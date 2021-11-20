ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Марадону обвинили в изнасиловании

вчера, 11:07

Кубинка Мавис Альварес Рего обвинила легендарного нападающего Диего Марадону в изнасиловании. По словам Рего, инцидент случился на Кубе в 2001 году, когда ей было 17 лет. Женщина назвала встречу с экс-капитаном сборной Аргентины худшим моментом в своей жизни.

Марадона прикрыл мне рот, чтобы я не кричала. После этого он надругался надо мной. В тот день мама приехала ко мне в Гавану. Моя мама стучала в дверь, но он не открыл ей. Он изнасиловал меня. Вот что произошло.

Рего также утверждает, что Марадона силой забрал ее с собой в Аргентину и держал взаперти.

Сейчас 37-летняя женщина приехала в Буэнос-Айрес, чтобы выступить в суде по делу о торговле людьми. Она обвиняет пять человек из окружения Марадоны, которые 20 лет назад сопровождали игрока на Кубе.

Марадона умер 25 ноября 2020 года после остановки сердца. Ему было 60 лет.

Все новости
Клопп и Артета вступили в перепалку во время матча «Ливерпуль» — «Арсенал»
Вчера, 21:28 ФотоКомментарии12
Инсценировка смерти, педофилия и распространение детской порнографии. А чемпиону мира грозит 15 лет за изнасилования
18 ноябряАлександр Чистяков в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии6
СлухиПьянича исключили из сборной Боснии и Герцеговины из-за фото с алкоголем
18 ноября ФотоКомментарии37
Юран провёл пресс-конференцию с нецензурной лексикой. Она длилась 14 секунд
17 ноября Комментарии25
Смородская требует штраф ответственным за газон в игре Россия — Хорватия
14 ноября Комментарии18
Столыпин — о словах Прудникова: «Пусть в суде предъявляет»
13 ноября Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
steel900
steel900
вчера в 20:11
Получается, что вероятность стать насильником в будущем, прямо пропорциональна росту благосостояния...
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:59
Стороники Пеле ни как не успокоиться чтобы авторитет Марадону понизить. Если Марадона с одной комнаты на другой тащил силой девушку немножко поверил , тащить силой с одной страны в другую государство через таможня это бред какой-то.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 16:44
Думаю, сама прицепилась, чтобы вырваться из Кубы, где в лучшем случае зарплата 50 долларов. А теперь пинает труп.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:38
Похоже на клевету. Где она раньше была? Почему говорит это только после смерти человека? Потому что он уже не сможет за себя постоять.
dzvinka
dzvinka
вчера в 16:25
спустя 20 лет после инцидента, когда ответчика и в живых то уже нет... ну лучше позно чем никогда, так сказать.
протон
протон
вчера в 16:23
человека давно нет, зачем это поднимать
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 16:04
Чего? Он мог изнасиловать только куст коки
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:56
И ты виновата, что связалась с нариком из-за его денег! И нарик виноват, что поступил так. Нарик, он и в Африке нарик!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:50
После смерти...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 15:24
Пускай летит в Аргентину, там ее тоже найдут в мусорном баке :(
Per4ick
Per4ick
вчера в 15:23
в каком месте Марадона нападающий? он всю жизнь полузащитником был
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:16
Ну и зачем это было выкладывать, раз наказать уже невозможно и ответить на это обвинение уже никто не сможет?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:58, ред.
В тот момент она не играла, она наслаждалась) А тут мама в дверь звонит...
valt134
valt134
вчера в 14:36
Профура кубинская решила пропиариться и подзаработать. Ее саму следует наказать материально за оскорбление памяти Человека. А в России добрые россияне ещё бы ей и люлей хороших навешали.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:26
Блин, человека нет на свете уже целый год а какая то коза предъявила обвинение и какие то безмозглые приняли.
RoArt
RoArt
вчера в 13:53
Откопают и посадят, с нынешней повесткой то...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 13:44
Марадона, конечно не святой и умеет шалить. Но если это было, то на том свете сам ответит...А то, что женщина через столько лет объявила об этом странно
mensk
mensk
вчера в 13:40
Легенда футбола за кромкой поля.
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 13:23
Ну что, эксгумировать тело пойдёт или побоится казни от рук его фанатов?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:27
На том свете и то покоя нет легенде.
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:10
Выведи их всех на чистую воду !
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 12:03
- Марадона изнасиловал меня.
- Гражданка, Марадона умер год назад.
- Ну, тогда это был Мухаммед Али!
- Его тоже нет в живых.
- Хм. А Бенжамен Менди жив?
- Да.
- Он! Это точно был он!
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:00
Для приукраски надо было добавить, что теперь Марадона является к ней каждую ночь во сне и делает тоже самое, что и 20 лет назад и из-за этого она не может спокойно жить.
112910415
112910415
вчера в 11:59
сколько воды утекло ...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:55, ред.
Всё было, и через десять лет, и через семнадцать лет обвиняли, но чтобы обвинить через двадцать лет в изнасиловании мужчину, Легенду Мирового футбола, которого уже нет в живых...
Это уже высшая степень деградации - нравственности, неадекватности некоторых людей, в частности - некоторых женщин... Которые кто из-за лёгкой наживы, а кто только из-за того, чтобы привлечь внимание к своей никому неинтересной персоне....предъявляют вот такие обвинения...

Всё это зашло так далеко, что нужен закон, по которому за клевету должно быть соответствующее наказание, которое отобьёт желание клеветать....
ОПС
ОПС
вчера в 11:51
Совсем рехнулась? Что то говорить после стольких лет. Сколько времени скрывала Зато будет теперь на весь мир известна.
berda2003
berda2003
вчера в 11:51
она забыла добавить - от марадоны у неё трое детей...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:49
Марадона жил ! Марадона жив ! Марадона вечно будет жить !
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:43
Марадона прикрыл мне рот, чтобы я не кричала. После этого он надругался надо мной. В тот день мама приехала ко мне в Гавану. Моя мама стучала в дверь, но он не открыл ей. Он изнасиловал меня. Вот что произошло.
Elliada
Elliada
вчера в 11:38
Кто-то хочет попасть к Малахову
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100