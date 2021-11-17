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Канада обыграла Мексику в квалификации ЧМ впервые за 45 лет

вчера, 12:14
КанадаЛоготип футбольный клуб Канада2 : 1Логотип футбольный клуб МексикаМексикаМатч завершен

Сборная Канады обыграла команду Мексики (2:1) в матче 3-го отборочного раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ.

Канадцы теперь возглавляют отборочную группу, имея 16 очков в восьми играх. В активе сборной США 15 баллов, у Мексики и Панамы – по 14.

Для Канады это первая победа над Мексикой в рамках квалификации ЧМ с 1976 года. Канадская сборная не выходила в финальную часть чемпионата мира с 1986 года.

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Перевод с CBS Sports
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Все комментарии
konst19
konst19
вчера в 16:19
И даже в 1986 году Канада «вышла» как одна из Организаторов чемпионата ( Мексика, США и Канада)
David Young
David Young
вчера в 15:09
Это является значительным достижением канадского футбола.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:05
Историческая победа.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:22
Вот и в Канаде футбол появился,
ну в России футбол застрелился-
много чиновников,много команд,
тучный бюджет,а на выходе-мат!(во всем смысловых значениях).
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:44
Чрезвычайно важная победа.
Futurista
Futurista
вчера в 12:33
Ждем ответку Мексики)...в хоккей...
ОПС
ОПС
вчера в 12:32
Когда то это должно было произойти.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 12:19
Что-то Мексика совсем посыпалась...
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