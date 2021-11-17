Вудгейт: «„Ливерпуль“ подписал бы Сона, если бы он был доступен»

Бывший футболист «Тоттенхэма» считает, что «Ливерпуль» хотел бы подписать нападающего «шпор» .

Привлечь такого тренера, как Антонио Конте — это крупный переворот для «Тоттенхэма», я действительно верю, что он преуспеет в этой команде. Надеюсь, ему дадут немного денег, потому что у него есть только два игрока мирового класса — Кейн и Сон. Я просто хочу, чтобы они усилили другие позиции.

Сон недавно подписал с «Тоттенхэмом» долгосрочный контракт, но если бы по какой-либо причине он стал доступен, я бы предположил, что им сразу же заинтересовался бы «Ливерпуль». Он игрок их типажа.