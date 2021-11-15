«Тяжелое поражение, но результат закономерный». Матыцин о матче с хорватами

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мыслями касательно поражения национальной команды от хорватов (0:1) в заключительном поединке групповой стадии отборочного цикла ЧМ-2022.
Тяжелое поражение, но результат закономерный. К сожалению, мы сами не проявили желания и профессионализма для достижения нужного результата, причем как в первом тайме, так и во втором.
Но мы не теряем веру в сборную, ждем стыковых поединков, скоро определятся наши соперники, в марте будем переживать и надеяться, что мы всё же отправимся на чемпионат мира.
Сборная России заняла второе место в группе и продолжит борьбу за выход на ЧМ-2022 в стыковых играх, которые пройдут в марте будущего года.
спорте №1 Футболе, а нас на ветке всего шестеро , всем до фени!!!!!!!
спорте №1 Футболе, а нас на ветке всего шестеро , всем до фени!!!!!!!
и послушаешь,так все только и ждали феноменального успеха сборной России! Нак самом деле.это было бы "восьмым чудом света",но свершилось неизбежное.Без провалов кампании .
и послушаешь,так все только и ждали феноменального успеха сборной России! Нак самом деле.это было бы "восьмым чудом света",но свершилось неизбежное.Без провалов кампании .