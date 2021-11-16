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Самедов: «Наверное, Карпин разочарован реакцией игроков на свою работу»

вчера, 12:45
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался о словах главного тренера российской сборной Валерия Карпина, который допустил, что может уйти из национальной команды до стыковых матчей отбора на ЧМ-2022.

Карпин откровенно сказал, что он чувствует сейчас, выплеснул эмоции. Он в этой роли относительно недавно, и, наверное, разочарован тем, какую реакцию получил от футболистов на проделанную работу. На мой взгляд, должно пройти немного времени и все устаканится — было ведь и много хорошего.

Да, интервью эмоциональное, но он всегда был откровенен, ничего не скрывал и не боялся сказать. У каждого свой подход — Карпин всегда был правдорубом, не скрывал эмоции. Он так привык, ему так комфортно. Конечно, мне было хотелось, чтобы Карпин остался в сборной, бесспорно.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 17:07
Нашему гл. тренеру конечно виднее... Но если уровень игроков очень низкий, то так и надо говорить. Стыдить клубы, РФС, РПЛ. Глядишь отменили бы лимит, кто-то поехал бы в Европу. Мало-помалу начали бы появляться потихоньку более мастеровитые футболисты. Проблемы не надо замалчивать.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:01
Валера точно не ожидал такой бездарной игры после проделанной работы. Он хоть и взял вину на себя, но сказал прямо и про пешеходов наших, что они всего боятся и Карпин не знает, как с этим бороться. Он не уверен, что сможет их подготовить психологически, как выбить из их голов эту ущербную дурь. И вряд ли это удастся сделать до стыков, а значит опять нас ждёт эта убогая игра и очередной позор. А позориться ещё Карпин явно не хочет. Ну как можно работать с такими игроками, которым он орёт с бровки, что не прижимайтесь и смелее идите вперёд, а получается только обратный эффект? Так что заявление Валеры можно понять, но думаю, что он всё же останется на стыки.
ДСА
ДСА
вчера в 13:36
Разок проиграли, делов-то.
112910415
112910415
вчера в 13:23
надо бы продолжить
STVA 1
STVA 1 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:15
Заслуга усатого на ЧМ минимальна! Будь отбор не уверен что мы вышли бы!
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:14
Приветствую!Думаю Курбану это не надо!
4RT
4RT
вчера в 13:10
Правильно.Не хотят играть и не надо!
makkie
makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:06
Так у нас в сборной кроме Хиддинка ни у кого не было особых успехов. Ну Черчесов еще на ЧМ-18. Тот же Слуцкий провалился на Евро.
shlomo
shlomo ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 12:55
Бердыев не у дел.... хуже не будет точно...
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:50
А кто вместо него?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:48
Да так себе и отработали...
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