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В. Уткин: «Ошибка в том, что Кудряшов не взял паузу из-за травмы»

вчера, 17:27
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на автогол защитника сборной России Федора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

Еще два слова вдогонку голу имени Кудряшова. Вот же, никогда не знаешь, как в историю войдешь, да?

Вы говорите, что он провел хороший матч. Конечно, хороший. Тут только дурак поспорит; иначе он просто не доиграл бы до девяностой минуты при пяти-то заменах.

Но ошибка в том, что он не взял паузу из-за травмы... Это грубая ошибка. И о ней говорить надо, потому что у нее все признаки системности.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 01:11, ред.
Я об этом уже давно написал. Это очевидные вещи. Травмираваннми ни в защите, ни в воротах не играют, так как большой риск привоза. Это всем известно. В конце концов у него был язык, мог бы партнеров попросить подстраховать и поменяться позициями. Но теперь уже чего это обмусоливать. Задним умом все умные.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:49
Интервью Карпина посмотри, он про это как раз и говорит...
К сожалению у нас такой менталитет или народ...
bacek15
bacek15 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 22:05, ред.
Пока про серьёзность травмы информации нет. А если водитель автобуса при малейшей трудности будет на ходу выпрыгивать из-за руля, то вы тоже далеко не уедете.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ bacek15 (раскрыть)
вчера в 21:54
Если у него действительно случилась травма и он с ней продолжал играть, то это уже непрофессионализм. Тут не место мужик не мужик. А нормально будет если у водителя автобуса серьёзная травма ноги или у него болит сердце и он сел за руль, а вы в этом автобусе со своей семьей? Нормально будет?
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ просто_так (раскрыть)
вчера в 21:51
Ну да, лучше днарей типа Ловрена брать за 10 млн. с огромной зарплатой, которую к слову ни Маслов, ни Рассказов никогда получать не будут. И потом смотреть как это убожество одинаково косячит, что в матче с Уфой, что с Юве.
Roman73
Roman73
вчера в 21:50, ред.
Ошибка в том , и это в меньшей степени касается Уткина , что большинство российских обозревателей и даже специалистов отталкиваются в своих оценках от результата, подсчитывают очки, прикидывают шансы и забивают о главном , о игре , игре , которой давно нет , о футболе, который давно пребывает в России в системном кризисе . Рассуждают о шансах и победах, не имея приличного футбола,
Сыграв 10 матчей, провалив осенью еврокубки , не имея футболистов на пяток приличных команд высшей лиги , не заиграв хотя бы парочку приличных футболистов в Европе вдруг сваливают все неудачи на единственное корявое движение Кудряшова .
Журналисты в большинстве своём не разбираются в футболе, судят о нём убого единственно по результату не умеют привить хороший вкус и объективность . В России нет ни хорошего футбола, ни футболистов, ни настоящего тонко понимающего футбол, объективного болельщика , нет ни качественных структур и системы. Есть только желание каким -то чудом выскочить в победители , подкреплённое убогими спецмерами и спецсредствами.
Футбола ещё долго не будет , и признаком его появления в России будет время , когда по субботам европейский зритель посмотрит не Эль Классико и матчи Манчестер-Сити , а Спартак-ЦСКА или Зенит -Динамо .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ bacek15 (раскрыть)
вчера в 21:38
Молодец. Почему-то никому не пришло в голову, что Кудряшов поступил как настоящий мужик, решив продолжить игру после повреждения. Ни одного комментария, кроме вашего, в его поддержку!... И это печально.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:34, ред.
Не стоит на Кудряшова спускать всех собак, он не специально забивал в свои ворота. Ругать всегда легко.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:55
Почему-то никому не пришло в голову, что Фёдор не "взял паузу", т.е. не стал тянуть время, по одной причине: он чувствовал, что его его повреждение несерьёзно, и он на таком же высоком уровне, как и весь матч, сможет доиграть последние 10 минут. На мой взгляд, дело не в травме, а в том, что он в злосчастный момент потерял концентрацию и выключился из игры, а потому "прилетевший" к нему мяч оказался для него полной неожиданностью. Ну а далее как по накатанной: оказавшись в цугцванге, в доли секунды невозможно сообразить, что делать в такой ситуации; Фёдор ничего и не делал - несчастный случай, который мог произойти с каждым.
просто_так
просто_так ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 20:52
И летят потом эти воспитанники с разгромным счетом, не прогрессируют, и зарплаты требуют увеличить
bacek15
bacek15
вчера в 20:40
Потому что Кудряшов мужик, а не слюнявчик, падающий от дуновения ветра. Можно представить, во что превратится футбол, если будут прогрессировать подобные "маленькие футбольные хитрости."
valeron4321
valeron4321
вчера в 20:40
Ошибка Кудряшова намного сильнее, чем у Филимонова в свое время. Ноу нас тогда была КОМАНДА.
Но так как сейчас победила более сильная команда, которая выполнила свою задачу и нашу сборную с такой игрой лучше никуда не пускать, то на его дальнейшей карьере врят ли скажется.
На ЧМ 2022 в нашей команде хотели только Сафонов и Карасев)
kaktus903
kaktus903 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 20:02
Благодаря бездарям Рубина!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:38
Конечно следовало бы паузу взять заодно время потянули бы и команда получила бы передышку от постоянных атак соперника но он хотел как лучше, старался играть даже несмотря на травму, не стоит его обвинять и вешать на него всех собак.
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:36
Приветствую, Уважаемый!
Зачем два, и одного было бы достаточно, или Вы предполагаете, что Кудряшов бы ещё один автогол "соорудил")
Брулин
Брулин
вчера в 19:25
Взял бы паузу, судья потребовал покинуть поле. Забили б мяч, пока его не было - обвиняли б в том, что не мог потерпеть.

