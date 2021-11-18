Капитан «Ротора» Обухов прокомментировал отставку Хохлова

Вратарь и капитан «Ротора» высказался об отставке с поста главного тренера волгоградской команды.

Хотел бы поблагодарить Дмитрия Валерьевича за совместную работу. За довольно короткий промежуток времени удалось отметить для себя много новых моментов. Это было интересно и полезно. Также хочется сейчас сказать в его адрес слова поддержки и пожелать удачи в дальнейшей карьере.