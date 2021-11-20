«Ювентус» в гостях обыграл «Лацио», Бонуччи оформил дубль

«Ювентус» одержал победу над «Лацио» со счётом 2:0 в матче 13-го тура Серии А.
В турнирной таблице «Ювентус» занимает 6-е место (21 очко), «Лацио» идёт на 5-м месте (21 очко).
Стадион Олимпико
«Лацио» — «Ювентус» 0:2 (0:1)
Голы: Бонуччи 23 (пенальти), Бонуччи 83 (пенальти)
«Лацио»: Рейна, Лаццари, Луис Фелипе, Ачерби, Хисай, Милинкович-Савич, Катальди (Башич 84), Альберто, Андерсон (Моро Пресколи 75), Педро, Дзакканьи (Мурики 65)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Ювентус»: Щесны, Данило (Кулусевски 15), Бонуччи, де Лигт, Локателли (Бентанкур 89), Куадрадо, МакКенни, Рабьо, Пеллегрини, Мората (Кин 74), Кьеза
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
Предупреждения: Куадрадо 28, Хисай 43, Рейна 81, Альберто 82
Судья: Ди Белло Марко.
игроков Лацио. А по игре , так там и так было все ясно должны были как минимум 5 забивать. Лацио за два тайма не создал ни одного момента - вот с этим уж точно не поспоришь. Лацио выглядел беспомощным ! Никакой идеи никакой мысли , тупое катание мяча вдоль и поперёк в стиле Сарри!! Поэтому они получили то что заслужили - поражение! Так ещё и костоломы ! Столько игроков Юве покалечили бездари
игроков Лацио. А по игре , так там и так было все ясно должны были как минимум 5 забивать. Лацио за два тайма не создал ни одного момента - вот с этим уж точно не поспоришь. Лацио выглядел беспомощным ! Никакой идеи никакой мысли , тупое катание мяча вдоль и поперёк в стиле Сарри!! Поэтому они получили то что заслужили - поражение! Так ещё и костоломы ! Столько игроков Юве покалечили бездари