«Арсенал» включился в борьбу за трансфер Адейеми

«Арсенал» присоединился к гонке за подписание нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми, сообщает The Mirror.
Ранее слухи связывали 19-летнего футболиста с «Ливерпулем» и «Баварией».
По информации источника, «Арсенал» рассматривает Адейеми в качестве потенциальной замены Александру Ляказетту.
Хочешь гарантированные чемпионства, раз в два года местные кубки и борьбу за ЛЧ? - в Баварию.
Хочешь борьбу в самой конкурентной и популярной лиге, плюс реальные шансы на все трофеи? - в Ливерпуль.
Хочешь постоянное место в основе, шикарные условия для развития и улучшения личной статистики, плюс повышение известности? - в Дортмунд (пока что для меня именно БД выглядит фаворитом в борьбе за Адейеми)
Боюсь что аргументов у "пушкарей" просто не будет. Разве что вся троица выше просто передумает покупать Карима, ну или если он поймает дикую травму...
Хочешь гарантированные чемпионства, раз в два года местные кубки и борьбу за ЛЧ? - в Баварию.
Хочешь борьбу в самой конкурентной и популярной лиге, плюс реальные шансы на все трофеи? - в Ливерпуль.
Хочешь постоянное место в основе, шикарные условия для развития и улучшения личной статистики, плюс повышение известности? - в Дортмунд (пока что для меня именно БД выглядит фаворитом в борьбе за Адейеми)
Боюсь что аргументов у "пушкарей" просто не будет. Разве что вся троица выше просто передумает покупать Карима, ну или если он поймает дикую травму...