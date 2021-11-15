Семшов: «Карпин верно подметил, что мы заслужили поражение»

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вчера, 16:07

Сборная России заслужила поражение в поединке 10-го тура отборочного раунда ЧМ -2022 с Хорватией (0:1), считает экс-хавбек «Торпедо» и национальной команды .

Карпин верно подметил, что мы заслужили поражение — ничего не сделали впереди. Нанесли два удара в сторону ворот, о каком результате тут может идти речь? У нас никто не цеплялся за мяч впереди.