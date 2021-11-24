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«Зенит» на последних минутах ушёл от поражения в матче с «Мальме»

сегодня, 00:56
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» ушёл от поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» и пробился в 1/16 финала Лиги Европы.

Мальме, стадион Эледа

«Мальме» — «Зенит» 1:1 (1:0)
Голы: Риекс 28 — Ракицкий 90+2 (пенальти) Нереализованный пенальти: — Дзюба 52

«Мальме»: Далин, Ларссон, Ахмедходжич, Брорссон, Мойсандер, Риекс, Пенья (Ракип 78), Левицки, Инносент, Бирманчевич (Ульссон 69), Колак
Главный тренер: Томассон Йон-Даль.

«Зенит»: Кержаков, Ловрен (Ерохин 46), Чистяков, Ракицкий, Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Дуглас Сантос, Малком (Круговой 90+4), Клаудиньо (Мостовой 46), Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Клаудиньо 36, Далин 50, Вендел 55, Ахмедходжич 56, Чистяков 62, Мойсандер 74, Чистяков 86, Риекс 90

Удаления: Чистяков 86

Судья: Трейманис Андрис.

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Все комментарии
tovarishyBender
tovarishyBender
сегодня в 13:07
какая то безнадега царит в нашем тупом и трусливом футболе. когда бразильцы станут чемпионами мира по хоккею может быть у нас в футболе прогресс
протон
протон
сегодня в 11:54
Нормальный результат для 18-й страны в Европе (в этом сезоне). К тому же представитель 18-й страны попал в весну через ЛЧ, а это почти сенсация.

Мы привыкли мерить себя по временам, когда были 6-е. Это давно уже не так, забудьте на много лет. Мы в этом сезоне 18-е, и это реальность, смиритесь с ней. То, что от России играет команда с таким большим бюджетом, и на этот бюджет она не похожа по игре- да, это так. Но играют в футбол футболисты, просто 11 конкретных мужичков, которые выбежали сегодня на зеленый газон. От того, что за них уплочены десяки миллионов, и контракты у них сказочные, супер-скилы они не получают. Просто у нас привыкли эффективные менеджеры, что денежки просто так текут из под земли. И не знают им цену. Переплачивают, да. Ну, уж как могут развивают футбол. Что не понимают, что кроме 11 мужичков тренера надо очень хорошего - ну да. Зато свой, зато лояльный. У нас же много где так.

Так что имеем что имеем. Весну получили, это главный итог вечера.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ n272nm (раскрыть)
сегодня в 11:39, ред.
Семак не при чём. Достаточно вспомнить Манчини, да и других нехилых тренеров, которые соприкасались с командой. Уровень футболистов - первопричина невзрачных игр "Зенита".
galem72
galem72
сегодня в 11:38
Жаль, что у Мальмё не получилось.
112910415
112910415
сегодня в 11:37
плохо сыграли, нечего отметить
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 11:06
Убери "наше национальное достояние", и Зенит будет тем, кем был ранее

1996 Высшая лига. 10 место. Игры Таблица Обзор Составы
1997 Высшая лига. 8 место. Игры Таблица Обзор Составы
1998 Высшая лига. 5 место. Игры Таблица Обзор Составы
1999 Высшая лига. 8 место. Игры Таблица Обзор Составы
2000 Высшая лига. 7 место. Игры Таблица Обзор Составы
2001 Высшая лига. 3 место. Игры Таблица Обзор Составы
2002 Премьер лига. 10 место. Игры Таблица Обзор Составы
2003 Премьер лига. 2 место. Игры Таблица Обзор Составы
2004 Премьер лига. 4 место. Игры Таблица Обзор Составы
2005 Премьер лига. 6 место. Игры Таблица Обзор Составы
2006 Премьер лига. 4 место.

В 2005-2006-м году владельцем. ФК «Зенит» стал «Газпром»