Ох уж этот Вася.. Умнее всех задним числом.
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 19:24
Вася, а что такое - деньги закончились и FIFA 4 на ютубе форсишь? Вот этим и занимайся, а в нормальный футбол не лезь - не твоё это
particular
particular
вчера в 19:24
Ошибка в том, что на гол Кудряшова, так и не удосужились забить два мяча хорватам...
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 19:11
АХАХАХАХА

Ну, это воспитанники Спартака. Их не покупали за 10 млн., как Ловрена, который в каждой игре близок к провалу. И в матче с Россией был готов всё испортить хорватам, а уж в Зените как играет, что не матч, то каскад нелепостей.
berda2003
berda2003
вчера в 19:07
сплошь и рядом футбольные "специалисты" - чем рожа и 63 толще, тем "грамотней" знаток футбола - плевать на его "умные" заключения - сам, хоть раз, по футбольному мячу ударил?
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:58
Да уж есть косяк, переоценилвозможности
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:48
Василий Уткин наглядно демонстрирует, что надо было делать Кудряшову:
YVG
YVG
вчера в 18:44
Жаль не взяли в сборную Рассказова, а еще лучше, Маслова, больше бы забили.
vova505
vova505 ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 18:43
Повезло, что 22 очка набрали
И вот в игре с Хорватией (под конец матча) везению пришёл конец
Было бы как-то неправильно сыграй они вничью
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:40, ред.
Хорваты в аналогичной ситуации не ошибаются, они мгновенно падают на газон, изображая адскую боль, а чтобы было более убедительно, ещё и кричат от боли...
И этот трюк, исполняют не только хорваты, а и игроки других сборных...
Максимальное количество таких трюков в архиважных матчах, когда остаётся немного времени до окончания матча, и результат устраивает команду...
Почему я пишу трюк, потому что очень часто нет травмы, но в наличии отличное актёрское мастерство многих игроков...
Сейчас в борьбе за результат матча, все средства хороши, и надо играть, так как играют большинство сборных, играть на результат, несмотря ни на что. А не скакать на одной ноге, превозмогая боль...

Но в том, что произошло в этом матче, виноват в первую очередь главный тренер команды, он в первую очередь должен быть дать такую установку, предвидя такое развитие событий...

Но главному тренеру команды некогда было заниматься такими мелочами, он был занят, шоу, интервью, шуточки-прибауточки в том числе и с игроками команды, интервью о Дзюбе, про Дзюбу и т.д.

В первую очередь за результат этой встречи - вина главного тренере сборной... А уж во вторую очередь, вина на всех остальных игроках сборной России в том числе и Кудряшове!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:40
Пора заниматься любимым делом - выбирать нового тренера сборной!
Zak11
Zak11 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:35
Зачем была нужна победа, если ничья устраивала? Это раз. Зачем оставлять свободные зоны и ломиться в атаку бездумно? Учитывая что соперник будет крайне агрессивно настроен, и плюс ко всему практически на любой позиции у них игрок индивидуально сильнее. Это два. Модель игры была выбрана не совсем автобусная, просто мы были вынуждены сесть. Хорваты не давали нам много сделать, но в обороне наши отработали очень хорошо. Сафонов умница, всё тащил. Кудряшов и Джикия кстати говоря в защите тоже смотрелись уверенно. Один какой то глупый автогол и вы готовы закидать помоями сборную. И тренер у вас тоже виноват конечно же. Но давайте посмотрим на вещи реальнее. Это то, что мы сейчас можем. К сожалению. Но парни молодцы, набрали 22 очка в группе. Капелло столько же набирал, когда вывел Россию на ЧМ. На самом деле результат хороший.
Аксинья
Аксинья ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:30
Поспорил с сыном что хорваты с игры не забьют, но будет пенальти, а получилось еще круче...
beefs
beefs
вчера в 18:15
проигрыш закономерен, а гол от усталости...
makkie
makkie
вчера в 18:09
Но ошибка в том, что он не взял паузу из-за травмы... Это грубая ошибка. И о ней говорить надо, потому что у нее все признаки системности.
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Не припомню, чтобы Кудряшов и раньше не брал пауз из-за травмы.
Но, конечно, если бы он упал на газон и апеллировал к арбитру - не случилась бы эта атака на наши ворота со злополучным голом Кудряшова.
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