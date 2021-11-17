Канада обыграла Мексику в квалификации ЧМ впервые за 45 лет

Сборная Канады обыграла команду Мексики (2:1) в матче 3-го отборочного раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ.
Канадцы теперь возглавляют отборочную группу, имея 16 очков в восьми играх. В активе сборной США 15 баллов, у Мексики и Панамы – по 14.
Для Канады это первая победа над Мексикой в рамках квалификации ЧМ с 1976 года. Канадская сборная не выходила в финальную часть чемпионата мира с 1986 года.
ну в России футбол застрелился-
много чиновников,много команд,
тучный бюджет,а на выходе-мат!(во всем смысловых значениях).
ну в России футбол застрелился-
много чиновников,много команд,
тучный бюджет,а на выходе-мат!(во всем смысловых значениях).