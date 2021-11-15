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Канчельскис: «Проблема не в Кудряшове. Вся сборная сыграла очень плохо»

вчера, 14:39
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказася об автоголе защитника российской национальной команды Фёдора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

Лучше бы мы пропустили красивый гол в начале матча — это было бы не так обидно. Неудачное стечение обстоятельств, что Кудряшова не заменили. У Карпина есть помощники, тренер по физической подготовке, физиотерапевты, которые могли бы и подсказать, что Фёдору нужна замена. Но это всё поиск причин. Проблема не в Кудряшове, а в том, что вся команда сыграла очень плохо. Содержание игры было просто ужасное.

Жизнь продолжается. На стыковые матчи надо выходить и доказывать свою состоятельность. Исходя из того, с кем предстоит сыграть сборной России, нужно готовиться к этой игре и досконально изучать соперника. С Хорватией была плохая игра, а во втором тайме вообще можно было играть в водное поло. Сборной России нужно улучшать свою игру. Теперь у тренерского штаба есть время разобрать матч, над чем-то серьёзнее работать.

После матча Кудряшов закрыл комментарии в своём инстаграме.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 19:54
В первом тайме поле было ещё нормальное, но что то авоськи и в помине не было 🙄
minai
minai ответ bashnat013 (раскрыть)
вчера в 19:38
А Ковтун ?!
112910415
112910415
вчера в 17:26
отвратительный футбол, который был бы признан приемлемым при достижении результата ...
но вот не повезло
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 16:56
Это если судить по счету, а не по содержанию игры. Вчера команда выглядела совсем беспомощно, прижимаясь в своим воротам и демонстрируя ненавистный и презираемый всем футбольным сообществом "автобус". Если бы не чудеса реакции от Сафонова и не ужасные погодные условия, быть бы опять "авоське". Проигрыш не случайный, а закономерный. Можно и дальше пытаться "прыгнуть выше головы", но вчера это выглядело настолько убого, что назвать такую игру не плохой, язык не поворачивается
bashnat013
bashnat013
вчера в 16:02
Филимонов,Кудряшов,кто следующий?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:00
Ещё один умник нашелся.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:32
Дивеев и Караваев вчера отсутствовали
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:30
Канчельскис: «Проблема не в Кудряшове. Вся сборная сыграла очень плохо».
А интересно вообще узнать у Канчельскиса , - а когда вообще хорошо играла наша сборная!? Конечно же не беря в счёт игр с такими командами, как Кипр , Мальта, Лихтенштейна и еже подобными.
Для того чтобы быть конкретно способным на международных аренах, нужно чтобы хотя-бы два клуба внутреннего чемпионата были хоть мало мальски, контурентными в еврокубках ! Или российские иргоки которые играют на должном уровне в топ чемпионатах Европы. Если у нас нет , ни тех, ни других, то возникает вопрос, а откуда им взяться тогда в сборной ??? Тренер просто не в силах из условного Дивеева и Джикия, сделать условную пару защитников Бонуччи и Кьеллини. Также и с нападающими . Нет в сборной таких игроков во всяком случае на данный момент. А значит нужно искать какие-то другие варианты для того чтобы решать хотя-бы локальные задачи. И для этого главному тренеру обязательно нужно время для того чтобы собрать в команде единомышленников и отрабатывать на тренировках ту сплочённость и те схемы которые бы давали результат с тем коллективом который есть в наличии. Ну а у Карпина в этом отборочном турнире, небыло ни времени, ни игровой практики, ни товарищеских матчей для этого . Всё делалось как говорится с чистого листа и на скору руку . Сейчас появляется немного времени до мартовских стыковых игр и я думаю что можно ещё что-то подправить, подкорректировать состав и работать. Будем опять надеяться и ждать ! Удачи !!!
Всем Добра !!!
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:58
Проблема в том, что футбола в России в принципе нет. Есть непонятный ногомяч со своими мутными правилами существования, абсолютно неконкурентноспособный за пределами страны.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:50
Проблема не в Кудряшове... Но автогол Кудряшова может лишить сборную России путёвки на ЧМ... Ведь ничейный результат матча был вполне реальным... Результат, который обеспечивал участие сборной на ЧМ...
Землянин
Землянин
вчера в 14:42, ред.
Плохие игры были с Данией, Швецией, когда авоську выгребали, а тут просто хорватам чертовски повезло, отскочили с нелепого рикошета, как от бревна
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