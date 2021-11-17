Канада обыграла Мексику в квалификации ЧМ впервые за 45 лет

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вчера, 12:14

Сборная Канады обыграла команду Мексики (2:1) в матче 3-го отборочного раунда квалификации ЧМ -2022 в зоне КОНКАКАФ .

Канадцы теперь возглавляют отборочную группу, имея 16 очков в восьми играх. В активе сборной США 15 баллов, у Мексики и Панамы – по 14.