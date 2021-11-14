Россия впервые с 2017 года ни разу не пробила в створ чужих ворот

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вчера, 19:47

Российская сборная в заключительном поединке отборочного турнира к ЧМ -2022 с Хорватией (0:1) не нанесла ни единого удара в створ ворот.

В последний раз такое фиксировалось в официальной игре в июне 2017 года. Тогда это был матч против Португалии (0:1) на Кубке конфедераций.

Россия заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах в марте будущего года. Хорваты завоевали прямую путевку на мундиаль.