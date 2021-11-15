Хохлов: «До пропущенного гола Кудряшов выглядел даже очень неплохо»

Экс-тренер «Динамо» поддержал защитника сборной России .

Любой человек может ошибиться, футболисты — не роботы. Да, очень обидная ошибка, но, все его поддержали.

Кудряшова однозначно не стоит винить. Да, он ошибся, но до этого получил микротравму — стечение обстоятельств. Как можно винить человека за то, чего он не хотел делать? Он что, хотел в свои ворота забить? Нет, конечно.

До пропущенного гола Кудряшов выглядел даже очень неплохо. Из-за одной ошибки, хоть и роковой, на человеке крест ставить? Это неправильно.