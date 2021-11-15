Хохлов: «До пропущенного гола Кудряшов выглядел даже очень неплохо»

Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поддержал защитника сборной России Федора Кудряшова.
Любой человек может ошибиться, футболисты — не роботы. Да, очень обидная ошибка, но, все его поддержали.
Кудряшова однозначно не стоит винить. Да, он ошибся, но до этого получил микротравму — стечение обстоятельств. Как можно винить человека за то, чего он не хотел делать? Он что, хотел в свои ворота забить? Нет, конечно.
До пропущенного гола Кудряшов выглядел даже очень неплохо. Из-за одной ошибки, хоть и роковой, на человеке крест ставить? Это неправильно.
....не нравится Кудряшов, на тебе Филимонов ....фамилии разные , суть одна
и крест один...из поколения в поколение, чтобы помнили непутёвых!!!
....не нравится Кудряшов, на тебе Филимонов ....фамилии разные , суть одна
и крест один...из поколения в поколение, чтобы помнили непутёвых!!!