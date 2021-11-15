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Божович: «Нужно понимать, что Хорватия намного сильнее России»

вчера, 16:34
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказался о поражении сборной России от Хорватии (0:1) в матче 10-го тура отбора ЧМ-2022.

Россия вчера играла на результат, команду Карпина устраивала ничья. Конечно, качество игры было не лучшее, но нужно понимать, что Хорватия намного сильнее России. Сборной России нужно было прыгнуть выше головы, чтобы добиться положительного результата.

Сможет ли Россия обыграть в стыковых матчах Португалию? А почему нет? Россия способна обыграть сборную Португалии. Сербия вчера смогла, а вы не сможете? В футболе нет ничего возможного. Когда готовишься к матчу и веришь — все возможно. Я верю в Карпина. Проиграна битва, а не война. Сейчас не нужно ругать главного тренера сборной России, это его первое поражение в сборной.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 09:56
Что-то не заметно было,что Хорваты намного нас сильнее.
shur
shur ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:27
...пропасть? Еще какая, хорваты свой каждый доллар в клубах и сборной до последней
капли пота отрабатывают, а у нас просто установка умереть, а позицию не сдать,
репутация и бизнес взяли своё, картина маслом!!!
shur
shur
вчера в 18:10
Проиграна битва, а не война. Лукавит !Чтобы войну выиграть, помимо стратегии и тактики
воины нужны грамотные, а где ж их взять то, в Туле ? В Арсенале?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:09
Если бы ты это до матча сказал...Остроумие на лестнице,Недограф!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:00
только ни одного гола нам не забили за две игры
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 17:59
Хорватия сильнее и опытнее в плане подбора игроков, но по реализации и тактике, ну, такое себе. Эдакий ПСЖ в плохую погоду. Тренерской работы нет, ощущается, что вся эта подборка игроков из топ-клубов не особо уважает своего тренера. Это было еще заметно, когда Ребич поругался с руководством сборной и его выгнали. Дорогая мертвая лошадь, на которой далеко не уедешь.
Ну, а сборная России это сборная России. Она не может без разочарований. Это команда, которая бьет на две позиции ниже, чем запланировано. Вот если бы играли на победу, то вымучили бы ничью, а раз играли на ничью, то и получили поражение.
У нас у людей в психологии заложено, что успех наказуем. Мы боимся, когда все идет по плану, поэтому саботируем результат, делая чуть меньше, чем требовалось. Это не только в футболе. Мы даже снег так чистим: ай, ну, тут помашу лопатой, а там в углу пусть солнце растопит. И пошлое поехало: кривые заборы, заляпанные подъезды, покосившиеся деревья.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:44
Так и знал, что лучше для нас расклад перед матчем была бы только победа. Если нас устраивает ничья, то всё, труба, 100% поражение! Зря хорваты потеряли очки со Словакией. Тем самым они нас обрекли на поражение. Потому что Россия не способна играть на победу, когда её устраивает ничья! В итоге получаем сверхтрусливый автобус и, как следствие, пропущенный гол, который всё равно бы залетел.
d1metras
d1metras
вчера в 17:44
А чего все удивляются? Еще чудо,что Карпин с такими игроками практически попал на ЧМ. Они просто не могут играть сильнее..
112910415
112910415
вчера в 17:36
почти весь матч выносили мяч от ворот
drug01
drug01
вчера в 17:32
Мы знаем но ждали ничью
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:29, ред.
Проблема нынешней Хорватии в отсутствии класснного форварда - наконечника. Моменты создаются, а реализовывать их некому. Раньше был Манджукич, еще раньше Олич, а теперь нет таких имен
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:20
Хорватия по сути такая же средняя сборная, благодаря не очень сильной группе, уже пробившаяся на чемпионат мира по футболу. Да, она обладает более качественными футболистами и у них есть Модрич. Но при существенной разнице в классе один или два гола были забиты еще в ворота России еще в первом тайме, такая сборная играла бы просто намного быстрее, так что оборона россиян с Матвеем ничего бы не смогла с ними поделать. То есть Хорватия - более классная команда с хорошими исполнителями, но пропасти между Россией и Хорватией нет и в помине. Вся существенная разница по статистике в игре была вызвана турнирным положением в таблице и индивидуальным планом на игру. Оказавшись в том же положении Хорваты скорее всего сыграли бы так же как и Россия, правда контратаки у них были бы более опасны и возможно результативны.
Q-J-G
Q-J-G ответ LAISMEN (раскрыть)
вчера в 17:18
Сборная России настолько была заряжена на ничью, что в оставшиеся минуты не смогла даже перестроится на результативные, атакующие действия!
И виноват в этом главный тренер, что бы, кто не говорил, хотя по факту он и сам признал свою вину после матча, рассуждая логично, здраво, вот только начиная со стартового состава, выбранного главным тренером, и той игрой, которую мы увидели, сказанное главным тренером, кардинально не соответствует тому, что мы увидели в матче с хорватами...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:01
Сегодняшняя Хорватия не намного сильнее нас это было видно по первой игре и вчера.
Futurista
Futurista
вчера в 16:57
В водное поло лучше играют)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:48
Очень даже может быть, а вот игры со Словаками и Словенией , говорят что не всегда. )
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 16:47
Все тренеры наверняка настраивают свою команду на чистый результат. Было понятно что наша сборная хотела вымучить ничью , да и погода нам фортанула как будто. Настрой команды считаю исходит из тренерской логики. Поэтому 90% игры было на стороне наших ворот. Все просто и понятно. А когда пропустили злосчастный гол то Хорваты тут же прижались к своим воротам да бы сохранить желаемый счет. Но к сожалению силы уже были потрачены все на игру. Вот и результат. Просчет на лицо увы.
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 16:46
Да сейчас и Сербия по круче Хорватии будет
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:37
Настолько намного, что в первом матче сыграла вничью, а во втором выиграла благодаря автоголу сборной России в конце встречи...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:36
Не намного сильнее.
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