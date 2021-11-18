Капитан «Ротора» Обухов прокомментировал отставку Хохлова

Вратарь и капитан «Ротора» Игорь Обухов высказался об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера волгоградской команды.
Хотел бы поблагодарить Дмитрия Валерьевича за совместную работу. За довольно короткий промежуток времени удалось отметить для себя много новых моментов. Это было интересно и полезно. Также хочется сейчас сказать в его адрес слова поддержки и пожелать удачи в дальнейшей карьере.
Ему с фейсбуком в судах тягаться.
Ему с фейсбуком в судах тягаться.
Он такой, способный!)))
Он такой, способный!)))