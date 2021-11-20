«Атлетико» одержал победу над «Осасуной»

«Атлетико» обыграл «Осасуну» со счётом 1:0 в матче 14-го тура Ла Лиги.
В турнирной таблице «Атлетико» занимает 4-е место (26 очков), «Осасуна» идёт на 8-м месте (19 очков).
Мадрид, стадион Ванда Метрополитано
«Атлетико» — «Осасуна» 1:0 (0:0)
Голы: Фелипе 87
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Эрмосо, Коке, Корреа (Суарес 65), Льоренте (Кондогбиа 75), Лемар (де Пауль 65), Карраско, Гризманн (Кунья 75)
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Осасуна»: Эррера, Начо Видаль, Гарсия, Гарсия, Крус Армада, Санчес де ла Пенья (Торрес 88), Монкайола (Кике Барха 88), Торро (Ойер 66), Брашанац (Перес 75), Кике, Авила (Будимир 66)
Главный тренер: Аррасате Хагоба.
Предупреждения: Гризманн 45, Торро 56, Гарсия 82, C. Martin 89
Судья: Санчес Хосе.