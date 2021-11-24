«Зенит» на последних минутах ушёл от поражения в матче с «Мальме»

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сегодня, 00:56

«Зенит» ушёл от поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» и пробился в 1/16 финала Лиги Европы.

Мальме, стадион Эледа

«Мальме» — «Зенит» 1:1 (1:0)

Голы: Риекс 28 — Ракицкий 90+2 (пенальти) Нереализованный пенальти: — Дзюба 52

«Мальме»: Далин, Ларссон, Ахмедходжич, Брорссон, Мойсандер, Риекс, Пенья (Ракип 78), Левицки, Инносент, Бирманчевич (Ульссон 69), Колак

Главный тренер: Томассон Йон-Даль.

«Зенит»: Кержаков, Ловрен (Ерохин 46), Чистяков, Ракицкий, Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Дуглас Сантос, Малком (Круговой 90+4), Клаудиньо (Мостовой 46), Дзюба

Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Клаудиньо 36, Далин 50, Вендел 55, Ахмедходжич 56, Чистяков 62, Мойсандер 74, Чистяков 86, Риекс 90

Удаления: Чистяков 86

Судья: Трейманис Андрис.