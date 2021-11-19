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«Химки» объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера

вчера, 17:29

«Химки» на официальном сайте объявили о возвращении Игоря Черевченко на пост главного тренера.

Сегодня, 19 ноября, тренерский штаб провел первую тренировку перед матчем 15-го тура РПЛ против ЦСКА.

47-летний специалист покинул «Химки» в октябре, тогда стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

«Химки» на данный момент занимают 15-ю строчку в таблице РПЛ, в активе команды 12 очков.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:51
Шуры-муры в обход чиновничьих параграфов.
Пепс
Пепс
вчера в 20:41
😄😄😄😄Химичат
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:34
Химки ерундой занимаются. В руководстве значит неумные люди сидят.
протон
протон
вчера в 20:33
Также опубликован план-график увольнений/возвращений специалиста до конца текущего сезона.
санек002
санек002 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 20:09
полная ерунда!и стоило увольнять
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:58
И что это было?
я из Химок
я из Химок
вчера в 19:08
Бредятина какая-то. Но я рад что он вернулся!!!! Хороший тренер, получше многих российских, даже именитых!!!
13 RUS
13 RUS
вчера в 19:04
Пердив плачет по Химкам
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:58
Теперь, когда в Химки вернулся Черевченко, подмосковный клуб обязательно справится с возникшими турнирными трудностями.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:55, ред.
«Химки» объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера !
И такое тоже случается, оказывается !)
Не удивляйся, удивляться !!!)
Подарок 🎁 для руководства клуба !!!
Gahi
Gahi
вчера в 18:30, ред.
И спрашивается зачем нужно было уволнять на месяц тренера, чтобы вновь идти на поклон и возвращать его. Мудрость пословицы «Семь раз отмерь - один раз отрежь» заключается в том, что нужно сначала обдумать дело, перепроверить свои доводы, а потом действовать. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:27
Далеко не ушел. Вышел , за дверью постоял и вернулся.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:20
Эта новость по всему инету ещё вчера была, а здесь только появилась...
Брулин
Брулин
вчера в 18:14
У Черевченко идеальное положение. Уволили, получил неустойку. Тут-же подписали опять с новой неустойкой
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:50
Пожалуй логично и аргументировано
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:41
Ну не дураки ли, а??
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:40
Вернулся а зачем?
particular
particular
вчера в 17:39
Химки перед скачком в тройку призёров РПЛ решили укрепить тренерскую позицию старыми кадрами :)
makkie
makkie
вчера в 17:38, ред.
А вот и логичная версия происходящего:

В конце октября руководство футбольного клуба «Химки» уволило главного тренера команды Игоря Черевченко. Спустя почти месяц в подмосковной команде появился новый тренер...Игорь Черевченко. Но на самом деле подобное решение легко объяснимо.

Дело в том, что по требованию лицензирования РФС, в клубе обязан быть хотя бы один тренер с лицензией Pro. Если такой уходит, его должны заменить в течение 30 дней. В противном случае штраф и возможное лишение лицензии.

Черевченко ушёл из клуба 25 октября. Он был единственным тренером в команде, у кого такая лицензия была. И к середине ноября стало чуть тревожно (ведь, по сути, у «Химок» оставалось менее недели на поиск тренера). А, учитывая финансовую ситуацию в команде (долги по зарплате за 3 месяца и по премиям ещё с прошлого сезона), переговоры с другими тренерами вряд ли получились бы быстрыми. Пришлось опять по-быстрому договариваться с Черевченко.

Вот и все причины подобной агонии (С) тг-канал Мутко против
ABir
ABir
вчера в 17:37
А зачем уходил?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:36
Интересно,как Лёха поздравит его с возвращением??? Я уже беспокоиться за результат начал.
David Young
David Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:36
Здравствуйте.

Так и должно быть в таких случаях.

Всего доброго.
don_surio
don_surio
вчера в 17:32
А зачем эти танцы были нужны?
4RT
4RT
вчера в 17:32
Зря он к этим 12никам вернулся
shlomo
shlomo
вчера в 17:30
О как оно получилось
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