Березовский: «Мхитарян сказал, что „Спартак“ не контактировал с ним»

Бывший игрок «Зенита» и «Динамо», а ныне тренер вратарей сборной Армении ответил на вопрос касательно правдивости слухов об интересе «Спартака» к полузащитнику «Ромы» .

Генрих был растерян. Сказал, что прочитал эти новости в европейских изданиях, но с ним никто не контактировал, и таких разговоров не было. Тема подогревается извне.

Готов ли он переехать в Россию? В будущем, думаю, конечно. Но он вроде недавно продлил соглашение с «Ромой». Доиграет контракт, а там будет смотреть. Он к любым странам может адаптироваться, к России в том числе, так как знает много языков. Так что это не исключено.