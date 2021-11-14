ГлавнаяНовостиВокруг футболаИталия. Серия А 2021/2022

Фраза Аллегри включена в итальянскую энциклопедию

вчера, 18:22

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри попал в итальянскую энциклопедию наук, литературы и искусств благодаря своей фразе «corto muso». Её обычно применяют в лошадиных скачках, она означает победу с минимальным отрывом.

Помимо футбола, 54-летний специалист увлекается скачками и владел скаковой лошадью. Когда ему пришлось объяснять подход туринской команды к играм, он проигнорировал призывы к красивому футболу и большому количеству забитым мячей, сосредоточившись на принципе «corto muso» — победе с минимальным счетом.

Подобную фразу Аллегри использовал в 2019 году. Тогда он подчеркнул, что «Ювентус» все равно завоюет скудетто, даже если опередит конкурентов всего на 1 очко.

Теперь выражение тренера вошло в итальянскую энциклопедию наук, литературы и искусств — итальянский аналог Оксфордского словаря английского языка.

Недавно наставник добился юбилейной победы у руля «Ювентуса».

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112910415
112910415
сегодня в 11:22
своего рода девиз прагматиков
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 23:13
Да! Макс такой. Он может выдать перл!☝️
beefs
beefs
вчера в 19:03
вот так и остаются в истории...
Cat01
Cat01
вчера в 18:26
Надо запомнить
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