"Я б в Москве с киркой уран нашел при такой повышенной зарплате..." Эти слова В. Высоцкого вполне подходят и для успехов "Зенита" в последние годы. Деньги, любовь судей сделали Зенит бесспорным лидером в РПЛ. Почему в Европе этого нет? Ответ на этот вопрос у каждого любителя футбола будет свой....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:44
Еле - еле душа в теле,плохо сыграли.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 09:21
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 09:19
    Хочется почитать мнение о игре "грозы хет-триков" который даже Мальме с пенальти забить не может и о его незаменимости в сборной.
    Владимир Дыкин
    Владимир Дыкин
    сегодня в 08:53
    Трусливый тренер, деревянный бомбардир - что можно ожидать от команды
    pele1981
    pele1981 ответ ГолдБол (раскрыть)
    сегодня в 08:37
    И не говори: он такой мастер хет-триков, что даже пенальти забить не в силах))))
    МапС
    МапС
    сегодня в 08:32
    Я бы не рекомендовал напам бить пенали - они предсказуемы.
    ГолдБол
    ГолдБол
    сегодня в 08:32
    Дзюба показал в какой он прекрасной форме, доказал свой статус лучшего нападающего........Матчу ТВ огромный привет, Черданцев, отрабатывай!
    Petergoff
    Petergoff
    сегодня в 08:21
    Зенит-С выходом в ЛЕ. Ждём от Зенита, более смелой игры в еврокубках. Что бы порадовали, так-же, как радовали нас, в КУЕФА 2007-2008.Удачи.
    Absinthe2
    Absinthe2
    сегодня в 07:21
    Стыдоба-то какая
    Рязань 062
    Рязань 062
    сегодня в 07:20
    А что же покоритель тамбова и нижнего нрвгорода? Дзюба такой как и семак, способны только доминировать с отстоем, а вот в европе уже семак с дзюбой являются этим самым отстоем...если не сказать грубее...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 07:14, ред.
    Зенит стал европейским топ клубом, теперь ему и в Европе судьи помогают, респект
    Семак топовый психолог, настраивал на ничейку как на грандов
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 07:00
    Это когда они так?!!!!!!!!!!Я что то не слышал!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну а если это было так,то они правы!!!!!!!!!!!!!!Мальмё должен был брать 3 очка в этом матче,если бы ни судья!!!!!!!!!!!!!!!!
    Риланд
    Риланд
    сегодня в 06:56
    Вот и уровень нашего чемпионата
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 06:47
    А почему болельщики Мальмё в концовке матча скандировали - УЕФА мафия?
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 06:41
    Кто то про76ся очередной раз
    MopkoBHuk
    MopkoBHuk
    сегодня в 06:34
    И не слова про Дзюбув заголовке.
    Пошли вы с такими новостями
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 06:28
    Как в 1/16 финала Лиги Европы??? А как же полуфинал ЛЧ? 🤔
    Землянин
    Землянин ответ n272nm (раскрыть)
    сегодня в 06:26, ред.
    УЕФА признал "Спартак" лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов за период 1955-2020 годов. "Спартак" занял в рейтинге 34 место. Кроме того, в первую сотню попали ЦСКА (45 место), "Зенит" (58 место) и "Локомотив" (91 место). Возглавил рейтинг мадридский "Реал", являющийся рекордсменом по количеству побед в турнире. На втором месте расположилась мюнхенская "Бавария", а замкнула тройку "Барселона".
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:15
    вырвали ничью с Мальме в мучительной борьбе ...
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 06:11
    По матчу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это ....... стыд!!!!!!!!!!!!!!!Мальмё-самая слабая команда в ЛЧ,да и наверное в ЛЕ тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!И если бы они играли чуть смелее,то выиграли бы!!!!!!!!!!!!!!Пенальти-это цирк,там его не было!!!!!!!!!!!!!!!!Да че уж говорить то,если в первом их матче в Питере,Мальмё в первом тайме мог вести 2-1,а вот второй полностью слили!!!!!!!!!!!!!!!В этом матче такая же ситуация!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Зенит не может даже с такими командами играть,матч то проигрышный был,если бы ни судья!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Эта команда только для внутреннего пользования,где еще до начала чемпа ясно,кто будет чемпионом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Убери Дюкова и Зенит будет на 4(5)местах,ну как обычно вообщем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Землянин
    Землянин ответ yrasikos22 (раскрыть)
    сегодня в 06:09, ред.
    Смейся, смейся, тебя тогда, видимо, и в планах не было 😂
    Посмотри статистику тех лет, когда скандинавы были в топе, а лучше уроки сделай в тетрадках с Роналду и Месси на обложках
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ Землянин (раскрыть)
    сегодня в 06:08
    Ахахаха,все посмеялся спасибо...
    Землянин
    Землянин ответ yrasikos22 (раскрыть)
    сегодня в 06:07, ред.
    Тот Русенборг не чета нынешнему, тогда скандинавы были в топе, сильные соперники, точно также как и Лацио. И состав Спартака был без легионеров
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ Землянин (раскрыть)
    сегодня в 06:05, ред.
    Я просто парировал,а кого Спартак побеждал типа команд уровня Русенборга ? имея при этом состав сборной Рф и лучший бюджет Рпл...
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