В. Уткин: «Ошибка в том, что Кудряшов не взял паузу из-за травмы»

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на автогол защитника сборной России Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.
Еще два слова вдогонку голу имени Кудряшова. Вот же, никогда не знаешь, как в историю войдешь, да?
Вы говорите, что он провел хороший матч. Конечно, хороший. Тут только дурак поспорит; иначе он просто не доиграл бы до девяностой минуты при пяти-то заменах.
Но ошибка в том, что он не взял паузу из-за травмы... Это грубая ошибка. И о ней говорить надо, потому что у нее все признаки системности.
И этот трюк, исполняют не только хорваты, а и игроки других сборных...
Максимальное количество таких трюков в архиважных матчах, когда остаётся немного времени до окончания матча, и результат устраивает команду...
Почему я пишу трюк, потому что очень часто нет травмы, но в наличии отличное актёрское мастерство многих игроков...
Сейчас в борьбе за результат матча, все средства хороши, и надо играть, так как играют большинство сборных, играть на результат, несмотря ни на что. А не скакать на одной ноге, превозмогая боль...
Но в том, что произошло в этом матче, виноват в первую очередь главный тренер команды, он в первую очередь должен быть дать такую установку, предвидя такое развитие событий...
Но главному тренеру команды некогда было заниматься такими мелочами, он был занят, шоу, интервью, шуточки-прибауточки в том числе и с игроками команды, интервью о Дзюбе, про Дзюбу и т.д.
В первую очередь за результат этой встречи - вина главного тренере сборной... А уж во вторую очередь, вина на всех остальных игроках сборной России в том числе и Кудряшове!
И этот трюк, исполняют не только хорваты, а и игроки других сборных...
Максимальное количество таких трюков в архиважных матчах, когда остаётся немного времени до окончания матча, и результат устраивает команду...
Почему я пишу трюк, потому что очень часто нет травмы, но в наличии отличное актёрское мастерство многих игроков...
Сейчас в борьбе за результат матча, все средства хороши, и надо играть, так как играют большинство сборных, играть на результат, несмотря ни на что. А не скакать на одной ноге, превозмогая боль...
Но в том, что произошло в этом матче, виноват в первую очередь главный тренер команды, он в первую очередь должен быть дать такую установку, предвидя такое развитие событий...
Но главному тренеру команды некогда было заниматься такими мелочами, он был занят, шоу, интервью, шуточки-прибауточки в том числе и с игроками команды, интервью о Дзюбе, про Дзюбу и т.д.
В первую очередь за результат этой встречи - вина главного тренере сборной... А уж во вторую очередь, вина на всех остальных игроках сборной России в том числе и Кудряшове!