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Россия впервые с 2017 года ни разу не пробила в створ чужих ворот

вчера, 19:47
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Российская сборная в заключительном поединке отборочного турнира к ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) не нанесла ни единого удара в створ ворот.

В последний раз такое фиксировалось в официальной игре в июне 2017 года. Тогда это был матч против Португалии (0:1) на Кубке конфедераций.

Россия заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах в марте будущего года. Хорваты завоевали прямую путевку на мундиаль.

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Все комментарии
rey_luka
rey_luka
сегодня в 16:40
Хорошая новость👍
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:28
жаль, что в оборонительных редутах сборной России случаются такие казусы. Опять пролетели с путёвкой в Катар 2022 ..
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:26
Вся наша сборная сравнялась с самим Роналду! Ни матча без рекордов :Убогие хорваты за два матча не смогли ни разу поразить ворота нашей блестящей сборной,а мы-забили.Правда,ворота перепутали...
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 09:13
Так силенок не хватало,пробить из своей штрафной в створ ворот соперника...))))))
stepstep stepstep
stepstep stepstep
сегодня в 07:53
Кудряш денег сыкономил, не надо этих дармоедов везти теперь в Катар, а где-то тихо радуется "игрочишка", стату-то в сб. надо улучшать
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 03:29, ред.
Нечего делать на Евро , если мы против Хорватии вообще ничего не смогли сделать, я не говорю про победу , не говорю про ничью , просто не было игры , все 90 минут отбивались , перешли через половину поля раза 4 . Ударов по воротам нет , паса нет , глупые выносы мяча и все . Сегодня один Матвей все 90 минут трудился как пчёлка
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:48
Кудряшов пробил...
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:19
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:55
Карпину мешали руководить командой постоянные выкрики с трибун весь матч....личность кричавшего "Тренеришка" установить не удалось, так как он прятался...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:34
Зато в створ своих ворот пробила(
Слайш
Слайш
вчера в 23:24
самая трусливая и позорная игра за последние годы от сборной, противно было смотреть
shur
shur
вчера в 22:59
...Сборная без нападения, это Сборная...??? Гламурнотатуированый и КошмарнаулицеВязов , это Смола да Болото - это нападение??? Дайте
браунинг !!!
YVG
YVG
вчера в 22:58
Зато хорошо поют песню про Валеру.
Палыч82
Палыч82
вчера в 22:15
Ну с такой игрой мы на ЧМ точно никому не нужны.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:55, ред.
Представим себе такую картину: наши сыграли удачно и вышли на ЧМ. Что дальше? А дальше - ещё более серьёзные соперники, с которым мы будем также мучиться. Мучиться потому, что если мы к тому времени и научимся играть, то толку от этого будет мало. Наши оппоненты ТАМ будут нисколько не слабее хорватов, а во многих случаях и более искусные. И будем мы кусать губы и ругаться на чём свет стоит, видя, как нас переигрывают по многим статьям, а мы ничего в ответ предложить не можем. По мне - тягостная картина. Так может лучше остановиться сейчас или после стыковых матчей ?
pomor45
pomor45
вчера в 21:47
Главный вопрос заключается в том, что нам с такой игрой на ЧМ и делать нечего. Обидно только, что Карпин оказался не столь авантюрным, как себя позиционирует, и явно спасовал, поставив в основу записных автобусников. Игра показала, что вся эта забугорная братия ничегошеньки не стоит. Что-то там пытается изобразить Головин, а остальные просто балласт.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:03
Сыграли слабенько,мяч вообще не держался у игроков сборной и в беге отставали,могли и больше пропустить,если бы не Сафонов,осталась надежда на стыковые игры,но там все желающие поехать на ЧМ.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 21:03
Самое обидное и неожиданное что Валера не выполнил своих обезщаний сыграть с хорватами в атакующий футбол...может быть и результат был бы иным.Но,выставлять такой ,,автобус,, ...это сразу обречь себя на поражение,на провал.Лучше бы 0:2,0:3,0:4 но в свой,атакующий футбол.Сегодня Хорватия не выглядела тем монстром,которого можно было бояться,сегодня как раз таки была возможность играть с ними активно,напрягать в переди,прессинговать.Если вся игра идёт два тайма у твоих ворот рано или поздно любая защита совершит ошибку...
112910415
112910415
вчера в 20:58
прискорбный факт
Crooclin
Crooclin ответ Djamal67 (раскрыть)
вчера в 20:43
В створ, но мимо вратаря)
Bombardier
Bombardier ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 20:42
Так и будет, в итоге.
Djamal67
Djamal67
вчера в 20:41
А Кудряшов в свои ворота? В створ же )))
Nazi
Nazi
вчера в 20:40
Скоро и по мячу перестанут бить.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:38
Что бог не делает, то может к лучшему. Нет у нас игроков класса Модрича, есть класса Кудряшова))), Кто виноват? Если тренер сборной считает его лучшим на левом фанге защиты, то и говорить нечего. Сафонов, Джикия и Дивеев отыграли безупречно.
0 ударов по воротам соперника это и смех и грех, на ничью не наиграли, так нам и надо.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 20:37
ха ха - может стоило дзюбу вызвать
хотя нет сборная рф это же не место для таких как он
tsk116
tsk116
вчера в 20:35
это фиаско
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:35, ред.
Нельзя надеяться на хороший результат в матче, постоянно прижимаясь к своим воротам, ничего не создавая в атаке... Если команда только защищается и не атакует, не пытается забить мяч в ворота соперника, то тогда, если не забивает соперник, защищающаяся команда забивает мяч в свои ворота, так сегодня и произошло...

Трусливая тактика - к добру не доводит! Уровень сборной Хорватии позволял достичь сборной России - необходимый результат в этом матче.... Но надо было играть, а не только прижиматься к своим воротам....

Лучшая защита - это атака... А в сегодняшнем матче не было даже контратаки...
Алексей Скутин 1
Алексей Скутин 1
вчера в 20:34, ред.
У этой сборной нет чести, нет нечего они пустое место, простые парни из деревни порвали бы хорватов 5-3 и пошли бы выпили водочки.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:34
С такой игрой лучше никуда не ездить и не позориться
Bombardier
Bombardier
вчера в 20:33
Всё было ожидаемо, поэтому никаких отрицательных эмоций нет.
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