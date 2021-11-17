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Юран провёл пресс-конференцию с нецензурной лексикой. Она длилась 14 секунд

вчера, 23:07
Краснодар-2Логотип футбольный клуб Краснодар-23 : 1Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран не сдержал эмоции после поражения своей команды в матче 23-го тура ФНЛ против «Краснодара-2» (1:3).

Давай. Задавайте вопросы, поехали мы отсюда ***. Комментарии? Для того чтобы выигрывать, забивать свои *** кучу моментов *** и не пропускать такие детские ошибки. Спасибо.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:59
Это его обычный стиль,чего вдруг удивились все?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:16
Нервы. С футболом пора завязывать, а то закончит в психушке.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:07
Мужик как будто застрял в 90-х 😁
112910415
112910415
сегодня в 08:55
смысл полностью понятен
МапС
МапС
сегодня в 06:48
Ненормативной лексикой надо уметь пользоваться, тогда фраза будет краткой, доходчивой и меткой. А у него сплошные слова -паразиты вылетают.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:27
В первую очередь это неуважение к себе.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:25
Кратко и ёмко.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:07
Юран на большее не способен.
makkie
makkie
сегодня в 02:23
Юран в своём стиле.
Как тренер провалился, зато на прессухах зажигает постоянно.
Второй Григорян, который сейчас снова баб тренирует 😂
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:49
Да ужжжж. некрасиво получается.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:42
Ладно пока 4м месте но уже в притык
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:21
Да он просто тупой.
протон
протон
сегодня в 00:20
А в чем новость? Вот если бы Юран провёл цензурную пресс-конференцию, это была бы сенсация
mphuZ
mphuZ
сегодня в 00:11
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:58
Представляю, как он после игры общался в раздевалке с игроками, если на пресс-конференции не мог себя контролировать.
Futurista
Futurista
вчера в 23:45
Parma1972
Parma1972
вчера в 23:28
Краткость — сестра таланта
Сантус
Сантус
вчера в 23:27
4RT
4RT
вчера в 23:18
Коротко и понятно 😁
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:09
Это не хорошо.
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