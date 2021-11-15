Канчельскис: «Проблема не в Кудряшове. Вся сборная сыграла очень плохо».

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказася об автоголе защитника российской национальной команды Фёдора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
Лучше бы мы пропустили красивый гол в начале матча — это было бы не так обидно. Неудачное стечение обстоятельств, что Кудряшова не заменили. У Карпина есть помощники, тренер по физической подготовке, физиотерапевты, которые могли бы и подсказать, что Фёдору нужна замена. Но это всё поиск причин. Проблема не в Кудряшове, а в том, что вся команда сыграла очень плохо. Содержание игры было просто ужасное.
Жизнь продолжается. На стыковые матчи надо выходить и доказывать свою состоятельность. Исходя из того, с кем предстоит сыграть сборной России, нужно готовиться к этой игре и досконально изучать соперника. С Хорватией была плохая игра, а во втором тайме вообще можно было играть в водное поло. Сборной России нужно улучшать свою игру. Теперь у тренерского штаба есть время разобрать матч, над чем-то серьёзнее работать.
После матча Кудряшов закрыл комментарии в своём инстаграме.
но вот не повезло
но вот не повезло
А интересно вообще узнать у Канчельскиса , - а когда вообще хорошо играла наша сборная!? Конечно же не беря в счёт игр с такими командами, как Кипр , Мальта, Лихтенштейна и еже подобными.
Для того чтобы быть конкретно способным на международных аренах, нужно чтобы хотя-бы два клуба внутреннего чемпионата были хоть мало мальски, контурентными в еврокубках ! Или российские иргоки которые играют на должном уровне в топ чемпионатах Европы. Если у нас нет , ни тех, ни других, то возникает вопрос, а откуда им взяться тогда в сборной ??? Тренер просто не в силах из условного Дивеева и Джикия, сделать условную пару защитников Бонуччи и Кьеллини. Также и с нападающими . Нет в сборной таких игроков во всяком случае на данный момент. А значит нужно искать какие-то другие варианты для того чтобы решать хотя-бы локальные задачи. И для этого главному тренеру обязательно нужно время для того чтобы собрать в команде единомышленников и отрабатывать на тренировках ту сплочённость и те схемы которые бы давали результат с тем коллективом который есть в наличии. Ну а у Карпина в этом отборочном турнире, небыло ни времени, ни игровой практики, ни товарищеских матчей для этого . Всё делалось как говорится с чистого листа и на скору руку . Сейчас появляется немного времени до мартовских стыковых игр и я думаю что можно ещё что-то подправить, подкорректировать состав и работать. Будем опять надеяться и ждать ! Удачи !!!
Всем Добра !!!
А интересно вообще узнать у Канчельскиса , - а когда вообще хорошо играла наша сборная!? Конечно же не беря в счёт игр с такими командами, как Кипр , Мальта, Лихтенштейна и еже подобными.
Для того чтобы быть конкретно способным на международных аренах, нужно чтобы хотя-бы два клуба внутреннего чемпионата были хоть мало мальски, контурентными в еврокубках ! Или российские иргоки которые играют на должном уровне в топ чемпионатах Европы. Если у нас нет , ни тех, ни других, то возникает вопрос, а откуда им взяться тогда в сборной ??? Тренер просто не в силах из условного Дивеева и Джикия, сделать условную пару защитников Бонуччи и Кьеллини. Также и с нападающими . Нет в сборной таких игроков во всяком случае на данный момент. А значит нужно искать какие-то другие варианты для того чтобы решать хотя-бы локальные задачи. И для этого главному тренеру обязательно нужно время для того чтобы собрать в команде единомышленников и отрабатывать на тренировках ту сплочённость и те схемы которые бы давали результат с тем коллективом который есть в наличии. Ну а у Карпина в этом отборочном турнире, небыло ни времени, ни игровой практики, ни товарищеских матчей для этого . Всё делалось как говорится с чистого листа и на скору руку . Сейчас появляется немного времени до мартовских стыковых игр и я думаю что можно ещё что-то подправить, подкорректировать состав и работать. Будем опять надеяться и ждать ! Удачи !!!
Всем Добра !!!