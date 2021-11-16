Голкипер «Балтики» Бориско стал рекордсменом молодёжной сборной России

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вчера, 23:07

Молодёжная сборная России обыграла молодёжную сборную Испании со счётом 1:0 в матче отбора к Евро-2023.

Эта игра стала для голкипера молодёжки пятой подряд без пропущенных голов. Ранее он сыграл на ноль против сборных Словакии (3:0), Литвы (3:0), Северной Ирландии (1:0) и Мальты (6:0). Таким образом, Бориско стал первым вратарём в истории молодёжной сборной России (с 1992 года), который сыграл на ноль первые пять дебютных матчей. До этого данный рекорд принадлежал (4 сухих дебютных матча в 2007 году).

Пятый подряд «сухарь» на счету Максима Бориско и победа «молодёжки» над сборной Испании 1️⃣:0️⃣



Лучшие вратари только в Лучшей лиге мира 🔝⚽️ pic.twitter.com/yDYYgSAgua — ФНЛ | Лучшая лига мира (@FNLeague) November 16, 2021

Недавно Бориско заявлял, что через несколько лет он будет выступать за основную сборную России.