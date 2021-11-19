Хави: «Нам нужно доказать, что „Барселона“ находится не на своих позициях»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями о положении клуба в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Цель состоит в том, чтобы побеждать. Мы находимся не в лучшем положении и можем вылететь из Лиги чемпионов. Цель – позитивный настрой, нужно постепенно подниматься наверх.

Мы должны бороться за титулы. Мы не начинаем с нуля, но нужно позитивно мыслить и доказывать, что мы не на той позиции, которую заслуживает «Барселона». Посмотрим, как далеко мы сможем зайти.