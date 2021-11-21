Месси может покинуть ПСЖ в конце сезона

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вчера, 15:08

Нападающий «Пари Сен-Жермен» может покинуть стан французской команды будущим летом. По слухам, аргентинец несчастлив в Париже, а его статистика пока далека от той, что он демонстрировал в «Барселоне». В контракте нападающего есть пункт, согласно которому Месси может расторгнуть контракт с клубом 30 июня 2022 года.

Отмечается, что парижский клуб не препятствовал бы уходу легендарного игрока, поскольку пока он не оправдывает ожиданий руководства ПСЖ .