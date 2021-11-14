Хорватия — 7-я команда, получившая путёвку на ЧМ-2022

Хорватия, обыграв Россию, стала 7-й командой, получившей право сыграть в будущем году на ЧМ-2022.
Помимо хорватов, на турнир уже квалифицировались Германия, Дания, Бразилия, Франция и Бельгия. Катар получил место в финальном этапе как хозяин турнира.
Хорваты сыграют на чемпионате мира в 6-й раз в своей истории (1998, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022).
А вот хорваты удивили. Я ожидал от них как минимум 3 мяча.
А вот хорваты удивили. Я ожидал от них как минимум 3 мяча.
Сборной России придётся доказывать состоятельность в стыках - если не одолеем Турцию, Финляндию, Македонию или другие команды, то делать на ЧМ нечего!
Сборной России придётся доказывать состоятельность в стыках - если не одолеем Турцию, Финляндию, Македонию или другие команды, то делать на ЧМ нечего!