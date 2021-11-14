Хорватия — 7-я команда, получившая путёвку на ЧМ-2022

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вчера, 19:16

Хорватия, обыграв Россию, стала 7-й командой, получившей право сыграть в будущем году на ЧМ -2022.

Помимо хорватов, на турнир уже квалифицировались Германия, Дания, Бразилия, Франция и Бельгия. Катар получил место в финальном этапе как хозяин турнира.

Хорваты сыграют на чемпионате мира в 6-й раз в своей истории (1998, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022).