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Олич перешел в атаку, Гинер и Бабаев в осаде. ЦСКА годно косплеит «Спартак»

19 ноября 2021, 12:24
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Высшее руководство против менеджмента.

Ивица Олич заговорил

Хорват покинул ЦСКА еще в июне, после чего последовательно молчал, хотя российские журналисты без устали атаковали его, надеясь на откровения. Обстоятельства ухода Олича с тренерского мостика «армейцев» предполагали, что Ивице есть, что рассказать. Легенда ЦСКА долгое время отказывался говорить, подчеркивал, что не хочет дестабилизировать обстановку в клубе, которому многим обязан, но после победы сборной Хорватии над сборной России в отборе ЧМ-2022 плотину прорвало.

Напомню, Олич входит в тренерский штаб своей национальной команды, из которой, по сути, был командирован в ЦСКА: сразу по завершении московской авантюры вернулся в сборную Хорватии, чтобы помогать Златко Даличу на Евро-2020. Не знаю, что заставило Ивицу нарушить молчание — решение задачи по выходу на чемпионат мира или какие-то другие обстоятельства, но Андрею Панкову посчастливилось взять очень горячее интервью у экс-тренера ЦСКА. И вот его квинтэссенция:

В ЦСКА я не чувствовал поддержку, сложилось впечатление, что они хотели видеть на тренерском мостике не меня, а кого-то из братьев Березуцких. Мне не позволили пригласить в тренерский штаб Элвира Рахимича, который очень мне бы помог. Потом я предложил кого-то из Германии или Хорватии. Ответ тот же: «Нет, нельзя». Бабаев мне сказал, что в клубе и так много людей. Не только он так себя вел. Василий Березуцкий и Ермакович ушли через две недели после моего прихода. Если бы сделали это сразу, я бы понял — они люди Ганчаренко, а так дождались зарплату и покинули клуб. Алексей Березуцкий почти все время молчал, пытался сделать его частью своей команды, но он держался отстраненно. Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдёт Бабаев, то всегда готов.

По Бабаеву (и Гинеру) бьют из всех орудий

На днях появилась новость о недовольстве совета директоров ЦСКА докладом клубного менеджмента об управлении организации спортивным блоком команды. Якобы Бабаев отделался общими фразами, а о готовящихся зимних трансферах отчитался предельно лаконично: «Работа ведется». Директора в шоке, но милосердно дали «нерадивым» менеджерам время до начала декабря на исправление ситуации. Залп из всех орудий с привлечением недовольных вроде Олича означает, что совет директоров скорее дал Бабаеву и Гинеру время, чтобы подготовиться к уходу из клуба, а они не хотят покидать ЦСКА «по-хорошему».

Интересно, что Олич в своем интервью беспощадно срывал покровы, но о Евгении Гинере не сказал ни слова. Ни хорошего, ни плохого. То ли лично обязан президенту ЦСКА, то ли понимает, что наезд на Гинера станет политическим самоубийством в глазах болельщиков клуба, в который Ивица готов вернуться после смены менеджмента. Впрочем, всем понятно, что Бабаев — десница Гинера, а Олич открыто сыграл за противоположный лагерь. Кстати, уверен, что в ответ на свои многочисленные жалобы Ивица получит глубокое и презрительное гинеровское молчание. ЦСКА уже не живет по принципам Евгений Ленноровича, но свой личный кодекс президент не менял.

Высшая власть воюет с менеджментом. Где-то мы это уже видели

Какими разными были ЦСКА и «Спартак» по организации управления клубами еще 10 лет назад и как сильно они похожи сейчас. Казалось, внутренние войны — это патентованное изобретение «красно-белых», но «армейцы» стараются не отставать. Сюжеты очень похожи, в центре обоих неугодный тренер. Ситуацию в «Спартаке» взорвало назначение Руя Витории, которого привел бывший спортивный директор Дмитрий Попов. Зарема Салихова громко выразила недовольство, а потом пошла священной телеграм-войной на наемных менеджеров, в результате чего Попова и Фетисова в клубе уже нет, а Руй Витория досиживает последние деньки в Москве на своих дорогих чемоданах.

