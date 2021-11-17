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Вудгейт: «„Ливерпуль“ подписал бы Сона, если бы он был доступен»

вчера, 22:36

Бывший футболист «Тоттенхэма» Джонатан Вудгейт считает, что «Ливерпуль» хотел бы подписать нападающего «шпор» Хын-Мин Сона.

Привлечь такого тренера, как Антонио Конте — это крупный переворот для «Тоттенхэма», я действительно верю, что он преуспеет в этой команде. Надеюсь, ему дадут немного денег, потому что у него есть только два игрока мирового класса — Кейн и Сон. Я просто хочу, чтобы они усилили другие позиции.

Сон недавно подписал с «Тоттенхэмом» долгосрочный контракт, но если бы по какой-либо причине он стал доступен, я бы предположил, что им сразу же заинтересовался бы «Ливерпуль». Он игрок их типажа.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 10:45
Сона любая команда хотела бы подписать.
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:01
Откуда он знает?
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:05
Сон в любой команде себя проявит....
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:36
Сону 29 лет, но Азиаты могут и до 35-ти лет прилично бегать. Отличный игрок!
ОПС
ОПС
сегодня в 05:27
"Если бы" никуда сильно не приставишь.
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:41
Куда им Сона у них Мане Салах Жота
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:39
Его теперь никто не отпустит
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