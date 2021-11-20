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«Ливерпуль» разгромил «Арсенал»

вчера, 22:23
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«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» со счётом 4:0 в матче 12-го тура Английской Премьер-Лиги.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает 2-е место (25 очков), «Арсенал» идёт на 5-м месте (20 очков).

Стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» — «Арсенал» 4:0 (1:0)
Голы: Мане 39, Жота 52, Салах 74, Минамино 77

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Алькантара (Мортон 84), Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Хендерсон 76), Салах, Жота (Минамино 76), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Арсенал»: Рамсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэль, Варела Тавареш, Сака, Партей (Эль-Нени 84), Самби Локонга (Мэйтленд-Найлз 53), Смит-Роу, Ляказетт (Эдегор 67), Обамеянг
Главный тренер: Артета Микель.

Предупреждения: Артета 33, Мане 44, Фабиньо 70

Судья: Оливер Майкл.

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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 09:54
указали выскочкам их место, особенно тренеру который расставлял фишки на тренировке у Пепа и думает , что он играет в доминирующий футбол
lobsterdam
lobsterdam ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 09:30
Видимо, Артета до сих пор в плену обаяния Гвардиолы и пытается во всем подражать ему (все конспекты изучает перед каждой игрой), но хороший ученик должен идти дальше учителя, а не слепо ему подражать.
112910415
112910415
сегодня в 08:57
ух, сколько ярких эмоций !
протон
протон
сегодня в 08:27
Аршавина не было, ну чтобы сравнять )))
молодцы, парни!
уж и не думал, что напишу такое, но Мане герой матча. он как хоккейный тафгай ценой жёлтой карточки завёл партнёров, тренера и трибуны, переведя вялотекущий матч в боевик. ну и как награда гол и пас. причём пас изумительный, как и сама контратака
pele1981
pele1981
сегодня в 07:18
Повезло Артете - Клопп бы ему навалял))
pele1981
pele1981 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 07:12
Пеп КРАСАВЕЦ!!! Побольше бы таких тренеров!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:58, ред.
Что за недоразумение этот Табарес???!!)
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 06:22
Ну очевидно уоманды разного уровня.
Аршавин выходи
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 03:31
с важной и заслуженной Победой Ливерпуль!!!
Красавчики так держать и дальше!
sash71
sash71
сегодня в 01:15
По всей видимости ЛЧ опять станет АПЛовской. Уровень игры лидеров Премьер Лиги зашкаливает. Англия набирает все больше и больше обороты. Общий чемпионат стал просто фантастическим.
4RT
4RT
сегодня в 00:18
Вполне ожидаемо
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ D_О_M_I_N_A_T_O_R (раскрыть)
вчера в 23:45
    Брулин
    Брулин
    вчера в 23:39
    Какая же атмосфера в Ливерпуле! Выходит девятнадцатилетний Мортон - его подбадривает Клопп, трибуны радостно вопят и тепло обнимает уходящий с поля Тьяго, который для Мортона по уровню где-то на уровне Бога
    allemz
    allemz ответ dzvinka (раскрыть)
    вчера в 23:15
    Подстать своему учителю)
    D_О_M_I_N_A_T_O_R
    D_О_M_I_N_A_T_O_R
    вчера в 23:06
    Бавария и Ливерпуль основные претенденты на победу в ЛЧ.Нет на данный момент ни одного клуба,который так красочно и убийственно играет.И к ним можно добавить Челси.)
    dzvinka
    dzvinka ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 23:03, ред.
    как я понял, там был фол (Мане жестко прыгнул чутка рукой в шею комуто из канониров в верховой борьбе, у бровки тренеров ближе к Артете), Артета возможно начал истерить требуя желтую, а Клопп начал его крыть матом чтобы не диктовал судье че делать)))
    (в некоторых длинных вью Клоппа аля "за пивом с дивана" у него проскальзывает, что он дико не любит когда чужие тренеры клянчат за фолы карточки и прочее у арбитров, типа мол его это тригерит, моя догадка может в этом было дело. хотя чего греха таить, сам то любит подплавить мозг резервному))) ахахаха)
    dzvinka
    dzvinka ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 22:59, ред.
    "Если честно,то вообще не понимаю,для чего Артета дал программу,что бы разыгрывали мяч у своих ворот?"
    ну как же.. конспект от учителя, пока заваривал кофе лысому шарлатану, что-то да подглядел же, из тренерской мысли))) ахахаха грех не использовать - везде и всегда))
    sihafazatron
    sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 22:58
    Вот что было потом:
    dzvinka
    dzvinka ответ L. F. С. (раскрыть)
    вчера в 22:58
    да вообще, игры с Арсеналом это гарантированное зрелище, последние годы. И я не в плане результата - игра всегда заводная, игроцкая, с моментами.
    NFFC
    NFFC
    вчера в 22:55
    Ливер - это каток!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 22:50, ред.
    Если честно, то вообще не понимаю,для чего Артета дал программу, чтобы разыгрывали мяч у своих ворот? Ну ладно, Радиолла или Тухлый, там игроки будут по техничнее, но если у твоей команды, больше трёх передач не проходит, то надо играть в длинную. Да и прессинг у Ливерпуля не только высокий, но и агрессивный. Мане и Салах, да и Жота, способны перехватить, убежать пробить или отдать. Нельзя так играть с огнём. Вот и ТоварищЬ, был запрограммирован на такую тактику. Ну и форварды и Арсенала, мягко сказать, как фекалии выпущенные из пушки, сразу же размазываются. О ЛЧ рано думать, в тут надо за ЛКонференции зацепиться.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 22:44
    Лучшим игроком матча среди двух команд - Рамсдэйл!Все игроки Ливерпуля и Арсенала сыграли на своём уровне и только Аарон - был инопланетянином! Если бы не он,там бы под 10 влетело.
    allemz
    allemz
    вчера в 22:42
    Из-за чего махыч Клоппа и Микеля?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 22:41
    Майк О-ЛИВЕР снова помог Ливерпулю в победе над канонирами. Спросите - ЧЕМ? ДА ЗАСЧИТАЛ ВЗЯТИЕ ВОРОТ,аж ЧЕТЫРЕ РАЗА!
    particular
    particular
    вчера в 22:41
    Песня непобедимости Арсенала, навеянная мотивами 6 побед и 2 ничьих в последних матчах, завершилась развенчанием мифа и отрезвлением...
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 22:36
    Ожидал победу Ливерпуля над Арсеналом, но не настолько убедительную.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 22:35, ред.
    Жесткое доменирование атаки Ливерпуля над обороной Арсенала....
    Ливер с победой....а Артете еще учиться и учиться....жаль только что болячки набивает в нашем клубе,а не в каком нибудь клубе из Шипа....
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:34
    На задах Европы где-то
    отМикелели Артету.
    vinyardrip
    vinyardrip ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 22:29
    С очками ниче так, я бы мог и пошлей нарисовать)
    LMI
    LMI
    вчера в 22:26
    Ну что поделать, ну мы не уровень Вест Хэма и даже Брендфорда. Как ни крути, а пока в команде только один мужчина нашелся - Рамсдейл. Остальные по прежнему в балетной труппе занимаются
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