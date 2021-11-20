ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» в гостях обыграл «Лацио», Бонуччи оформил дубль

вчера, 22:01
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» одержал победу над «Лацио» со счётом 2:0 в матче 13-го тура Серии А.

В турнирной таблице «Ювентус» занимает 6-е место (21 очко), «Лацио» идёт на 5-м месте (21 очко).

Стадион Олимпико

«Лацио» — «Ювентус» 0:2 (0:1)
Голы: Бонуччи 23 (пенальти), Бонуччи 83 (пенальти)

«Лацио»: Рейна, Лаццари, Луис Фелипе, Ачерби, Хисай, Милинкович-Савич, Катальди (Башич 84), Альберто, Андерсон (Моро Пресколи 75), Педро, Дзакканьи (Мурики 65)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Ювентус»: Щесны, Данило (Кулусевски 15), Бонуччи, де Лигт, Локателли (Бентанкур 89), Куадрадо, МакКенни, Рабьо, Пеллегрини, Мората (Кин 74), Кьеза
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Куадрадо 28, Хисай 43, Рейна 81, Альберто 82

Судья: Ди Белло Марко.

Все новости
«Оренбург» продолжает лидировать. Итоги 24-го тура ФНЛ
Сегодня, 20:11 Комментарии1
«Реал» обыграл в гостях «Гранаду» и возглавил Примеру
Сегодня, 20:06 Комментарии9
«Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» и поднялся на вторую строчку в АПЛ
Сегодня, 18:58 Комментарии14
«Динамо» разгромило «Арсенал» и вышло на второе место в РПЛ
Сегодня, 18:27 Комментарии26
ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Химками»
Сегодня, 15:57 Комментарии33
«Ростов» сыграл вничью с «Уфой»
Сегодня, 15:55 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
Джимми Хокинс
Джимми Хокинс
сегодня в 10:25
Ожидаемо. Ювентус не проваливался против топов. Исключение матч с Наполи, но там играли резервом.
Может ещё и навяжут борьбу Неаполю.
112910415
112910415
сегодня в 09:12
хозяева были не убедительны, совсем
протон
протон ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 08:29
Пеллегрини очень добротно отыграл сегодня, не смотря, что немного и терялся
протон
протон
сегодня в 08:28
Оказывается, что и без Роналду в Ювентусе есть кому забивать с пенальти.
Князь снова в строю
Князь снова в строю
сегодня в 06:53
Отлично.
Лишь вторая победа подряд, а недоброжелатели уже на изжоге. Аха-ха)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:03
С ПОБЕДОЙ ЮВЕ !!!
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 01:00
Правильно, нет того финансирования. Даже правильных выводов нет, ну, как обычно я привык.
juvenale
juvenale ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 00:59
ну давай про европу не будем)все знают как берл выигрывал и кем был))ушел он и с тех пор не выходы из группы только
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Artemon9 (раскрыть)
сегодня в 00:39
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 00:38
      50 лет без побед
      50 лет без побед
      вчера в 23:51
      Отлично для Юве, набрать 6 очков в последних двух турах с такой игрой это успех.
      juvenale
      juvenale ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
      вчера в 23:48
      ему 21 год
      50 лет без побед
      50 лет без побед
      вчера в 23:48
      Поражаюсь конечно безграмотности Черданцева. Кто его допустил серию А комментировать?(
      50 лет без побед
      50 лет без побед ответ juvenale (раскрыть)
      вчера в 23:47
      Гаэтано Ширеа шепнул об этом Чердаку)
      juvenale
      juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
      вчера в 23:45
      Кен сам сказал его так называть
      juvenale
      juvenale ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      вчера в 23:44
      и 38 чемпионств против 18 в одной лиге хахаха
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak
      вчера в 23:39
      😎🤣😂😉☝️👍
      Artemon9
      Artemon9 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
      вчера в 23:35
      Разве что только Фиорентине. Раз уж купили кокошу, то Кулу по сравнению с ним - гуру атаки
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak ответ Artemon9 (раскрыть)
      вчера в 23:34
      Зимой надеюсь пойдёт на кислород! Может за какую-то тридцатку кому то втюхают !
      Artemon9
      Artemon9 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
      вчера в 23:31
      40 млн евро на ветер. Он за год и на 4 ляма не наиграл
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak ответ Artemon9 (раскрыть)
      вчера в 23:30
      Вот тут ты прав , тут не поспоришь! Кулусевски это просто ужас!😱☝️
      Artemon9
      Artemon9 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
      вчера в 23:20
      Кулусевски и Мората сегодня вообще нули. И если Мората хотя бы в центре поля может побороться и отдать пас, то Кулу даже этого не может сделать. Его координация движений оставляет желать лучшего
      Artemon9
      Artemon9 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      вчера в 23:12
      Судья не назначил пенальти, это ВАР ему подсказал, что там было нарушение, в чем он сам убедился, подойдя к экрану с видеоповтором. Не нужно выдумывать сказок.
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ Artemon9 (раскрыть)
      вчера в 22:56
      Все вопросы к арбитру, который выдумал первый пенальти, а во втором случае решил не замечать железобетонный фол на Мурики.
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak ответ VeniaminS (раскрыть)
      вчера в 22:47
      И с пенальти тоже! Никто же не виноват в нарушениях в штрафной, кроме самих
      игроков Лацио. А по игре , так там и так было все ясно должны были как минимум 5 забивать. Лацио за два тайма не создал ни одного момента - вот с этим уж точно не поспоришь. Лацио выглядел беспомощным ! Никакой идеи никакой мысли , тупое катание мяча вдоль и поперёк в стиле Сарри!! Поэтому они получили то что заслужили - поражение! Так ещё и костоломы ! Столько игроков Юве покалечили бездари
      Artemon9
      Artemon9 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      вчера в 22:43
      Все вопросы к игрокам Лацио
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 22:39
      С пенальти выигрывать хорошо
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak ответ Agamaga........ (раскрыть)
      вчера в 22:36
      Ну да! По бесполезности и запоротым моментам он действительно лучший!!
      Agamaga........
      Agamaga........
      вчера в 22:29
      Игрок матча всё равно Кулусевски 😀
      Baggio R.
      Baggio R.
      вчера в 22:23
      Черданцев, видать, совсем поплыл. Думает, что если придумал Буффонище, то и Кина может называть Кеном 😂
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100