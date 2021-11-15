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Семшов: «Карпин верно подметил, что мы заслужили поражение»

вчера, 16:07
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России заслужила поражение в поединке 10-го тура отборочного раунда ЧМ-2022 с Хорватией (0:1), считает экс-хавбек «Торпедо» и национальной команды Игорь Семшов.

Карпин верно подметил, что мы заслужили поражение — ничего не сделали впереди. Нанесли два удара в сторону ворот, о каком результате тут может идти речь? У нас никто не цеплялся за мяч впереди.

Сборная России заняла итоговое второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022.

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Все комментарии
прохожий.
прохожий.
вчера в 19:58
Враг россиян дураки и дороги.Дороги к воротам хорватов вчера смыло,а дураки валялись в грязи и хрюкали от удовольствия.Ну не может быть ,что Карпин дол такую установку.)
112910415
112910415
вчера в 17:30
Карпин надеялся, что линия обороны будет выше ...
не сбылось
Брулин
Брулин
вчера в 17:20
При жеребьевке большинство болельщиков считали, что России в очередной раз повезло. Практически ни одного "топа" в группе. Но даже это не помогло. При том, что хорваты делали всё, чтобы "помочь" россиянам: в марте проиграли словенцам, а в октябре отдали ничью словакам. В общем, россияне получили то, что заслужили
berda2003
berda2003
вчера в 16:58
все умные, цитируют друг друга, виновных нет ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:53
Мы заслужили ничью!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:34
Ничего этот Семшов не понимает в "атакующем футболе", в который вчера играла сборная России по руководством Валерия Карпина! Это вам не трусливый черчесовский футбол! Это просто любо-дорого смотреть!
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:17
Толку после драки кулаками махать. Зато анекдоты появляются:
"Наши футболисты настолько суровы, что готовы лупить по своим воротам, лишь бы праздник футбола не кончался и до конца была бы интрига, попадут они на финальные игры ЧМ или нет!"
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 16:15, ред.
Так Карпин во многом творец этого поражения, ввиду неправильного выбора тактики на игру. Жалко было смотреть на мучения нашей сборной.
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