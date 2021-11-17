Аргентина вышла на ЧМ-22

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Бразилии. Этот результат позволил «бело-голубым» оформить прямую путёвку на ЧМ-22.
Сан-Хуан, стадион Дель Биcентенарио
Аргентина — Бразилия 0:0
Аргентина: Мартинес, Молина Люсеро, Ромеро (Пеццелья 53), Отаменди, Акунья, де Пауль, Паредес (Мартинес 46), Ло Чельсо (Домингес 86), Лионель Месси, Мартинес (Корреа 46), Анхель Ди Мария (Альварес 74)
Главный тренер: Скалони Лионель.
Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Габриэль Милитао, Сандро, Фред, Фабиньо, Рафинья (дос Сантос 69), Лукас Пакета (Жерсон 79), Винисиус Жуниор, Кунья (Габриэл Жезус 86)
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.
Предупреждения: Лукас Пакета 45, Паредес 45+1, Ромеро 50, Пеццелья 59, Фабиньо 73, Акунья 75, дос Сантос 76
Судья: Кунья Андрес.
Месси, который начал матч и провел полные 90 минут, едва не забил на последней минуте матча, но его удар по воротам попал прямо в руки голкиперу Бразилии Алиссону. Это стало бы волшебным завершением вечера для хозяев.
Бразилия, ранее занявшая свое место в чемпионате мира 11 ноября, создала больше возможностей для атаки и могла бы уйти со знаменитой победой, но хороший голкипер Эмилиано «Дибу» Мартинес удержал счет 0:0.
Месси, который начал матч и провел полные 90 минут, едва не забил на последней минуте матча, но его удар по воротам попал прямо в руки голкиперу Бразилии Алиссону. Это стало бы волшебным завершением вечера для хозяев.
Бразилия, ранее занявшая свое место в чемпионате мира 11 ноября, создала больше возможностей для атаки и могла бы уйти со знаменитой победой, но хороший голкипер Эмилиано «Дибу» Мартинес удержал счет 0:0.