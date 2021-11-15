В. Уткин: «Ошибка в том, что Кудряшов не взял паузу из-за травмы»

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на автогол защитника сборной России в матче отбора ЧМ -2022 с Хорватией.

Еще два слова вдогонку голу имени Кудряшова. Вот же, никогда не знаешь, как в историю войдешь, да?

Вы говорите, что он провел хороший матч. Конечно, хороший. Тут только дурак поспорит; иначе он просто не доиграл бы до девяностой минуты при пяти-то заменах.

Но ошибка в том, что он не взял паузу из-за травмы... Это грубая ошибка. И о ней говорить надо, потому что у нее все признаки системности.