В ЦСКА обратная ситуация: инициатором назначения Ивицы Олича на пост главного тренера был Максим Орешкин, председатель совета директоров и главный человек в клубе прямо сейчас. Заслуженный менеджмент не был в восторге от этого решения, креатуру Орешкина «сожрали» и выплюнули, а Максим Станиславович этого не простил, однако и рубить с плеча перед стартом сезона не стал. Охладил свою месть и готов подать ее к зимнему столу. Благодаря этому у ЦСКА есть шанс выйти из схожей ситуации с меньшими потерями, чем «Спартак», хотя долгосрочное влияние этих событий на судьбу «армейцев» непредсказуемо.

Прогноз «Соккер.ру»: Гинер и Бабаев покинут ЦСКА зимой

Болельщики могут лишь сожалеть, что Орешкин и Гинер не смогли работать в одной упряжке, но это нормальная ситуация между мужчинами, попробовавшими вкус власти. Кажется, что сообща могли бы добиться многого, но у них настолько разные пути, что это невозможно. Все идет к тому, что Гинер и Бабаев дорабатывают последние недели в ЦСКА: тут и ультиматум совета директоров, и интервью Олича, и слухи о приходе в клуба Вадима Васильева.

А помните, по весне ходили слухи о том, что Евгений Гинер и Роман Бабаев могут перейти на работу в «Крылья Советов»? Конечно, они были преждевременными, но вряд ли беспочвенными. В «армейском» футбольном королевстве нет единства, выход из этой ситуации только один — кто-то должен уйти. Партия Орешкина победила, де-факто эпоха Гинера в ЦСКА завершилась после перехода клуба под крыло ВЭБ, а сейчас мы смотрим последние кадры перед титрами.

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Все комментарии
Red-blue oldhorse
Red-blue oldhorse ответ d_fincher (комментарий удален) (раскрыть)
20 ноября в 22:49
очень трудно не согласиться. Памятуя о том что Орешкин оказался профнепригодным на посту министра в правительстве и крайне некомперентным в вопросах экономики, доверять финансовую политику клуба также неосмотрительно.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 ноября в 19:46
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
    20 ноября в 19:24
    Поскольку тебе реальная инфа не нужна, ты её сам создаёшь, то с удовольствием тебе сообщу, что у Гинера есть крупный бизнес по строительству АЭС в Иране и крупная доля в серьёзном банке. Это более чем, чтобы не бедстаовать. От государства он деньги не тянет, а кредит возвращает, выкупа акции. У нас в стране один только клуб имеет стадион за 1 руб, а остальные строят на свои. Вот так то, поклонник Газпрома.
    pomor45
    pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    20 ноября в 19:02
    На какие шиши выкупает? Обворовывает клуб?
    ermak6848
    ermak6848
    20 ноября в 15:00
    Мне Олич весьма даже симпатичен.
    cska1948
    cska1948 ответ rubin kazzzan (раскрыть)
    20 ноября в 11:34
    Судя по его интервью, он склочник...
    Over 9000
    Over 9000
    20 ноября в 10:25
    вскрылась 32а хорватская, как же хорошо, что его выперли
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
    19 ноября в 22:04
    Скорее Миллера посадят за нецелевое использование денег из бюджета государства (Газпрома), чем у Гинера что то отнимут. Он потихоньку выкупает акции у ВЭБа. Было 23 %. потом 27. а сейчас около 30%. Гинер непотопляем, т.к. он бизнесмен, а Миллер - госчиновник, в любой момент посадить могут и тогда хана твоей цацке.
    pomor45
    pomor45 ответ Рязань 062 (раскрыть)
    19 ноября в 21:30
    Хочешь сказать, что от судьбы не уйдёшь?
    pomor45
    pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    19 ноября в 21:29
    Оставили ему из милости. Теперь отберут за долги.
    pomor45
    pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
    19 ноября в 21:24
    Задача Орешкина продать клуб, чтобы покрыть расходы по кредитам, опрометчиво выданным Гинеру в период строительства стадиона. ВЭБ затем и забрал клуб за долги, чтобы его продать. Иного выхода у банка не было, т.к. Гинер полный банкрот, а британские покровители поддержать не собирались - им клуб нужен был, чтобы бабки отмывать. Заниматься клубом и развивать его ВЭБ и не думал - не его профессия. Гинер с Бабаевым должны были способствовать повышению ликвидности клуба - для того и оставили -, но они в своих интересах действовали прямо наоборот. Терпение ВЭБ, очевидно, кончилось. Клубу изгнание этой парочки пойдёт только на пользу.
    Кроликов
    Кроликов
    19 ноября в 16:52
    Прочитал полное интервью Олича (есть на чемпионате). Интересно - зачем выдергивать куски и перевирать, как делают большинство наших сми. Вопрос: если тебе предложат вернуться в ЦСКА....? Перевирается фразой: я никогда не вернусь в ЦСКА... смысл посыла искажен полностью. А вообще, много пищи для размышлений. Жаль что такое начало происходить в нашем клубе. Но если честно, Оличу верю. А от этого еще обиднее.
    Хиромант
    Хиромант
    19 ноября в 16:31
    - Ничего страшного... Смотаются "ЦСКА" и "Спартак" в ФНЛ на пару лет, поменяют игроков и тренеров, (а возможно и руководство), которые умерят свои "амбиции и аппетиты", и возродятся нормальными спортивными футбольными клубами! Яркий пример этому - Московское "Динамо" !
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ d_fincher (комментарий удален) (раскрыть)
    19 ноября в 15:19
    Если бы слуцкий остался и поинял участие в смене поколений, ЦСКА был бы сейчас в зоне вылета
    Рязань 062
    Рязань 062
    19 ноября в 15:17
    Очень жаль что у у Гинера не было средств, рассплатиться за стадион. Он н когда не допустил бы та4ого разброда. Орешкин погубит клуб. И будем как спартак, обьектом для насмешек
    d_fincher
    d_fincher
    19 ноября в 14:17
    "ЦСКА уже не живет по принципам Евгений Ленноровича, но свой личный кодекс президент не менял".

