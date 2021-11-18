Инсценировка смерти, педофилия и распространение детской порнографии. А чемпиону мира грозит 15 лет за изнасилования

1637237417

18 ноября 2021, 15:10

Дикие истории уходящего года за гранью футбола.

Мы все смотрим футбол, радуемся и огорчаемся из-за игры и результатов любимых команд. Перед глазами пролетают сотни футболистов, многих знаем по именам и в лицо, при этом почти никогда не знаем, какие они люди. Мы хвалим и ругаем за их действия на поле, оцениваем их талант и профессионализм, с развитием средств массовой информации еще и публичный образ, но куда больше скрыто.

Это действительно неприятная мысль, но ее нельзя не озвучить в контексте предстоящего разговора: во время просмотра футбольных матчей вы, сами того не зная, можете вслух восхищаться насильниками, педофилами или даже серийными убийцами. И одновременно гнобить честных и добрых по жизни парней только за то, что они не так часто попадают в ворота или спасают их. Возможно, эти истории помогут кое-что переосмыслить.

Хианник Камба: инсценировал собственную смерть

Дикая история, но все-таки речь об экономическом преступлении, так что афера этого Остапа Бендера может даже вызвать улыбку. В 2016 году воспитанник «Шальке» и партнер Мануэля Нойера по молодежной команде «кобальтовых» был объявлен погибшим в результате автокатастрофы в Конго. Однако в прошлом году выяснилось, что Камба жив и работает химиком в энергетической компании.

Хианника нашли следователи страховой компании, от которого супруга бывшего футболиста потребовала 1.2 млн евро в качестве страховой выплаты после «смерти» кормильца. Незадачливая чета мошенников на днях была осуждена, суд Эссена приговорил Камба и его жену к 3 года и 10 месяцам тюремного заключения. Подробную историю «восставшего из мертвых» читайте на «Соккер.ру».

Сезер Озтюрк: устроил перестрелку в пробке, убил человека

Озтюрк родился в Германии и получил футбольное образование в леверкузенском «Байере», по юности считался очень талантливым, но большую карьеру построить не смог. Впрочем, в Турции его знают и помнят, ведь почти 10 лет с переменным успехом играл на исторической родине, заглядывал даже в «Фенербахче» и «Бешикташ».

В сентябре Сезер напомнил о себе в криминальных сводках. Согласно показаниям свидетелей, у Озтюрка сдали нервы в стамбульской пробке: словесная ссора с другим водителем переросла в нечто большее. Бывший футболист достал пистолет, открыл стрельбу и убил своего обидчика, а также ранил четырех членов его семьи, находившихся в машине. С места преступления сбежал, объявлен в розыск.

Кристоф Метцельдер: осужден за распространение детской порнографии

Метцельдер поиграл за дортмундскую «Боруссию», мадридский «Реал» и «Шальке», на счету экс-защитника 47 матчей за сборную Германии, он призер двух чемпионатов мира и Евро-2008. А теперь еще и обладатель судимости по мерзкой статье. Кристоф был обвинен и признал себя виновным в распространении детской порнографии: хранил 297 файлов, отправлял их трем женщинам. Метцельдер получил условный срок в 10 месяцев за свое преступление, но куда большим наказанием станет для него общественное порицание: с таким клеймом жить непросто, Кристофу не дадут забыть такую ошибку.

Гильфи Сигурдссон: в ожидании суда, обвиняют в педофилии

Куда загадочнее и страшнее вот эта история. В июле 2021 года стало известно, что полиция Великобритании задержала футболиста АПЛ по подозрению в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних. Вскоре стало понятно, что речь о хавбеке «Эвертона» и теперь уже бывшем лидере сборной Исландии Гильфи Сигурдссоне. Официально его имя не было названо, но полиция сообщила о 31-летнем футболисте Премьер-Лиги

Журналисты раскопали подробности, а исчезновение исландца из заявки «Эвертона» не оставляет никаких сомнений. Сигурдссон больше не вызывается в сборную Исландии, его профиль пропал из новой версии Football Manager, также таблоиды писали, что Гильфи бросила жена. Сейчас Сигурдссон отрезан от общества в целях собственной безопасности, фактически ждет суда под домашним арестом.

Бенджамен Менди: грозит от 10 лет до пожизненного за изнасилования

Совсем плохи дела у защитника «Манчестер Сити» Бенджемена Менди, которому предъявлены обвинения в нескольких изнасилованиях. Клуб отказывается давать комментарии до окончания следствия, но благоразумно убрал из всех своих магазинов все товары с упоминанием Менди. Чемпион мира находится под стражей с конца августа, ему неоднократно отказывали в выходе под залог, а на днях Бенджамена обвинили в еще двух эпизодах сексуального насилия в дополнение к пяти имевшимся. Итого, 6 изнасилований и одно домогательство.

Как утверждают жертвы, Менди совершал преступления в своем особняке в Чешире, у него был сообщник — 40-летний Луи Саа Маттури (не путать с бывшим футболистом МЮ и «Эвертона»). Последние три месяца Бенджамен провел в ливерпульской тюрьме, недавно был переведен в блок, где содержатся насильники, в результате чего пережил паническую атаку. Суд над Менди должен был состояться 24 января, но из-за новых обвинений может потребовать больше времени на подготовку процесса.

В зависимости от обстоятельств, француз может получить от 10 лет до пожизненного. Британские эксперты в области права убеждены, что Бенджамен Менди, который на данный момент категорически отвергает все обвинения, будет лишен свободы как минимум на 15 лет, если будет доказано, что его насильственные действия против женщин были спланированы и носили систематический характер.