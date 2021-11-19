Олич перешел в атаку, Гинер и Бабаев в осаде. ЦСКА годно косплеит «Спартак»

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19 ноября 2021, 12:24

Высшее руководство против менеджмента.

Ивица Олич заговорил

Хорват покинул ЦСКА еще в июне, после чего последовательно молчал, хотя российские журналисты без устали атаковали его, надеясь на откровения. Обстоятельства ухода Олича с тренерского мостика «армейцев» предполагали, что Ивице есть, что рассказать. Легенда ЦСКА долгое время отказывался говорить, подчеркивал, что не хочет дестабилизировать обстановку в клубе, которому многим обязан, но после победы сборной Хорватии над сборной России в отборе ЧМ -2022 плотину прорвало.

Напомню, Олич входит в тренерский штаб своей национальной команды, из которой, по сути, был командирован в ЦСКА : сразу по завершении московской авантюры вернулся в сборную Хорватии, чтобы помогать Златко Даличу на Евро-2020. Не знаю, что заставило Ивицу нарушить молчание — решение задачи по выходу на чемпионат мира или какие-то другие обстоятельства, но Андрею Панкову посчастливилось взять очень горячее интервью у экс-тренера ЦСКА . И вот его квинтэссенция:

В ЦСКА я не чувствовал поддержку, сложилось впечатление, что они хотели видеть на тренерском мостике не меня, а кого-то из братьев Березуцких. Мне не позволили пригласить в тренерский штаб Элвира Рахимича, который очень мне бы помог. Потом я предложил кого-то из Германии или Хорватии. Ответ тот же: «Нет, нельзя». Бабаев мне сказал, что в клубе и так много людей. Не только он так себя вел. Василий Березуцкий и Ермакович ушли через две недели после моего прихода. Если бы сделали это сразу, я бы понял — они люди Ганчаренко, а так дождались зарплату и покинули клуб. Алексей Березуцкий почти все время молчал, пытался сделать его частью своей команды, но он держался отстраненно. Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдёт Бабаев, то всегда готов.

По Бабаеву (и Гинеру) бьют из всех орудий

На днях появилась новость о недовольстве совета директоров ЦСКА докладом клубного менеджмента об управлении организации спортивным блоком команды. Якобы Бабаев отделался общими фразами, а о готовящихся зимних трансферах отчитался предельно лаконично: «Работа ведется». Директора в шоке, но милосердно дали «нерадивым» менеджерам время до начала декабря на исправление ситуации. Залп из всех орудий с привлечением недовольных вроде Олича означает, что совет директоров скорее дал Бабаеву и Гинеру время, чтобы подготовиться к уходу из клуба, а они не хотят покидать ЦСКА «по-хорошему».

Интересно, что Олич в своем интервью беспощадно срывал покровы, но о Евгении Гинере не сказал ни слова. Ни хорошего, ни плохого. То ли лично обязан президенту ЦСКА , то ли понимает, что наезд на Гинера станет политическим самоубийством в глазах болельщиков клуба, в который Ивица готов вернуться после смены менеджмента. Впрочем, всем понятно, что Бабаев — десница Гинера, а Олич открыто сыграл за противоположный лагерь. Кстати, уверен, что в ответ на свои многочисленные жалобы Ивица получит глубокое и презрительное гинеровское молчание. ЦСКА уже не живет по принципам Евгений Ленноровича, но свой личный кодекс президент не менял.

Высшая власть воюет с менеджментом. Где-то мы это уже видели

Какими разными были ЦСКА и «Спартак» по организации управления клубами еще 10 лет назад и как сильно они похожи сейчас. Казалось, внутренние войны — это патентованное изобретение «красно-белых», но «армейцы» стараются не отставать. Сюжеты очень похожи, в центре обоих неугодный тренер. Ситуацию в «Спартаке» взорвало назначение Руя Витории, которого привел бывший спортивный директор Дмитрий Попов. Зарема Салихова громко выразила недовольство, а потом пошла священной телеграм-войной на наемных менеджеров, в результате чего Попова и Фетисова в клубе уже нет, а Руй Витория досиживает последние деньки в Москве на своих дорогих чемоданах.

В ЦСКА обратная ситуация: инициатором назначения Ивицы Олича на пост главного тренера был Максим Орешкин, председатель совета директоров и главный человек в клубе прямо сейчас. Заслуженный менеджмент не был в восторге от этого решения, креатуру Орешкина «сожрали» и выплюнули, а Максим Станиславович этого не простил, однако и рубить с плеча перед стартом сезона не стал. Охладил свою месть и готов подать ее к зимнему столу. Благодаря этому у ЦСКА есть шанс выйти из схожей ситуации с меньшими потерями, чем «Спартак», хотя долгосрочное влияние этих событий на судьбу «армейцев» непредсказуемо.

Прогноз «Соккер.ру»: Гинер и Бабаев покинут ЦСКА зимой

Болельщики могут лишь сожалеть, что Орешкин и Гинер не смогли работать в одной упряжке, но это нормальная ситуация между мужчинами, попробовавшими вкус власти. Кажется, что сообща могли бы добиться многого, но у них настолько разные пути, что это невозможно. Все идет к тому, что Гинер и Бабаев дорабатывают последние недели в ЦСКА : тут и ультиматум совета директоров, и интервью Олича, и слухи о приходе в клуба Вадима Васильева.