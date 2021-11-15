Божович: «Нужно понимать, что Хорватия намного сильнее России»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказался о поражении сборной России от Хорватии (0:1) в матче 10-го тура отбора ЧМ-2022.
Россия вчера играла на результат, команду Карпина устраивала ничья. Конечно, качество игры было не лучшее, но нужно понимать, что Хорватия намного сильнее России. Сборной России нужно было прыгнуть выше головы, чтобы добиться положительного результата.
Сможет ли Россия обыграть в стыковых матчах Португалию? А почему нет? Россия способна обыграть сборную Португалии. Сербия вчера смогла, а вы не сможете? В футболе нет ничего возможного. Когда готовишься к матчу и веришь — все возможно. Я верю в Карпина. Проиграна битва, а не война. Сейчас не нужно ругать главного тренера сборной России, это его первое поражение в сборной.
Ну, а сборная России это сборная России. Она не может без разочарований. Это команда, которая бьет на две позиции ниже, чем запланировано. Вот если бы играли на победу, то вымучили бы ничью, а раз играли на ничью, то и получили поражение.
У нас у людей в психологии заложено, что успех наказуем. Мы боимся, когда все идет по плану, поэтому саботируем результат, делая чуть меньше, чем требовалось. Это не только в футболе. Мы даже снег так чистим: ай, ну, тут помашу лопатой, а там в углу пусть солнце растопит. И пошлое поехало: кривые заборы, заляпанные подъезды, покосившиеся деревья.
Ну, а сборная России это сборная России. Она не может без разочарований. Это команда, которая бьет на две позиции ниже, чем запланировано. Вот если бы играли на победу, то вымучили бы ничью, а раз играли на ничью, то и получили поражение.
У нас у людей в психологии заложено, что успех наказуем. Мы боимся, когда все идет по плану, поэтому саботируем результат, делая чуть меньше, чем требовалось. Это не только в футболе. Мы даже снег так чистим: ай, ну, тут помашу лопатой, а там в углу пусть солнце растопит. И пошлое поехало: кривые заборы, заляпанные подъезды, покосившиеся деревья.