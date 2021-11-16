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Голкипер «Балтики» Бориско стал рекордсменом молодёжной сборной России

вчера, 23:07
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 0Логотип футбольный клуб Испания (до 21)Испания (до 21)Матч завершен

Молодёжная сборная России обыграла молодёжную сборную Испании со счётом 1:0 в матче отбора к Евро-2023.

Эта игра стала для голкипера молодёжки Максима Бориско пятой подряд без пропущенных голов. Ранее он сыграл на ноль против сборных Словакии (3:0), Литвы (3:0), Северной Ирландии (1:0) и Мальты (6:0). Таким образом, Бориско стал первым вратарём в истории молодёжной сборной России (с 1992 года), который сыграл на ноль первые пять дебютных матчей. До этого данный рекорд принадлежал Сослану Джанаеву (4 сухих дебютных матча в 2007 году).

Недавно Бориско заявлял, что через несколько лет он будет выступать за основную сборную России.

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Все комментарии
МапС
МапС
сегодня в 09:26
Пора ему менять прописку. РПЛ ждёт.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:50
Мои поздравления.
санек002
санек002
вчера в 23:20
готов для зенита!
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