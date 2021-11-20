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«Краснодар» одержал победу над «Спартаком»

вчера, 21:02
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает 5-е место (24 очка), «Спартак» идёт на 10-м месте (19 очков).

Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» — «Спартак» 2:1 (1:1)
Голы: Кордоба 16, Крыховяк 60 (пенальти) — Соболев 45+5 (пенальти)

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Спайич 63), Кайо Пантелеао, Сорокин, Вильена, Черников, Крыховяк, Ионов (Классон 63), Сперцян (Чернов 90), Кабелла, Кордоба
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Спартак»: Селихов, Кофрие (Рассказов 71), Жиго, Джикия, Мозес, Игнатов, Умяров, Айртон (Ломовицкий 84), Ларссон, Соболев, Промес
Главный тренер: Витория Руй.

Предупреждения: Умяров 10, Черников 33, Кофрие 56, Айртон 60, Сперцян 66, Вильена 74

Судья: Сухой Алексей.

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Все комментарии
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 11:29
Вам надо менять не состав (это не поможет), а подход.
На месте вашего руководства я бы запретил тренерам и игрокам обсуждать судейские решения. Это уже болезнь в команде. Никто не пытается играть лучше, все только плачут - во всём виноваты судьи, Газпром всё купил...
Вспомните как играл тот же Соболев до Спартака. А теперь он на поле заметен только в постоянных спорах с судейскими решениями, в разборках с судьями и игроками соперников. Он в каждом матче должен по 2 желтых получать и уходить с поля. Вбейте ему в голову, что проблема не в судьях, а в нем самом.
112910415
112910415
сегодня в 10:07
старание есть, тактики и тренерской работы не видно
трансферов нет, удачи тоже
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 09:40
У нас нет состава нет замены,команда половина в лазарете или на жк,сил нашим вчера под конец не хватило,свежести не было, насчет Руя если летом купили бы пару игроков то может поставил бы игру или нет,кто знает,а так эти внутренние там разборки Федун,Зарема,Попов задолбали, то что ты написал я согласен с тобой
протон
протон
сегодня в 08:51
Поздравляю Быков с победой. Ждём Краснодар в первой тройке. От всей души желаю борьбу за серебро. Это будет справедливо
B.Y.O.B.
B.Y.O.B. ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 08:34
Ничего, начнете бороться за попадание в стыки, снова чемпионат интересен станет)
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:02
С Победой ФК,,Краснодар «!!!
war4ar
war4ar
сегодня в 06:33
Не подходят эти игроки под стиль витории , ну не могут они в комбинационный футбол играть, нету техники и скорости, смешно просто кроме умярова обостряющий пас никто не умеет делать. Доработает до неустойки и со спокойной душой уедет, его звали создавать атакующий футбол , но метеоиала не дали. Тут уже 70% состава пора менять , они уже качественно лучше играть не смогут, сытые по контракту, 79анные с ног до головы болелами. Жиго все время улыбается , видимо ждёт окна на трансфер уже точно, ларсону видимо вообще вме по барабану, промесу не до футбола да и пик карьеры давно позади, мозес сам по себе , айртон совсем разучился играть , зобнин видимо уже о своём финансовом благополучии под 30 лет думает больше чем о футболе , бакаев литвинов соболев похоже не уровень команд призёров даже для рфпл. Придет этот итальянец и сппартак опять перестроится на игру больше от обороны и начнёт больше очков брать , но для Европы куда стремимся этого не хватит, ближайшее трансферное окно покажет чего ждать , если покупки таких как коуфрие по цене качество продолжится, то значит федун окончательно положил на клуб, но даже этих игроков с Европы хватит держаться на плаву в рфпл , потому что какие никакие но профессионалы, чего мы и видим по бельгийцу. Лично моё пнения Спартак для федуна это имидж не для болел а для правящих господ, путь к своим целям по бизнесу не имеющих с футболом ничего общего. Для него выкинуть в год 40-60 ляпов на бюджет ничего не стоит , он дал - свой долг исполнил , сомневаюсь, что он сильно слелит куда они уходят и на что, жене которая хочет поиграть в функционала или протеже ближайшей родни и друзей , спартак всем дает возможность заработать. Конечно он хочет хорошего Спартаку, но он в его жизни далеко не самое главное.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 02:39
Обсуждать и нечего... Увы( Что было с Красонар- Зенит 2019 - отдельная статья для живущих на соккере)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 02:34
Даже как-то комментариев мыловато. А за что я ЖК получил?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:04
Молодцы, нужная победа для Краснодара
50 лет без побед
50 лет без побед
вчера в 23:42
Отличный результат. С победой!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:17
Краснодар классно сыграл. Первая контратака образцовая. С победой быков!
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 23:03
Даже кометов мало обыденное дело становится поражение Спартака
Ironigor
Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:59
За мир во всём мире 🥃🥃☝👍🙋‍♂️😉
andrefino13
andrefino13
вчера в 22:54
