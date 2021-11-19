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Глушаков: «Возвращение Черевченко в „Химки“ стало для всех нас неожиданным»

вчера, 22:18

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о возвращении Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.

В нашей жизни все неожиданно, не знаю, что будет завтра и послезавтра. Это рабочие моменты команды и клуба, были истории, когда тренеры возвращались. Возвращение Игоря Геннадьевича стало и для меня и, наверное, для любого футболиста в команде, как и для вас, неожиданным. Команда встретила тренера в рабочем режиме, тренировались, поздоровались. Чуть-чуть пошутили, сказали, что тренерский штаб побывал в отпуске, теперь будет работать с новыми силами.

Нормально и позитивно принял, ничего особенного. Всякое в жизни бывает. Перезагрузился тренер, команда, все с новыми силами. Нужно все оставить позади, двигаться вперед. Делаем общее дело — команда и футболисты.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:33
бывают и позитивные неожиданности )
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:28
"Химки"-клуб цвета детской неожиданности.
протон
протон
сегодня в 08:06
У Черевченко идеальное положение. Уволили, получил неустойку. Тут-же подписали опять с новой неустойкой
makkie
makkie
сегодня в 00:20
Сливали, сливали - да не слили 😂
Хотя понятно, что Черевченко в Химках ненадолго. Подыщут ему замену до лета, а там, глядишь, и условный Рахимов или Хохлов подтянется.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:12
Теперь смотрим как пойдёт!
berda2003
berda2003
вчера в 22:49
... а уход желаемым и ожидаемым?...
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:38
В отечественном футболе много неожиданностей.
ABir
ABir
вчера в 22:37
Вот так бы и игроков всех отправить в отставку, а потом взять и не всех вернуть
beefs
beefs
вчера в 22:22
да уж, чудеса...
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