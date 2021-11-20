Марадону обвинили в изнасиловании

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вчера, 11:07

Кубинка Мавис Альварес Рего обвинила легендарного нападающего в изнасиловании. По словам Рего, инцидент случился на Кубе в 2001 году, когда ей было 17 лет. Женщина назвала встречу с экс-капитаном сборной Аргентины худшим моментом в своей жизни.

Марадона прикрыл мне рот, чтобы я не кричала. После этого он надругался надо мной. В тот день мама приехала ко мне в Гавану. Моя мама стучала в дверь, но он не открыл ей. Он изнасиловал меня. Вот что произошло.

Рего также утверждает, что Марадона силой забрал ее с собой в Аргентину и держал взаперти.

Сейчас 37-летняя женщина приехала в Буэнос-Айрес, чтобы выступить в суде по делу о торговле людьми. Она обвиняет пять человек из окружения Марадоны, которые 20 лет назад сопровождали игрока на Кубе.

Марадона умер 25 ноября 2020 года после остановки сердца. Ему было 60 лет.