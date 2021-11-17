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Аргентина вышла на ЧМ-22

вчера, 07:52
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина0 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Бразилии. Этот результат позволил «бело-голубым» оформить прямую путёвку на ЧМ-22.

Сан-Хуан, стадион Дель Биcентенарио

Аргентина — Бразилия 0:0

Аргентина: Мартинес, Молина Люсеро, Ромеро (Пеццелья 53), Отаменди, Акунья, де Пауль, Паредес (Мартинес 46), Ло Чельсо (Домингес 86), Лионель Месси, Мартинес (Корреа 46), Анхель Ди Мария (Альварес 74)
Главный тренер: Скалони Лионель.

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Габриэль Милитао, Сандро, Фред, Фабиньо, Рафинья (дос Сантос 69), Лукас Пакета (Жерсон 79), Винисиус Жуниор, Кунья (Габриэл Жезус 86)
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.

Предупреждения: Лукас Пакета 45, Паредес 45+1, Ромеро 50, Пеццелья 59, Фабиньо 73, Акунья 75, дос Сантос 76

Судья: Кунья Андрес.

Аргентина вышла на ЧМ-22

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 21:31
Месси по-мужски уходил, а не бросал. Уступать место молодым - это позор? Бред! Так говорят только хейтеры. Доходили много раз до финалов КА, в том числе и ЧМ, не фартануло, хотя какие моменты у них были. Без везения никак, что и доказала Сербия.
Может и на этот раз повезёт им в финале?! У них состав стал сильнее.
olba
olba ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 16:37
Совершенно верно!
olba
olba ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:36
Всей командой не получалось). А играл ни он один а вся команда , всё молодцы, бились, и Бразильцы тоже, вот так.
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 16:30
чел Месси бросал сборную после проигранных финалов и что ? или это не истерика это другое?))) арг забивал рукой и тоже с офсайдов и так же с левых пенок, все это было. судьи всегда ошибались и будут ошибаться это не изменит никакой ВАР. ну пройдет порты стыки все равно они не выиграют ЧМ какая разница но и арги не выиграют ЧМ хотя конечно многие хотели бы увидеть такой финал как квинтэссенция но это сказки а в них я не верю
амурец
амурец ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 16:26
Ну не справедливости хватает , Месси на ЧМ 2010 тоже был худшим го тем не менее ЗМ ему дали
SonicStar
SonicStar ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:56
Роналду был признан ХУДШИМ игроков ЧМ2014, но ему дали ЗМ. Справедливо?)
Agamaga........
Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 15:45
А что мне обсуждать ошибки судьи? Он сам их мало забивал с левых пенальти? Говорю и А и Б. В отношении него тоже может быть несправедливость, но истерить и бросать капитанскую повязку может только он.
На ЧМ бывали и ещё худшие ошибки, гол Лэмпарда в ворота немцев вспомни, всё это поворотные моменты игры. Но есть то, что есть! Истерика и стыки.
Верг
Верг
вчера в 15:43
Шок с Эквадора а там Чили,КолумБия,Уругвай и Перу
Ikarus74
Ikarus74 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 14:45
А между собой эти другие команды не будут играть?
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 14:33
тем не менее надо защитывать было его гол в Белграде и тогда бы не было никаких проблем, если говоришь А то говори и Б, а через стыки им не привыкать выходить
амурец
амурец ответ Johnes (раскрыть)
вчера в 14:28
Зато правда
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ BLACK MAFIA (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:23
    Johnes
    Johnes ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 13:45
    Не заслужил, просто назвали, подарили, липовые зм, не слишком ли много конспирологии, товарищ?
    амурец
    амурец ответ Johnes (раскрыть)
    вчера в 13:42
    На ЧМ 2014 его тоже сделали лучшим игроком турнира, тогда все от лужи смеялись, так же и на этом КА его сделали лучшим игроком, не Месси заслужил это сам, а его прсто назвали
    амурец
    амурец
    вчера в 13:39
    Отвечаю всем сразу фантикам Месси, матч смотрел потому что к меня было утро это раз, про то как играет Роналду мне все рпвно это два, ну вас фантиков не перебелишь, Месси у вас великий, что мы и видим как он величественно обгаживается и в сборной и в ПСЖ
    Johnes
    Johnes ответ BLACK MAFIA (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 13:38
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 13:32
      Пустые обещания, 0 полезных действий, 0 ударов в створ - это следствие провала нарцисса в матче с Сербией 😂
      А Мессия молча отобрался, как это было и прошлый раз в отборе!
      Agamaga........
      Agamaga........
      вчера в 13:26
      Без лишних слов, без пустых обещаний Месси едет с командой на ЧМ в Катар.
      А вот нарцисс сделал всё наоборот, а мог промолчать, проявить уважение к сопернику. Теперь есть риск, что и через стыки не попадут на ЧМ.
      Всевышний ставит на место тех, кто возвышает себя над остальными!
      Johnes
      Johnes ответ Dirty_Harry (раскрыть)
      вчера в 13:24
      Он его получит, не переживай!
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      вчера в 13:13
      Срочно Месси ЗМ
      Johnes
      Johnes ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 13:08, ред.
        g6vgy4hn2u3n
        g6vgy4hn2u3n ответ Dauletbek (раскрыть)
        вчера в 12:46
        У Перу и Колумбии, которые теоретически могли бы достать Аргентину, впереди очный матч, поэтому обе сборные не смогут набрать все 12 очков за 4 последние игры
        амурец
        амурец ответ olba (раскрыть)
        вчера в 12:28
        Смотрели и полезных действий от Месси не увидели, за исключением удара в руки вратарю, да и насчёт встречали впятером, а чего не всей командой, один в один его накрывали без проблем, но для вас пусть он только он один играл в сборной, или как захлёбывался комментатор, Месси раздавал весь матч гениальные передачи, го партнёры его не понимали
        olba
        olba ответ амурец (раскрыть)
        вчера в 12:15
        Вы матч смотрели или ,так, обзорчик глянули? Месси пахал и за себя и за того парня, и в защите и в нападении! Забить не получилось , но и Бразильцы его вчетвером , пятером сразу встречали!, Хотя это им не всегда помогало.
        Dauletbek
        Dauletbek
        вчера в 12:08
        Судя по этой таблице у других команд ещё 4 игры, это потенциальные 12 очков. Как они математически могли попасть на ЧМ?
        амурец
        амурец ответ BLACK MAFIA (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 12:05
        Ну в 2019 тоже все говорили про Ван Дейка, а кому ЗМ подарили?
        Bombardier
        Bombardier
        вчера в 11:52
        С чем их и поздравляем!
        амурец
        амурец ответ D_О_M_I_N_A_T_O_R (раскрыть)
        вчера в 11:39
        Только вот сдаётся мне ЗМ опять на халяву подарят тому кто его не заслуживает, это мы уже видели
        амурец
        амурец
        вчера в 11:37
        Бразильцы просто не напрягаясь играю в своё удовольствие скатали ничейку, но и Аргентина молодцы с балластом в составе смогли с очень хорошей сборной отстоять ничью
        esm54v9j5su7
        esm54v9j5su7
        вчера в 11:30
        СТолько звезд и ни одного гола, жаль
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