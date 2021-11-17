Мбаппе провёл 300-й матч на профессиональном уровне

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вчера, 12:06

Нападающий ПСЖ и сборной Франции сыграл в матче против Финляндии в отборе на ЧМ -2022 (2:0).

Этот матч стал для 22-летнего игрока 300-м на профессиональном уровне. В этой встрече он забил гол и сделал голевую передачу.

Всего за 300 матчей Мбаппе забил 190 голов и сделал 93 результативные передачи.