Голкипер «Балтики» Бориско стал рекордсменом молодёжной сборной России

Молодёжная сборная России обыграла молодёжную сборную Испании со счётом 1:0 в матче отбора к Евро-2023.
Эта игра стала для голкипера молодёжки Максима Бориско пятой подряд без пропущенных голов. Ранее он сыграл на ноль против сборных Словакии (3:0), Литвы (3:0), Северной Ирландии (1:0) и Мальты (6:0). Таким образом, Бориско стал первым вратарём в истории молодёжной сборной России (с 1992 года), который сыграл на ноль первые пять дебютных матчей. До этого данный рекорд принадлежал Сослану Джанаеву (4 сухих дебютных матча в 2007 году).
Пятый подряд «сухарь» на счету Максима Бориско и победа «молодёжки» над сборной Испании 1️⃣:0️⃣— ФНЛ | Лучшая лига мира (@FNLeague) November 16, 2021
Лучшие вратари только в Лучшей лиге мира 🔝⚽️ pic.twitter.com/yDYYgSAgua
Недавно Бориско заявлял, что через несколько лет он будет выступать за основную сборную России.