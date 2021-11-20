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«Атлетико» одержал победу над «Осасуной»

вчера, 22:31
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

«Атлетико» обыграл «Осасуну» со счётом 1:0 в матче 14-го тура Ла Лиги.

В турнирной таблице «Атлетико» занимает 4-е место (26 очков), «Осасуна» идёт на 8-м месте (19 очков).

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

«Атлетико» — «Осасуна» 1:0 (0:0)
Голы: Фелипе 87

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Эрмосо, Коке, Корреа (Суарес 65), Льоренте (Кондогбиа 75), Лемар (де Пауль 65), Карраско, Гризманн (Кунья 75)
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Осасуна»: Эррера, Начо Видаль, Гарсия, Гарсия, Крус Армада, Санчес де ла Пенья (Торрес 88), Монкайола (Кике Барха 88), Торро (Ойер 66), Брашанац (Перес 75), Кике, Авила (Будимир 66)
Главный тренер: Аррасате Хагоба.

Предупреждения: Гризманн 45, Торро 56, Гарсия 82, C. Martin 89

Судья: Санчес Хосе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:13
любимый счёт !
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:23
Отскок конечно! Эх, Осасуна!!! Кто бы что не говорил, Осасуна оооочень хорошо настраиваются против мадридских команд в этом сезоне. С мадридским Реалом ничейку скатали на Сантьяго Бернабеу, если не ошибаюсь. И тут, против мадридского Атлетико на Ванда Метрополитано чуть не унесли ничейный результат. Удалось Атлетико Мадрид совершить отскок. Также Осасуна выиграла у мадридского Райо Вальекано. В гостях выиграла у Вильярреала, действующего победителя Лиги Европы. В декабре игра против Барселоны, посмотрим, что Осасуна приготовит для каталонцев!!! Успеха и победы Осасуне в игре против Барселоны!!!
50 лет без побед
50 лет без побед
вчера в 23:44
ЭХ, отскочили всё таки(
NOVA
NOVA
вчера в 22:43
ну как обычно: еле-еле на халяву!!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:33
Минимальная победа! Но главное набрали три очка!
Молодцы!
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 22:32
Дожали ))
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