Россия впервые с 2017 года ни разу не пробила в створ чужих ворот

Российская сборная в заключительном поединке отборочного турнира к ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) не нанесла ни единого удара в створ ворот.
В последний раз такое фиксировалось в официальной игре в июне 2017 года. Тогда это был матч против Португалии (0:1) на Кубке конфедераций.
Россия заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах в марте будущего года. Хорваты завоевали прямую путевку на мундиаль.
А так, конечно, можно много говорить про самоотдачу игроков, установку тренера, непогоду и происки судей. Но с такой статистикой сложно рассчитывать на что-то с командами чуть серьёзней чем Кипр...
Удар Караваева состоялся после 90-ой минуты. Так дела не делаются...
А так, конечно, можно много говорить про самоотдачу игроков, установку тренера, непогоду и происки судей. Но с такой статистикой сложно рассчитывать на что-то с командами чуть серьёзней чем Кипр...
Удар Караваева состоялся после 90-ой минуты. Так дела не делаются...
Трусливая тактика - к добру не доводит! Уровень сборной Хорватии позволял достичь сборной России - необходимый результат в этом матче.... Но надо было играть, а не только прижиматься к своим воротам....
Лучшая защита - это атака... А в сегодняшнем матче не было даже контратаки...
Трусливая тактика - к добру не доводит! Уровень сборной Хорватии позволял достичь сборной России - необходимый результат в этом матче.... Но надо было играть, а не только прижиматься к своим воротам....
Лучшая защита - это атака... А в сегодняшнем матче не было даже контратаки...