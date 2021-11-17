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Мбаппе провёл 300-й матч на профессиональном уровне

вчера, 12:06
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе сыграл в матче против Финляндии в отборе на ЧМ-2022 (2:0).

Этот матч стал для 22-летнего игрока 300-м на профессиональном уровне. В этой встрече он забил гол и сделал голевую передачу.

Всего за 300 матчей Мбаппе забил 190 голов и сделал 93 результативные передачи.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:34, ред.
Вечером во вторник «синие» обыграли Финляндию со счетом 0:2. Сборная Франции завершала этот этап квалификации на Чемпионат мира 2022 года победой. Дуэт Мбаппе-Бензема снова произвел фурор. Финляндия заняла третье место и не сыграет в следующем Чемпионате мира.

Франция заканчивала стильно, праздник Мбаппе и Бензема продолжался
после квалификации на Чемпионат мира, полученной в субботу против сборной Казахстана, «синие» снова победили в этих квалификационных соревнованиях, и эта победа приведет их в Катар, чтобы защитить свой титул.

Франция обыграла Финляндию благодаря голам Карима Бензема (66 мин.) и Килиана Мбаппе (76 мин.). Франция не проиграла в последних 27 матчах (19 побед, 8 ничьих), сохранив свою лучшую серию с 1994 по 1999 год. «Синие» также забили в последних 18 матчах (включая товарищеские), установив рекорд, установленный между 1999 и 2000 годами.

Килиан Мбаппе и Карим Бензема забили в 4 матчах подряд за Францию, впервые после Бензема в период с ноября 2013 года по июнь 2014 года (5 матчей). В этот вторник снова засияли две звезды «Пари Сен-Жермен» и «Реала Мадрида»

Килиан Мбаппе! - провёл 300-й матч на профессиональном уровне... Может он не такой талантливый, каким был бразилец Роналдо, но Мбаппе физически сильнее чем он. Так что с учетом того что он играет стабильно и много - и за сборную Франции, и за ПСЖ, барьер 1000 в возрасте 30 лет для него будет минимумом.
pew7cbpg2x8a
pew7cbpg2x8a
вчера в 16:02
Результативный игрок. Успехов в дальнейшем.
4jy48eta286y
4jy48eta286y
вчера в 16:02
Достойное достижение в карьере.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:24
С чем его и поздравляем!!!
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