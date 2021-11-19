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Хави: «Нам нужно доказать, что „Барселона“ находится не на своих позициях»

вчера, 22:26

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями о положении клуба в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Цель состоит в том, чтобы побеждать. Мы находимся не в лучшем положении и можем вылететь из Лиги чемпионов. Цель – позитивный настрой, нужно постепенно подниматься наверх.

Мы должны бороться за титулы. Мы не начинаем с нуля, но нужно позитивно мыслить и доказывать, что мы не на той позиции, которую заслуживает «Барселона». Посмотрим, как далеко мы сможем зайти.

Недавно стало известно, какую сумму Хави получит на трансферы в январе.

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Барселона  Хави
Перевод с as.com
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:28
надо просто выиграть один матч
затем второй, затем третий,
ну и так далее ... и всё будет хорошо
протон
протон
сегодня в 07:54
Давление высокое. Удачи Хави.
Исторический завтра день. Волнение, как бы эта история не стала печальной
Если Хави удастся хоть 40% из своих мыслей донести игрокам то все будет отлично а остальное походу сезона))
ОПС
ОПС
сегодня в 05:51
Это пока только слова, интересно посмотреть как они будут претворяться в дела.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:50
Пока сплошные понты от нового тренера
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:16
Хави настроен очень серьёзно. Однако у Барселоны проблемы не столько в команде, сколько в клубе. Сумеет ли новый тренер справиться в таких условиях? Посмотрим.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:53
Из группы нужно обязательно постараться выйти. Если вылетят из Лиги чемпионов то потеряют доход а деньги сейчас Барсе ой как нужны.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 02:45
Это просто слова
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:16
Посыл оптимистичный, но вот что получится узнаем весной ....а может и раньше. Денег на приобретение качественных игроков нет, в команде достаточно туристов, от которых не мешало бы избавиться. Составчик средненький , только хорошо поставленная командная игра может хоть как то поправить ситуацию, но на это нужно время.
Удачи Хави , ждем перемен.
Всем здоровья.
Franky__2006
Franky__2006
вчера в 23:45
Болельщики с Барсой. Мы верим только лучшее!
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:27
Ты уж постарайся , дружище Хави, вытяни из него самого Барсу.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:23
Всё будет ОК, надо только немного подождать...
Сантус
Сантус
вчера в 23:10
Как это скучно...Закрой варежку,запрети игрокам бла-блакать,наведи шороху на тренеровках,скажи ручному президенту не курить дури перед вьюхами....затем выдай серию из пяти побед...а затем выйди весь в белом и скажи-МЫ БАРСЕЛОНА...
particular
particular
вчера в 23:02
Выдающийся пассаж, наполненный целевыми установками и призывами...
Gahi
Gahi
вчера в 22:55
Есть возможность исправить ситуацию, так что нужно побеждать в каждом матче. Удачи
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:52, ред.
Делом, а не словом!!!
Cat01
Cat01
вчера в 22:44
Это большая предстоит работа
pendulum47
pendulum47
вчера в 22:28
Ушла уже эра былой "барсы" вместе с Хави, все нету бюджета! Нету!
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