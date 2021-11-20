«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» со счётом 4:0 в матче 12-го тура Английской Премьер-Лиги.
В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает 2-е место (25 очков), «Арсенал» идёт на 5-м месте (20 очков).
Стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» — «Арсенал» 4:0 (1:0)
Голы: Мане 39, Жота 52, Салах 74, Минамино 77
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Алькантара (Мортон 84), Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Хендерсон 76), Салах, Жота (Минамино 76), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Арсенал»: Рамсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэль, Варела Тавареш, Сака, Партей (Эль-Нени 84), Самби Локонга (Мэйтленд-Найлз 53), Смит-Роу, Ляказетт (Эдегор 67), Обамеянг
Главный тренер: Артета Микель.
Предупреждения: Артета 33, Мане 44, Фабиньо 70
Судья: Оливер Майкл.