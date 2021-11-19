«Химки» объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера !

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вчера, 17:29

«Химки» на официальном сайте объявили о возвращении на пост главного тренера.

Сегодня, 19 ноября, тренерский штаб провел первую тренировку перед матчем 15-го тура РПЛ против ЦСКА .

47-летний специалист покинул «Химки» в октябре, тогда стороны расторгли контракт по взаимному согласию.