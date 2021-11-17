Юран провёл пресс-конференцию с нецензурной лексикой. Она длилась 14 секунд

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран не сдержал эмоции после поражения своей команды в матче 23-го тура ФНЛ против «Краснодара-2» (1:3).
Давай. Задавайте вопросы, поехали мы отсюда ***. Комментарии? Для того чтобы выигрывать, забивать свои *** кучу моментов *** и не пропускать такие детские ошибки. Спасибо.
Как тренер провалился, зато на прессухах зажигает постоянно.
Второй Григорян, который сейчас снова баб тренирует 😂
Как тренер провалился, зато на прессухах зажигает постоянно.
Второй Григорян, который сейчас снова баб тренирует 😂