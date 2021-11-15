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Хохлов: «До пропущенного гола Кудряшов выглядел даже очень неплохо»

вчера, 17:35
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поддержал защитника сборной России Федора Кудряшова.

Любой человек может ошибиться, футболисты — не роботы. Да, очень обидная ошибка, но, все его поддержали.

Кудряшова однозначно не стоит винить. Да, он ошибся, но до этого получил микротравму — стечение обстоятельств. Как можно винить человека за то, чего он не хотел делать? Он что, хотел в свои ворота забить? Нет, конечно.

До пропущенного гола Кудряшов выглядел даже очень неплохо. Из-за одной ошибки, хоть и роковой, на человеке крест ставить? Это неправильно.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 20:01
В футболе есть примета. Когда комментаторы начинают хвалить во время матча кого-то из игроков, то этот игрок, КАК ПРАВИЛО, допускает ошибку. В этом матче комментаторы наряду с Сафоновым нахваливали и Кудряшова. Будь моя воля, я бы КАТЕГОРИЧЕСКИ запрЕтил комментаторам во время матча хвалить наших игроков. Пусть лучше соперников нахваливают...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:17
Сам тренировать не может, значит надо других гробить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:56
Кудряшов норм игрок,такое с каждым может случиться!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:09
Старался - играл, только умники кидают в него камень
shur
shur
вчера в 18:02
До пропущенного гола Кудряшов выглядел даже очень неплохо. Из-за одной ошибки, хоть и роковой, на человеке крест ставить? Это неправильно.
....не нравится Кудряшов, на тебе Филимонов ....фамилии разные , суть одна
и крест один...из поколения в поколение, чтобы помнили непутёвых!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:00
После гола-тоже.а для "гражданской казни" защитнику достаточно секундной оплошности,поэтому у нас их мало.Много полузащитников,амплуа,в котором ошибки допустимы н и не столь фатальны.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:49
Если сборная не пройдет стыки, то Кудряшову этот обрез не простят и не забудут.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 17:48, ред.
Тренерский штаб ближе к концу игры упустил нить игры. Надо было больше освежить линии защиты и полузащиты. И так видно было что в нападении у нас совсем ничего не вышло. Просто надо было дотерпеть раз 80 минут так играли.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:47
Надо , надо было полежать после травмы Сейчас все так делают , при этом часто симулируя.
Владиславчик
Владиславчик
вчера в 17:40
Хохлов и про Ротор постоянно так говорит)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:37
Так и есть...
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