас все понимают, что это уже не та сборная Хорватии, которую мы видели на прошлом чемпионате мира. С ней можно играть, и мы наблюдали это по ходу отборочных матчей. Но победить их все равно будет очень сложно, я бы даже сказал, что это исключено. Безусловно я верю в нашу команду, верю в то, что мы сможем побороться за ничью. Но говорить о победе в таком важном матче и против такого соперника пока не стоит.

Все-таки хорваты перед такими ответственными матчами превращаются в другую команду. Мы будем всем сердцем болеть за свою страну, постараемся передать энергетику команде. Но загадывать в такой ситуации очень сложно, хотя победа в концовке отборочного этапа стала бы большим достижением Карпина во главе сборной. Ну а что будет на самом деле, посмотрим.

Так как нашей сборной хватит ничьей, то от этого и нужно отталкиваться. Покажем свою игру, постараемся навязать борьбу и получить нужный нам результат. Ну и по игре с командой Хорватии мы уже сможем делать предварительные выводы о том, чего ждать от сборной России на чемпионате мира в Катаре, если мы туда попадем.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:25
можно и так сказать
pomor45
pomor45 ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 16:37
Которые в РФС засели?
pomor45
pomor45
вчера в 16:35
Фортуна любит поиграть исключениями.
санек002
санек002 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 16:21
не советую!ее гонят отовсюду!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:11
А ничья не исключена?
suiw
suiw
вчера в 15:55
Сочетание Зенита и Спартака говорят об этом неизвестном игроке многое
beefs
beefs
вчера в 15:53
надежда умирает последней..
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:49
Бузовой надо позвонить
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:45
Деменко: победу исключаю, но пивка возьму
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:44
У Григоряна, Губерниева, Селюка, да много ещё промолчало
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:39
Сложно но ничего не возможного нет.
санек002
санек002
вчера в 15:38
а мы возьмем ,да выиграем назло врагам!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:28
Ну наконец-то и Деменко высказался, а то думал уже не дождусь. Ждём ещё "старые песни о главном"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:24
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