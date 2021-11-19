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«„Химки“ — это „Спартак“ в миниатюре». Колосков — о возвращении Черевченко

вчера, 18:32

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о решении «Химок» вернуть Игоря Черевченко на пост главного тренера команды через 3 недели после увольнения.

После возвращения Черевченко в «Химки» руководители областного комитета спорта расписались в своей некомпетентности. Как можно было такую историю провернуть вообще? Черевченко — тренер с именем, который придерживается передовых формаций и уже многое сделал для футбола, более-менее наладил игру команды, вывел ее из тяжелого положения в прошлом сезоне. Его сначала внезапно убирают без всяких причин, а теперь через месяц привлекают обратно, тем самым признавая свою ошибку.

Может, там есть какие-то подпольные и невидимые глазу вещи, не знаю. Других причин я не вижу. Просто в клубе творится полный хаос, у них каждый год меняется тренерский штаб. «Химки» — это «Спартак» в миниатюре, только у красно-белых игроки качественнее, а бардак такой же. Что касается имиджа РПЛ, то на него эта история никак не повлияет, народу на все это наплевать, я думаю. Имидж нашей Премьер-лиги особо никого не заботит, особенно за границей.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 18:56
Уйти, чтобы вернуться. Трудно объяснимое решение. Чтобы встряхнуть команду?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:52
Химки даже финансируют заправки федуна.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:46
Дак хозяин то один...
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:40
Химки хотят остаться в РПЛ.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:38
Папа,это твоё отдалённое наследство!
beefs
beefs
вчера в 18:35, ред.
о каком он имидже, одним словом позорище...
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