Английские тренеры никогда не выигрывали Премьер-Лигу. Прямо сейчас в АПЛ 75% менеджеров-иностранцев

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15 ноября 2021, 18:21

Чужие на своей земле.

Три последних вакансии в Английской Премьер-Лиге заполнили местные тренеры: 8-го ноября Эдди Хау возглавил «Ньюкасл», 11-го Стивен Джеррард получил работу в «Астон Вилле», а сегодня Дин Смит подписал контракт с «Норвичем». Если бы «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Норвич» выбрали иностранцев, в АПЛ осталось бы всего два английских менеджера — Грэм Поттер («Брайтон») и Шон Дайч («Бернли»). Ни для кого ни секрет, что тактический облик Премьер-Лиги определяют лучшие иностранные умы, но есть исторические и статистические факты с которыми действительно очень сложно смириться.

Факт №1. Английский тренер ни разу не выигрывал АПЛ

Старый Первый дивизион выигрывали английские и шотландские менеджеры, еще был один ирландец Боб Кайл, сделавший в начале XX века чемпионом «Сандерленд». С момента образования Премьер-Лиги в сезоне 1992/93 ни один английский менеджер не прикасался к трофею, и вряд ли это произойдет в текущем розыгрыше АПЛ , 30-м по счету. Взгляните на список тренеров-победителей с указанием национальности и убедитесь в этом сами:

14 — Шотландия (сэр Алекс Фергюсон — 13; Кенни Далглиш — 1)

4 — Италия (Карло Анчелотти — 1; Роберто Манчини — 1; Клаудио Раньери — 1; Антонио Конте — 1)

3 — Франция (Арсен Венгер — 3)

3 — Португалия (Жозе Моуриньо — 3)

3 — Испания (Хосеп Гвардиола — 3)

1 — Чили (Мануэль Пеллегрини — 1)

1 — Германия (Юрген Клопп — 1)

- АПЛ покорялась 11 тренерам из 7 разных стран. Наибольшее представительство у Италии, чьи четыре сына по разу выигрывали чемпионат Англии.

- Шотландцы выиграли 5 первых розыгрышей АПЛ (четырежды Фергюсон с МЮ и один раз Далглиш с «Блэкберном»).

- Первым менеджером-победителем не из Соединенного Королевства Великобритании в сезоне 1997/98 стал француз Арсен Венгер.

- Чилиец Мануэль Пеллегрини, который привел «Манчестер Сити» к титулу в сезоне 2013/14, остается единственным тренером не из Европы, которому удалось взять АПЛ . Даже южноамериканец смог то, что не удается местным парням.

Факт №2. Фрэнк Лэмпард занял самое высокое место среди англичан за 10 лет

Итак, до титула в родном чемпионате англичане не дотягиваются уже три десятилетия, но ведь и соискателями высоких мест в принципе они не являются. Статистика за последние десять лет показывает, что Фрэнк Лэмпард добился блестящих по меркам английских менеджеров результатов в АПЛ . Предлагаем взглянуть на лучшую команду под началом местного тренера в каждом из 10 последних сезонов (без учета исполняющих обязанности):

2011/12 — «Тоттенхэм» (4-е место) — Харри Реднапп

2012/13 — «Вест Бромвич» (8-е место) — Сэм Эллардайс

2013/14 — «Тоттенхэм» (6-е место) — Тим Шервуд

2014/15 — «Суонс» (8-е место) — Гарри Монк

2015/16 — «Кристал Пэлас» (15-е место) — Алан Пардью

2016/17 — «Борнмут» (9-е место) — Эдди Хау

2017/18 — «Бернли» (7-е место) — Шон Дайч

2018/19 — «Кристал Пэлас» (12-е место) — Рой Ходжсон

2019/20 — «Челси» (4-е место) — Фрэнк Лэмпард

2020/21 — «Астон Вилла» (11-е место) — Дин Смит

- В позапрошлом сезоне Фрэнк Лэмпард повторил результат своего дяди Харри Реднаппа, заняв четвертую строчку в АПЛ . Причем «Челси» набрал те же 66 очков, что и оказавшийся третьим в итоговой табели МЮ . На руку «дьяволам» сыграли дополнительные показатели.

- Любопытно, что ни один английский тренер за последние 10 лет не становился лучшим в Премьер-Лиге даже среди соотечественников: 10 сезонов — 10 разных фамилий.

- Трижды за 10 лет командам под руководством английских менеджеров не находилось места в топ-10 АПЛ .

Факт №3. Прямо сейчас в АПЛ только 5 английских менеджеров (25%); 4 из 5 худших команд возглавляют англичане

Грэм Поттер, чей «Брайтон» после 11 туров Премьер-Лиги занимает седьмую строчку, выделяется среди соотечественников, которым в ближайших перспективах уготована борьба за выживание в элите английского футбола. Джеррард встретился с «Астон Виллой» на 16-м месте, а трое его коллег и вовсе в зоне вылета: Шон Дайч («Бернли», 18-е место), Эдди Хау («Ньюкасл», 19-е место) и Дин Смит («Норвич», 20-е место). У английских тренеров сейчас самое обширное представительство в Премьер-Лиге, но это всего лишь 25% от общего числа рабочих мест, да и уровень задач говорит сам о себе. Национальный состав менеджеров Премьер-Лиги на сегодняшний день:

5 — Англия (Грэм Поттер, Стивен Джеррард, Шон Дайч, Эдди Хау, Дин Смит)

3 — Испания (Хосеп Гвардиола, Микель Артета, Рафаэль Бенитес)

2 — Германия (Томас Тухель, Юрген Клопп), Италия (Клаудио Раньери, Антонио Конте)

1 — Шотландия (Дэвид Мойес), Норвегия (Оле-Гуннар Сульшер), Дания (Томас Франк), Франция (Патрик Виейра), Португалия (Бруну Лаже), Аргентина (Марсело Бьелса), Северная Ирландия (Брендан Роджерс), Австрия (Ральф Хазенхюттль)

- Тренеры из 12 разных стран сейчас работают в Премьер-Лиге.

- 19 из 20 менеджеров клубов АПЛ — европейцы, а 20-й — аргентинец Марсело Бьелса.