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«Вишенка на торте». Месси прокомментировал выход Аргентины на ЧМ-2022

сегодня, 00:43

Лионель Месси прокомментировал выход сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

Я только что приземлился в Париже, испытывая огромную радость от того, что добился своей цели — пройти квалификацию на чемпионат мира в Катаре. Несомненно, это вишенка на торте в очень особенный год, который мы проводим со сборной Аргентины.

Ещё раз спасибо за всю любовь, которую вы всегда дарите нам, в январе, если Бог даст, мы увидимся снова. Теперь пришло время сменить акцент, потому что я всё ещё хочу продолжать бороться за достижение целей, которые я поставил для себя в ПСЖ. Я хочу оставаться сосредоточенным и работать над их достижением.

До 2022 года осталось всего полтора месяца, и я хотел бы закончить этот год наилучшим образом и с большим количеством хороших моментов, которых мы можем достичь во Франции. Обнимаю всех!

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 09:27
Большая радость удачи дальше
milanetto9
milanetto9
сегодня в 09:24
Хотелось бы чтобы он выиграл ЧМ и можно на пенсию
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:38
Хоть бы к чемпионату мира Месси форму набрал.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:35
Повезло, что бразильцы были немотивированны.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:28
Как то про вишенку не серьезно.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 08:04
Последний заход.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:00
Удачи Лео на ЧМ.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:57
Нужно воспользоваться шансом в Катаре...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:48
Наверное последний шанс Месси побороться в составе сборной Аргентины за мировое чемпионство. С кубком Америки уже срослось, теперь впереди Катар.
beefs
beefs
сегодня в 07:36
А вишенка уже переспела...
Gahi
Gahi
сегодня в 07:21
Все ягоды будут в Катаре, кто больше соберёт их, тот и станет чемпионом. Удачи
112910415
112910415
сегодня в 07:11
надо срочно показать яркую игру !
что-то пауза затянулась
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:07
Карликовый негодяй радуется.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:25
Самое печальное, что оно может получить ЗМ
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:00, ред.
А что разве были варианты не выхода ?!?
Конь 666
Конь 666
сегодня в 02:23
Ты про торт из Золотого Мяча? Дак он последнее время делается из усластилелей и загустителей, и прочих Е. Так что кушай...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:02
"Вишенка на торте" для Месси - это сборная Аргентины ЧЕМПИОНЫ МИРА-2022г...
Игрок, который выиграл всё в Мировом футболе, но так и не был ЧЕМПИОНОМ МИРА по футболу... Последний шанс в футбольной карьере игрока для Месси - это ЧМ-2022, удастся ли ему воспользоваться этим шансом или нет...?!
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
сегодня в 01:01
В группе где серьёзный соперник только Бразилия позорно было бы не выйти, тем более со 2 места.Но на победу расчитывать не стоит, Германия или Испания сильнее,еще и мощная Франция.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:48
В их проходе не кто и не сомневался!
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