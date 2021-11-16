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Березовский: «Мхитарян сказал, что „Спартак“ не контактировал с ним»

вчера, 16:06

Бывший игрок «Зенита» и «Динамо», а ныне тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский ответил на вопрос касательно правдивости слухов об интересе «Спартака» к полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну.

Генрих был растерян. Сказал, что прочитал эти новости в европейских изданиях, но с ним никто не контактировал, и таких разговоров не было. Тема подогревается извне.

Готов ли он переехать в Россию? В будущем, думаю, конечно. Но он вроде недавно продлил соглашение с «Ромой». Доиграет контракт, а там будет смотреть. Он к любым странам может адаптироваться, к России в том числе, так как знает много языков. Так что это не исключено.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
вчера в 17:06
Заикнуться об обеспеченной пенсии никогда не рано...)
drug01
drug01
вчера в 17:02
Зря после будет поздно...
makkie
makkie
вчера в 17:01
Агент суетился, предлагая услуги Генриха всем в России.
Там наверное личку только Зенит потянет.
ABir
ABir
вчера в 16:41
Чего только не придумают
beefs
beefs
вчера в 16:13
Мхитарян, не тот кто может помочь Спартаку...
Mangur
Mangur
вчера в 16:08
Слухи, сплетни домыслы
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