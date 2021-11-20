«Краснодар» одержал победу над «Спартаком»

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
В турнирной таблице «Краснодар» занимает 5-е место (24 очка), «Спартак» идёт на 10-м месте (19 очков).
Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» — «Спартак» 2:1 (1:1)
Голы: Кордоба 16, Крыховяк 60 (пенальти) — Соболев 45+5 (пенальти)
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Спайич 63), Кайо Пантелеао, Сорокин, Вильена, Черников, Крыховяк, Ионов (Классон 63), Сперцян (Чернов 90), Кабелла, Кордоба
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Спартак»: Селихов, Кофрие (Рассказов 71), Жиго, Джикия, Мозес, Игнатов, Умяров, Айртон (Ломовицкий 84), Ларссон, Соболев, Промес
Главный тренер: Витория Руй.
Предупреждения: Умяров 10, Черников 33, Кофрие 56, Айртон 60, Сперцян 66, Вильена 74
Судья: Сухой Алексей.
Тут ни Виктория ни Фигория ничего не смогут сделать.Хотя по самоотдаче к парням нет претензий-они бьются.Но одного этого мало,как мы видим(семь игр подряд без побед)
Уйди из клуба,очкастый ......н.
Тут ни Виктория ни Фигория ничего не смогут сделать.Хотя по самоотдаче к парням нет претензий-они бьются.Но одного этого мало,как мы видим(семь игр подряд без побед)
Уйди из клуба,очкастый ......н.