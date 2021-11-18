«Вишенка на торте». Месси прокомментировал выход Аргентины на ЧМ-2022

прокомментировал выход сборной Аргентины на ЧМ -2022 в Катаре.

Я только что приземлился в Париже, испытывая огромную радость от того, что добился своей цели — пройти квалификацию на чемпионат мира в Катаре. Несомненно, это вишенка на торте в очень особенный год, который мы проводим со сборной Аргентины.

Ещё раз спасибо за всю любовь, которую вы всегда дарите нам, в январе, если Бог даст, мы увидимся снова. Теперь пришло время сменить акцент, потому что я всё ещё хочу продолжать бороться за достижение целей, которые я поставил для себя в ПСЖ . Я хочу оставаться сосредоточенным и работать над их достижением.

До 2022 года осталось всего полтора месяца, и я хотел бы закончить этот год наилучшим образом и с большим количеством хороших моментов, которых мы можем достичь во Франции. Обнимаю всех!