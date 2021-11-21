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«Арсенал» включился в борьбу за трансфер Адейеми

вчера, 14:53

«Арсенал» присоединился к гонке за подписание нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми, сообщает The Mirror.

Ранее слухи связывали 19-летнего футболиста с «Ливерпулем» и «Баварией».

По информации источника, «Арсенал» рассматривает Адейеми в качестве потенциальной замены Александру Ляказетту.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:03
В Зальцбурге игрок точно не останется.
shlifen
shlifen
вчера в 15:29, ред.
Сложно себе представить что сегодняшний Арсенал может выиграть борьбу за Адейеми у Ливерпуля, Баварии и Дортмунда (почему-то о них в новости забыли), Арсеналу сложно будет что-то особенное предложить, в сравнении с этой тройкой.
Хочешь гарантированные чемпионства, раз в два года местные кубки и борьбу за ЛЧ? - в Баварию.
Хочешь борьбу в самой конкурентной и популярной лиге, плюс реальные шансы на все трофеи? - в Ливерпуль.
Хочешь постоянное место в основе, шикарные условия для развития и улучшения личной статистики, плюс повышение известности? - в Дортмунд (пока что для меня именно БД выглядит фаворитом в борьбе за Адейеми)

Боюсь что аргументов у "пушкарей" просто не будет. Разве что вся троица выше просто передумает покупать Карима, ну или если он поймает дикую травму...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:54
правильное решение.
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