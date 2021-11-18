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Капитан «Ротора» Обухов прокомментировал отставку Хохлова

вчера, 21:49

Вратарь и капитан «Ротора» Игорь Обухов высказался об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера волгоградской команды.

Хотел бы поблагодарить Дмитрия Валерьевича за совместную работу. За довольно короткий промежуток времени удалось отметить для себя много новых моментов. Это было интересно и полезно. Также хочется сейчас сказать в его адрес слова поддержки и пожелать удачи в дальнейшей карьере.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 12:37
Хохлову не до футбола.
Ему с фейсбуком в судах тягаться.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:48
Так себе тренер.
протон
протон
сегодня в 06:03
"Хохлов возглавил «Ротор» по ходу нынешнего сезона"
ДСА
ДСА
сегодня в 05:44
Хорошие моменты: сплошные поражения.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:50
Хохлову удачи в дальнейшей карьере.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:21
Хохлов не пропадёт!
Vladimir808
Vladimir808 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:25
А может быть он сам слился…)
Он такой, способный!)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:00
Курица не птица Хохлов не тренер.
beefs
beefs
вчера в 21:57
Хохлову пора менять коньки на санки...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:55
Слили тренера, теперь ваши слова поддержки не к месту.
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