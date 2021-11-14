«Это исключено». Деменко — о возможной победе России над Хорватией

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче сборной России против сборной Хорватии.

Сейчас все понимают, что это уже не та сборная Хорватии, которую мы видели на прошлом чемпионате мира. С ней можно играть, и мы наблюдали это по ходу отборочных матчей. Но победить их все равно будет очень сложно, я бы даже сказал, что это исключено. Безусловно я верю в нашу команду, верю в то, что мы сможем побороться за ничью. Но говорить о победе в таком важном матче и против такого соперника пока не стоит.

Все-таки хорваты перед такими ответственными матчами превращаются в другую команду. Мы будем всем сердцем болеть за свою страну, постараемся передать энергетику команде. Но загадывать в такой ситуации очень сложно, хотя победа в концовке отборочного этапа стала бы большим достижением Карпина во главе сборной. Ну а что будет на самом деле, посмотрим.

Так как нашей сборной хватит ничьей, то от этого и нужно отталкиваться. Покажем свою игру, постараемся навязать борьбу и получить нужный нам результат. Ну и по игре с командой Хорватии мы уже сможем делать предварительные выводы о том, чего ждать от сборной России на чемпионате мира в Катаре, если мы туда попадем.