Божович: «Нужно понимать, что Хорватия намного сильнее России»

Главный тренер тульского «Арсенала» высказался о поражении сборной России от Хорватии (0:1) в матче 10-го тура отбора ЧМ -2022.

Россия вчера играла на результат, команду Карпина устраивала ничья. Конечно, качество игры было не лучшее, но нужно понимать, что Хорватия намного сильнее России. Сборной России нужно было прыгнуть выше головы, чтобы добиться положительного результата.

Сможет ли Россия обыграть в стыковых матчах Португалию? А почему нет? Россия способна обыграть сборную Португалии. Сербия вчера смогла, а вы не сможете? В футболе нет ничего возможного. Когда готовишься к матчу и веришь — все возможно. Я верю в Карпина. Проиграна битва, а не война. Сейчас не нужно ругать главного тренера сборной России, это его первое поражение в сборной.