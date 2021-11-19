«Химки» объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера !

«Химки» на официальном сайте объявили о возвращении Игоря Черевченко на пост главного тренера.
Сегодня, 19 ноября, тренерский штаб провел первую тренировку перед матчем 15-го тура РПЛ против ЦСКА.
47-летний специалист покинул «Химки» в октябре, тогда стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
«Химки» на данный момент занимают 15-ю строчку в таблице РПЛ, в активе команды 12 очков.
В конце октября руководство футбольного клуба «Химки» уволило главного тренера команды Игоря Черевченко. Спустя почти месяц в подмосковной команде появился новый тренер...Игорь Черевченко. Но на самом деле подобное решение легко объяснимо.
Дело в том, что по требованию лицензирования РФС, в клубе обязан быть хотя бы один тренер с лицензией Pro. Если такой уходит, его должны заменить в течение 30 дней. В противном случае штраф и возможное лишение лицензии.
Черевченко ушёл из клуба 25 октября. Он был единственным тренером в команде, у кого такая лицензия была. И к середине ноября стало чуть тревожно (ведь, по сути, у «Химок» оставалось менее недели на поиск тренера). А, учитывая финансовую ситуацию в команде (долги по зарплате за 3 месяца и по премиям ещё с прошлого сезона), переговоры с другими тренерами вряд ли получились бы быстрыми. Пришлось опять по-быстрому договариваться с Черевченко.
Вот и все причины подобной агонии (С) тг-канал Мутко против
В конце октября руководство футбольного клуба «Химки» уволило главного тренера команды Игоря Черевченко. Спустя почти месяц в подмосковной команде появился новый тренер...Игорь Черевченко. Но на самом деле подобное решение легко объяснимо.
Дело в том, что по требованию лицензирования РФС, в клубе обязан быть хотя бы один тренер с лицензией Pro. Если такой уходит, его должны заменить в течение 30 дней. В противном случае штраф и возможное лишение лицензии.
Черевченко ушёл из клуба 25 октября. Он был единственным тренером в команде, у кого такая лицензия была. И к середине ноября стало чуть тревожно (ведь, по сути, у «Химок» оставалось менее недели на поиск тренера). А, учитывая финансовую ситуацию в команде (долги по зарплате за 3 месяца и по премиям ещё с прошлого сезона), переговоры с другими тренерами вряд ли получились бы быстрыми. Пришлось опять по-быстрому договариваться с Черевченко.
Вот и все причины подобной агонии (С) тг-канал Мутко против