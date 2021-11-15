Сборная России заслужила поражение в поединке 10-го тура отборочного раунда ЧМ-2022 с Хорватией (0:1), считает экс-хавбек «Торпедо» и национальной команды Игорь Семшов.
Карпин верно подметил, что мы заслужили поражение — ничего не сделали впереди. Нанесли два удара в сторону ворот, о каком результате тут может идти речь? У нас никто не цеплялся за мяч впереди.
Сборная России заняла итоговое второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022.
не сбылось
не сбылось
"Наши футболисты настолько суровы, что готовы лупить по своим воротам, лишь бы праздник футбола не кончался и до конца была бы интрига, попадут они на финальные игры ЧМ или нет!"
"Наши футболисты настолько суровы, что готовы лупить по своим воротам, лишь бы праздник футбола не кончался и до конца была бы интрига, попадут они на финальные игры ЧМ или нет!"