А Джек Дениелс был прав, Витория поможет, и про тренера после трёх поражений подряд, никто и не вспомнит)))... Кроме одного, но он против всех, болтается... Не может сделать выбор.
Ironigor
Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:53
Сам в шоке , всё исправил !!!)👍😉
valt134
valt134
вчера в 22:47
После последнего поражения Краснодара от Спартака 1-6 хотелось повторить 7-1 от Зенита. Но... 3 очка есть-весьма недурно. Смотрим в будущее с оптимизмом!
Сп62
Сп62 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 22:31
Биться, то бились, но где поставленная игра. Острые моменты Спартак создаёт за счёт натиска, воли, напористости, а не за счёт тактики. Где пасы в разрез, за спину защитников, где забегания? Полностью отсутствует тренерская мысль. Сегодня 10-е мнсто, завтра 11-е, а там борьба за место в РПЛ. Спасибо Федуну за выбор Руя. В новом году ждём такого же спеца из Италии, ПОМОЩНИКА Конте. Звание говорит само за себя.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 22:11
Мы проиграли,но игра была интересная, а у нас на замен нету никого,это тихий ужас!!! Это надо же так про94 трансферы летом и обрс.....(надеюсь соккер за эти слова не забанит) я очень надеялся что будет ничья,но ребята молодцы бились,показали характер,удачи всем
DVOK68
DVOK68 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 22:10
Именно так!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 22:06
а было предчувствие перед игрой, что сегодня Спартак победит...снова расплачиваемся за летний цирк от Заремы и Попова, кроме Антифриза никого не купили и сегодня когда нужно было усилить игру команды заменами у нас вышли Рассказов и Ломовицкий😭 на скамейке запасных остались совсем зелёные ребята. есть ощущение, что Витория может добиться успеха со Спартаком, купи ему хотя бы 4-5 толковых футболистов, ребята бьются на поле, безволия нет...впрочем как и мастерства...Промес просто разочаровал, можно уже констактировать, его возвращение было ошибкой, ну ничего толкового Антоха не может продемонстрировать на футбольном поле, Ларссона после нового года нужно срочно продать, пока за него дают приличные деньги. не забивать с 6ти метров в таких играх?!🤷‍♂️ у Соболева лишние 4-5 килограмм и Сашка не успевает, а иногда и просто не попадает по мячу с 15ти метров. внутри коллектива что-то происходит, ребята начинают биться друг за друга только после несправедливых решений арбитра ( сегодня не поставленная пенка на Ларссоне, кстати, считаю на Игнатове пенальти не было, просто судьи грамотно прикрыли свои спины и сейчас все спорные решения первого тайма уже позабыты) Аиртон в последнее время прибавил и с его фланга пошли опасные прострелы...сегодня снова включил прошлого Лукаса. ну зачем трогать Ионова? он и с 3х метров промажет!!! вобщем печально видеть любимую команду на 10м месте в чемпионате, а по факту Спартак там сейчас по делу!!! нужно просто менять этих футболистов, пол состава у нас откровенный баласт! если лидеры не тащат значит с ними нужно прощаться, Промеса, Ларссона нужно продавать и вместо них поискать молодых и голодных в южной америке, нужен игрок готовый отдать последний пас, у Бакаева, Джордана и Антохи мяч дробит, даже угловой подать не могут толком. похоже тренер нам нужен диктатор, который понимает всю русскую душу...чтобы Соболев с Джикией с лишними кг не бегали, да и вообще атмосферу в коллективе нужно менять, чувствуется зажатость и боязнь ошибиться + катострофически не хватает фарта ( спорные мячи проигрываем, мяч отлетает не пойми куда, при подачи углового вместо удара головой Жиго летит ему в плечо и отскакивает на контр.атаку соперника...) ждём луч света и усиления Спартака зимой, за кубок России нужно биться до финального свистка арбитра
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ -Хостинский- (раскрыть)
вчера в 21:53
Посмотрим, не уверен в вашей правоте.
DVOK68
DVOK68 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:53
Ты очень умён.Поэтому даже не стану дискутировать с тобой)
Zubr1
Zubr1
вчера в 21:52
Спартак на свое 100 - летие позорится. Неужели руководство не видит к чему ведет этот горе тренер.Пол чемпионатта уже пускает на поле одних и тех же игроков,которые не могут играть футбол,игроков фатальных. В первую очередь надо поменять всю оборону . Позор!!!
pomor45
pomor45 ответ DVOK68 (раскрыть)
вчера в 21:50
А что, Федун? Содержит клуб, платит за всё, что хочет, то и волен делать.
FERIS
FERIS
вчера в 21:40
Краснодар с победой!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 21:39
Да ладно это руководы лоханулись.. Крала и Тиля отдали какого то хера-в центре никого-что вы хотите? На этот сезон уже пох. Но достойная игра с Наполи будет гораздо приятнее тухлых игр с Уфами и прочей нашей шушерой..
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 21:39
В принципе ничего удивительно. Достаточно ровный чемпионат получается, не считая зенита. На сегодняшний день просто спартак слабее других, поэтому и 10 место
brooks
brooks
вчера в 21:35
100 летие клуба на 10 месте. Магия чисел или мне кажется?)
Ihtiandr
Ihtiandr
вчера в 21:32
Ну что, Руй, похоже что - до свидания? :/
"Прощай веселый пароход,
Прощайте, капитан О'Генри
Героям Вашим не везёт,
Но повезет еще наверно"... (с)
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