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Россия, Португалия, Италия — в стыковых играх. Итоги 10-го тура отбора ЧМ

сегодня, 00:57

Завершились все поединки 10-го тура группового этапа европейской квалификации ЧМ-2022.

«Хорватия» — «Россия» 1:0
Гол: Кудряшов Федор 81 (автогол)

«Мальта» — «Словакия» 0:6
Голы: Руснак Альберт 6, Дуда Ондрей 8, Руснак Альберт 16, Дуда Ондрей 69, Вернон 72, Дуда Ондрей 80

«Словения» — «Кипр» 2:1
Голы: Зайц Миха 48, Черин Адам 84 — Какулис Андроникос 89

«Армения» — «Германия» 1:4
Голы: Мхитарян Генрих 59 (пенальти) — Хаверц Кай 15, Гюндоган Илкай 45+4 (пенальти), Гюндоган Илкай 50, Хофманн Йонас 64

«Лихтенштейн» — «Румыния» 0:2
Голы: Ман Деннис 8, Банку Никусор 87

«Северная Македония» — «Исландия» 3:1
Голы: Алиоски Эзган 7, Элмас Эльхиф 65, Элмас Эльхиф 87 — Торстейнссон Йон Дагур 54

«Португалия» — «Сербия» 1:2
Голы: Санчеш Ренату 2 — Тадич Душан 33, Митрович Александар 90

«Люксембург» — «Ирландия» 0:3
Голы: Даффи Шейн 67, Огбене Чидози 75, Робинсон Каллум 88

«Греция» — «Косово» 1:1
Голы: Масурас Гиоргос 44 — Ррахмани Амир 76

«Испания» — «Швеция» 1:0
Гол: Мората Альваро 86

«Северная Ирландия» — «Италия» 0:0

«Швейцария» — «Болгария» 4:0
Голы: Окафор Ной 48, Варгас Рубен 57, Иттен Седрик 72, Фройлер Ремо 90+1

«Австрия» — «Молдавия» 4:1
Голы: Арнаутович Марко 4, Триммель Кристофер 22, Арнаутович Марко 55 (пенальти), Любичич Деян 83 — Николаеску Ион 60

«Израиль» — «Фарерские острова» 3:2
Голы: Даббур Мунас 30 (пенальти), Вейсманн Шон 58, Перец Дор 75 — Ватнамар Солви 62, Ольсен Клеминт 72

«Шотландия» — «Дания» 2:0
Голы: Суттар Джон 35, Че Адамс 86

«Албания» — «Андорра» 1:0
Гол: Чекичи Эндри 74 (пенальти)

«Польша» — «Венгрия» 1:2
Голы: Швидерски Карол 61 — Шафер Андрас 37, Газдаг Даниэль 80

«Сан-Марино» — «Англия» 0:10
Голы: Магуайр Харри 6, Фаббри Филиппо 15 (автогол), Кейн Харри 27 (пенальти), Кейн Харри 32, Кейн Харри 39 (пенальти), Кейн Харри 42, Смит-Роу Эмиль 58, Мингс Тайрон 69, Абрахам Тэмми 78, Сака Букайо 79

«Босния и Герцеговина» — «Украина» 0:2
Голы: Зинченко Александр 59, Довбик Артем 79

«Финляндия» — «Франция» 0:2
Голы: Бензема Карим 66, Мбаппе Килиан 76

«Чехия» — «Эстония» 2:0
Голы: Брабец Якуб 59, Сикора Ян 85

«Уэльс» — «Бельгия» 1:1
Голы: Мур Киффер 32 — Де Брюйне Кевин 12

«Гибралтар» — «Латвия» 1:3
Голы: Уолкер Лайам 7 — Гутковскис Владислав 25, Улдрикис Робертс 55, Кроллис Раймонд 75

«Черногория» — «Турция» 1:2
Голы: Бечирай Фатош 4 — Актюркоглу Керем 22, Кокчу Оркун 60

«Нидерланды» — «Норвегия» 2:0
Голы: Бергвейн Стевен 84, Депай Мемфис 90+1

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Источник: soccer.ru
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Сегодня, 00:38 Комментарии5
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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 10:42
Лучше бы попали нам сильный соперник Португалия или Италия будет не обидно если не поедем в чемпионат мира.
Если попадают Северная Македония Уэльс Шотландия серевно проиграем но будет обидно
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 09:27
Италия, Португалия, Швеция, Турция, Польша соперников по стыкам лучше не придумаешь. Правильно Карпин ссыкует, надеются на Северную Македонию, Уэльс или Шотландию?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:45, ред.
Не всем повезло в последнем туре.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:26
Одно радует,в хорошей компании оказались!
112910415
112910415
сегодня в 07:25
вот тут-то мы всех и порвём (
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:04
Выбираем соперника, варианты уже озвучены...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:35
В какой почётной компании оказалась сб. России! 😂😂😂
particular
particular
сегодня в 06:24
Кто-то попал в стыки из-за несобранности, по воле случая или нефартовости. И только наши там оказались благодаря трусоватой игре и несоответствию уровню лучших...
Длинного турнира не хватило, а ломать соперников в решающих матчах наших ещё не научили...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:07
Подождём жеребьёвку.
Wolverhampton
Wolverhampton ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 06:04
Не переживай, не ошибёшься.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:25
А стыки нам как всегда не по зубам. Буду рад если ошибусь.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:42
Португальцы просто подарили путевку Сербии своей непонятной игрой!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:23, ред.
Доброй ночи 🌙 Всем !
Подскажите пожалуйста, почему моя ставка на этот матч не прошла . Ведь основное время матча именно с таким счётом и закончилось.
Первый матч между этими командами тоже закончился со счётом 2:1 и из за этого было добавлено два дополнительных тайма. Проверьте пожалуйста.
Спасибо за понимание.
Mangur
Mangur
сегодня в 00:59
Не выход с первого места для России был естественный.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:58
Это ещё вчера было известно...
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