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«Тяжелое поражение, но результат закономерный». Матыцин о матче с хорватами

вчера, 16:49
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мыслями касательно поражения национальной команды от хорватов (0:1) в заключительном поединке групповой стадии отборочного цикла ЧМ-2022.

Тяжелое поражение, но результат закономерный. К сожалению, мы сами не проявили желания и профессионализма для достижения нужного результата, причем как в первом тайме, так и во втором.

Но мы не теряем веру в сборную, ждем стыковых поединков, скоро определятся наши соперники, в марте будем переживать и надеяться, что мы всё же отправимся на чемпионат мира.

Сборная России заняла второе место в группе и продолжит борьбу за выход на ЧМ-2022 в стыковых играх, которые пройдут в марте будущего года.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 18:57, ред.
...вот ответ на заметку, казалось бы Министр Спорта высказался, казалось бы о
спорте №1 Футболе, а нас на ветке всего шестеро , всем до фени!!!!!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:54
Вот же лжецы-почитаешь и
и послушаешь,так все только и ждали феноменального успеха сборной России! Нак самом деле.это было бы "восьмым чудом света",но свершилось неизбежное.Без провалов кампании .
beefs
beefs
вчера в 17:09
один раз мы 16 лет не участвовали на ЧМ, так что уже не привыкать, будем смотреть других, нервы будут крепче...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:04
Все сошлись в этом
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:00
Какой прекрасный в России футбол в марте, всем известно...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:51
Не чего страшного,переживём,нам не привыкать!😜
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