Россия, Португалия, Италия — в стыковых играх. Итоги 10-го тура отбора ЧМ

Завершились все поединки 10-го тура группового этапа европейской квалификации ЧМ-2022.
«Хорватия» — «Россия» 1:0
Гол: Кудряшов Федор 81 (автогол)
«Мальта» — «Словакия» 0:6
Голы: Руснак Альберт 6, Дуда Ондрей 8, Руснак Альберт 16, Дуда Ондрей 69, Вернон 72, Дуда Ондрей 80
«Словения» — «Кипр» 2:1
Голы: Зайц Миха 48, Черин Адам 84 — Какулис Андроникос 89
«Армения» — «Германия» 1:4
Голы: Мхитарян Генрих 59 (пенальти) — Хаверц Кай 15, Гюндоган Илкай 45+4 (пенальти), Гюндоган Илкай 50, Хофманн Йонас 64
«Лихтенштейн» — «Румыния» 0:2
Голы: Ман Деннис 8, Банку Никусор 87
«Северная Македония» — «Исландия» 3:1
Голы: Алиоски Эзган 7, Элмас Эльхиф 65, Элмас Эльхиф 87 — Торстейнссон Йон Дагур 54
«Португалия» — «Сербия» 1:2
Голы: Санчеш Ренату 2 — Тадич Душан 33, Митрович Александар 90
«Люксембург» — «Ирландия» 0:3
Голы: Даффи Шейн 67, Огбене Чидози 75, Робинсон Каллум 88
«Греция» — «Косово» 1:1
Голы: Масурас Гиоргос 44 — Ррахмани Амир 76
«Испания» — «Швеция» 1:0
Гол: Мората Альваро 86
«Северная Ирландия» — «Италия» 0:0
«Швейцария» — «Болгария» 4:0
Голы: Окафор Ной 48, Варгас Рубен 57, Иттен Седрик 72, Фройлер Ремо 90+1
«Австрия» — «Молдавия» 4:1
Голы: Арнаутович Марко 4, Триммель Кристофер 22, Арнаутович Марко 55 (пенальти), Любичич Деян 83 — Николаеску Ион 60
«Израиль» — «Фарерские острова» 3:2
Голы: Даббур Мунас 30 (пенальти), Вейсманн Шон 58, Перец Дор 75 — Ватнамар Солви 62, Ольсен Клеминт 72
«Шотландия» — «Дания» 2:0
Голы: Суттар Джон 35, Че Адамс 86
«Албания» — «Андорра» 1:0
Гол: Чекичи Эндри 74 (пенальти)
«Польша» — «Венгрия» 1:2
Голы: Швидерски Карол 61 — Шафер Андрас 37, Газдаг Даниэль 80
«Сан-Марино» — «Англия» 0:10
Голы: Магуайр Харри 6, Фаббри Филиппо 15 (автогол), Кейн Харри 27 (пенальти), Кейн Харри 32, Кейн Харри 39 (пенальти), Кейн Харри 42, Смит-Роу Эмиль 58, Мингс Тайрон 69, Абрахам Тэмми 78, Сака Букайо 79
«Босния и Герцеговина» — «Украина» 0:2
Голы: Зинченко Александр 59, Довбик Артем 79
«Финляндия» — «Франция» 0:2
Голы: Бензема Карим 66, Мбаппе Килиан 76
«Чехия» — «Эстония» 2:0
Голы: Брабец Якуб 59, Сикора Ян 85
«Уэльс» — «Бельгия» 1:1
Голы: Мур Киффер 32 — Де Брюйне Кевин 12
«Гибралтар» — «Латвия» 1:3
Голы: Уолкер Лайам 7 — Гутковскис Владислав 25, Улдрикис Робертс 55, Кроллис Раймонд 75
«Черногория» — «Турция» 1:2
Голы: Бечирай Фатош 4 — Актюркоглу Керем 22, Кокчу Оркун 60
«Нидерланды» — «Норвегия» 2:0
Голы: Бергвейн Стевен 84, Депай Мемфис 90+1
Если попадают Северная Македония Уэльс Шотландия серевно проиграем но будет обидно
Если попадают Северная Македония Уэльс Шотландия серевно проиграем но будет обидно
Длинного турнира не хватило, а ломать соперников в решающих матчах наших ещё не научили...
Длинного турнира не хватило, а ломать соперников в решающих матчах наших ещё не научили...
Подскажите пожалуйста, почему моя ставка на этот матч не прошла . Ведь основное время матча именно с таким счётом и закончилось.
Первый матч между этими командами тоже закончился со счётом 2:1 и из за этого было добавлено два дополнительных тайма. Проверьте пожалуйста.
Спасибо за понимание.
Подскажите пожалуйста, почему моя ставка на этот матч не прошла . Ведь основное время матча именно с таким счётом и закончилось.
Первый матч между этими командами тоже закончился со счётом 2:1 и из за этого было добавлено два дополнительных тайма. Проверьте пожалуйста.
Спасибо за понимание.