ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Месси может покинуть ПСЖ в конце сезона

вчера, 15:08

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может покинуть стан французской команды будущим летом. По слухам, аргентинец несчастлив в Париже, а его статистика пока далека от той, что он демонстрировал в «Барселоне». В контракте нападающего есть пункт, согласно которому Месси может расторгнуть контракт с клубом 30 июня 2022 года.

Отмечается, что парижский клуб не препятствовал бы уходу легендарного игрока, поскольку пока он не оправдывает ожиданий руководства ПСЖ.

По информации СМИ, Месси может отправиться в МЛС или совершить невероятное возвращение в «Барселону».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:41
Этот источник реально очередным Сан'ом стал.
kust07
kust07
сегодня в 08:48
Неудивительно,когда долгое время играешь в одном клубе,да ещё и длительное время живёшь с семьёй в одной стране,а потом все сразу резко менять.это сложно. Акклиматизация у Месси ещё не закончилось.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:16
Будут платить, точно останется. У этого деньги на 1 месте.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:11
Сразу было понятно, что в ПСЖ Лео не задержится. МЛС уже ставит ему прогулы)))
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:39
В ПСЖ топ футболисты идут как на вахту рады денег а играть нет желания.
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 20:06
Было сразу понятно, что если ручные не тащат, его не облизывают с головы до ног и на пустые ворота не выкатывают против стоячих гранад, то он уровня Заболотного. Даже во Франции, где лига едва живая, его просто не боятся. От его вывески просто не трясутся, а кроме вывески там ничего нет. В итоге нет и результата. К сожалению, шейхам надо было выкидывать бабки на ветер, чтобы увидеть это лично вместо того, чтобы проанализировать его годы в балете.
League1
League1
вчера в 19:36
Барсозависимый нигде не в состоянии заиграть. Так что, на пенсию, пора ему на пенсию. Барсу он обанкротил, так что свою миссию на этом свете выполнил. Пора пенсионерством занятся.
Nazi
Nazi
вчера в 19:25
Дай бог..
Agamaga........
Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 19:01
Мой гном?)) ох уж эти персофаны Кристины 😂
Не даёт покоя, что Месси пешком делает больше португальского крикуна.
Месси ясно дал понять, что готов покинуть сборную чтобы дать дорогу молодым, но когда тебя просят абсолютно все, начиная с президента страны, то какие к черту отказы? И это был правильный выбор, играть за сборную дальше, потому что в конце концов им удалось выиграть кубок Америки! И надеюсь выиграет 7-й золотой мяч, мечта Кристины 😀
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 18:36
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Звезда мирового футбола Лионель Месси неожиданно объявил, что он покидает аргентинскую команду. Он сообщил о своем решении после того, как Аргентине вновь не удалось завоевать Кубок Америки.
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 18:36
Месси психанул и закончил карьеру в сборной. Конечно, вполне возможно, что сказанное Лео после проигранного чилийцам финала Копа Америка было результатом чрезмерных эмоций)))))))))))
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 18:35
Кстати в матче с Ливерпулем Месси сделал всё от себя зависящее и на Энфилд Барса отправилась с комфортными 3-0. Вопросы нужно задавать опорной зоне и защитникам по второй игре.
Можешь назвать сколько раз команды не выходили в финал после победы 3-0 в первом матче?
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 18:32
ну а твой гном кричал что больше не будет выступать за сборную, балабол такой же но конечно вы расскажите про то что он передумал и эмоции, хотя ему просто не дает покое наследие Марадоны
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 18:32
Да, тут всё понятно, тяжёлый случай.
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 18:31
Нету пенок нет голов 😂
Per4ick
Per4ick ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 18:30, ред.
разницы нет в том плане что он и не старался и не сделал, если бы судейка не тащил в первом матче Барселону они бы еще отлетели в первом матче Ливерпулю, прошли мертвый лион и мертвый мю, итог месси такой же балабол как и португалец в матче с сербами
goalaktika
goalaktika
вчера в 18:28
Все было понятно ещё до его перехода. Не будет он долго задерживаться в ПСЖ. Пару сезонов и все, дальше либо ПСЖ поднимет з.п, либо он уходит
Agamaga........
Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 18:12
Обещал сделать всё возможное? Все что было в силах сделали!
А Кристина кричала, что они будут отмечать в воскресенье выход на ЧМ. Чувствуешь разницу? Кристина пустозвон получается.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 17:34
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 17:32
    Псж никто в серьез не воспринимает.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian ответ Vladimir808 (раскрыть)
    вчера в 17:31
    «Скорее всего вернётся домой» - согласен.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 17:30, ред.
    АХАХАХАХАХАХАХА

    Per4ick: ну и какая разница? он дал же обещания ?

    Бл..., не могу. Вот умора!

    Ну да, дал обещание, а в чём оно заключается неважно. Как же мне смешно.
    Vladimir808
    Vladimir808
    вчера в 17:27
    Скорее всего вернётся домой, в прекрасный город Барселону. Там очень хорошо его семье, детям. Поиграет за небольшие деньги, подтянут с ветеранами талантливую молодёжь, и порадует футбольный мир своими фантастическими голами. Сугубо моё личное мнение.)
    Всем Здоровья!!! Особенно антиперсофанам Месси.)))
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 17:24
    А вот в Барселоне стареющему гному нечего делать.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 17:16, ред.
    Ну так вроде же понятно, куда) Да и место скоро освободится, не для "вечноопаздывающих афроБЛМщиков"
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 17:16
    Стараться - это не есть сделать.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 17:15
    Вот если бы он сказал, что мы обещаем привести кубок, это было бы тоже самое, что Рон заявил, что отпразднует выход на ЧМ после матча с Сербией. Роналду обещал, что это свершится в матче с сербами. Гном обещал от лица команды сделать всё возможно. А всё возможное - это не является выигрышем кубка.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 17:12
    Сделать всё возможное и выиграть кубок - это разные вещи. Странно, что это надо разжёвывать.
    Per4ick
    Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 17:10
    "Сегодня мы обещаем, что в этом году сделаем все возможное, чтобы вернуть этот красивый и такой желанный кубок на "Камп Ноу", - приводит слова аргентинца официальный Твиттер сине-гранатовых." это обещание, но да будь это португалец приоритеты были бы другие, вы бы переобулись
    Per4ick
    Per4ick ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    вчера в 17:06, ред.
    ну и какая разница? он дал же обещания ? да. Роналду что то там написал в соц сети и сразу все набросились а то что тот же Сантуш так же потом сказал что пройдем или тот же Манчини, всем все равно, это лишь говорит о зашкаливающей ненависти к одному игроку
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