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Хорватия — 7-я команда, получившая путёвку на ЧМ-2022

вчера, 19:16

Хорватия, обыграв Россию, стала 7-й командой, получившей право сыграть в будущем году на ЧМ-2022.

Помимо хорватов, на турнир уже квалифицировались Германия, Дания, Бразилия, Франция и Бельгия. Катар получил место в финальном этапе как хозяин турнира.

Хорваты сыграют на чемпионате мира в 6-й раз в своей истории (1998, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022).

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Хорватия
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:51
а неудачник плачет
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:21
они хотя бы мячом владели,моменты создавали, в футбол играли, у наших вообще ничего не получалось
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
сегодня в 00:15
и что? до 80тойминуты они лосося гоняли. Нулевые
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:03
однако они на первом месте
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
вчера в 23:59
по результату хорваты нулевые, ваши аргументы?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:57
Не заслужено, лишь фарт
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:05
Тут палка из двух концов. С одной стороны играли против сильной команды на выезде с максимально не сыгранном составом. Ожидать что они будут беспрерывно атаковать не было смысла. Сборная России играла так как надо было, и так как могла. И ничья была бы в полное заслуженной, еслиб защитник не забил сам себе.

А вот хорваты удивили. Я ожидал от них как минимум 3 мяча.
Эспиноза
Эспиноза ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:30
Не хотел увидеть автогол Кудряшева )))
Эспиноза
Эспиноза ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 20:28
Посмотрим. Сборной удачи - хочу видеть их на ЧМ ))
Dauletbek
Dauletbek ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:24
А Россия заслужила ничью?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:23
Вот если бы вместо хорватов, были бы россияне, с точностью до наоборот и какой-нибудь Ковачич или Иличич, забьёт автогол. Тогда тоже говорили бы, не заслужили, повезло россиянам?
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 20:20
Справедливость восторжествовала, Хорватия 1, Россия 2 по игре хорваты лучшие.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:08
Хорватов с победой а нам ждать стыковых матчей.
Сантус
Сантус
вчера в 20:08
Могу только поздравить хорватов.Всё сегодня было против них.Даже небо...)Такого бассейна на поле давно не помню..)
XL-965
XL-965
вчера в 20:03
Хорватию с прбедой, а нам что горевать что не проконал отскок
n272nm
n272nm
вчера в 19:58
Гений Валеры Карпина во всей красе! Поклонник Валеры, я вас поздравляю. От души, так сказать. Он так виртуозно отстегнул Дзюбу от сборной, то прям залюбуешься. Артем в сборной не нужен, там нужен Федя Кудряшов. Сборная, я напомню, играла на победу! Чудесная статистика матча, я считаю! И опять же, Карпин не соврал. Сказал же, что клоуном теперь будет он сам. Сдержал слово, чего уж там! Верьте в Валеру дальше. Мне только интересно, чем вы смотрите футбол:)))
yrasikos22
yrasikos22 ответ Эспиноза (раскрыть)
вчера в 19:51, ред.
Не выйдем,нам там делать нечего,и это будет правильно...
Алексей Скутин 1
Алексей Скутин 1
вчера в 19:51
Когда нет страны когда одна пустота вот что можно сказать.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Эспиноза (раскрыть)
вчера в 19:50
А что ты ещё хотел на таком поле в такую погоду? Из-за лужи, мяч толком не катился.
Эспиноза
Эспиноза ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 19:48
Ну вот на ЧМ и накажут, а это пока только отборочные. Главное теперь, чтобы вышли на ЧМ
yrasikos22
yrasikos22 ответ Эспиноза (раскрыть)
вчера в 19:45
На Чм за такой футбол наказывают и лучше достойно проиграть показывая достойную игру на равных и доказывая что хотим на Чм,а тут хотели просто антифутболом залесть в следующий вагон не вышло...
Союзник противников
Союзник противников ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
вчера в 19:40
Конечно,Всепропальщик.Он-лучший.Других нет.
Эспиноза
Эспиноза ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 19:38
Можно играть так, как будет лучше для результата. Хватало ничьей - на неё и играли. Или хорваты сегодня что-то показали? Пара ударов в створ - не более того. И обиднейший автогол
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:37
Ну с Македонией шансов нет )
makkie
makkie
вчера в 19:37
Заслужили сильнейшие (Катар не в счёт).
Сборной России придётся доказывать состоятельность в стыках - если не одолеем Турцию, Финляндию, Македонию или другие команды, то делать на ЧМ нечего!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 19:34, ред.
Чё, продолжаем верить в Валеру? Небось интервью по первому было заказано) только вот не "сраслось")
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:32
Поздравляю, до встречи в Катаре, надеюсь там нам просто повезёт ))).
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 19:31
Еслиб заслужили, то как минимум должны были сами забивать. А не радоваться автоголу защитника сборной России.
Cat01
Cat01
вчера в 19:30
Счёт по игре!
yrasikos22
yrasikos22 ответ Эспиноза (раскрыть)
вчера в 19:30, ред.
Заслужили,так играть нельзя надеясь что весь матч можно просидеть в автобусе,это антифутбол и трусость такой футбол на Чм не нужен,мы надеюсь не попадем туда и эта сборная закончит свои дни,Федя молодец зделал то что заслужили,и лучше бы Словаки или Словенцы вышли в стыки они хоть в футбол играть умеют...
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