    опечатка - ЕвгениЯ
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Супервайзер (раскрыть)
    19 ноября в 13:46
    Так в том, то и дело, что не было... это у вас по кругу, одна и та же пластинка уже 15 лет...
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    19 ноября в 13:44
    Ну будет сидеть с совете директоров и всё...

    З.Ы. А вообще печально это конечно, золотая эпоха ЦСКА уходит в прошлое, а наступит ли новый Золотой Век, далеко не факт...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    19 ноября в 13:39
    Уход Гинера исключен, т.к. он совладелец клуба, у него почти 30% акций.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    19 ноября в 13:35
    Уход ЕЛГ и Бабаева мало возможен ибо это будет означать ЗАКАТ команды, Орешкину не надо лезть туда, где он мало соображает. Ивица слишком много болтает и теряет авторитет среди болельщиков ЦСКА. Болтун находка для шпиона))) Зима в Европе будет ХОЛОДНОЙ! ))).
    shlomo
    shlomo
    19 ноября в 13:09
    Спасибо за статью....ну что, на самом деле удивительно.... в руководстве ЦСКА полнейший лебедь-щука-рак..... и самое смешное, что ЦСКА ещё высоко идёт при таком бардаке.... Бабаев и-Гинер ( на мой непрофессиональный взгляд) основатели сильного ЦСКА.... они должны заниматься назначением тренера и формированием состава .... а главное дело Орешкина достойно финансировать команду, а не назначать тренеров. а сейчас ситуация напоминает как в Спартаке, где Федун с Заремой определяют ВСЕ, поэтому и спортивные директора и тренеры меняются как перчатки.... а что касается Ивица, то если гендиректор не-хочет тебя видеть в команде, то не надо было в нее приходить.....
    Союзник противников
    Союзник противников
    19 ноября в 13:01
    После "ЦСКА годно косплеит "Спартак" желание читать пропало.
    112910415
    112910415
    19 ноября в 12:58
    всё будет хорошо
    Goosfraba
    Goosfraba
    19 ноября в 12:58
    За Гинера!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    19 ноября в 12:36
    Хорошо что не взяли его,много говорит!
    Супервайзер
    Супервайзер
    19 ноября в 12:34
    "Не было никогда такого, и вот опять."
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    19 ноября в 12:33
    Олич!!! Вот его надо было оставить! Он человек - максималист!
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