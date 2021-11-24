«Зенит» на последних минутах ушёл от поражения в матче с «Мальме»

«Зенит» ушёл от поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» и пробился в 1/16 финала Лиги Европы.
Мальме, стадион Эледа
«Мальме» — «Зенит» 1:1 (1:0)
Голы: Риекс 28 — Ракицкий 90+2 (пенальти) Нереализованный пенальти: — Дзюба 52
«Мальме»: Далин, Ларссон, Ахмедходжич, Брорссон, Мойсандер, Риекс, Пенья (Ракип 78), Левицки, Инносент, Бирманчевич (Ульссон 69), Колак
Главный тренер: Томассон Йон-Даль.
«Зенит»: Кержаков, Ловрен (Ерохин 46), Чистяков, Ракицкий, Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Дуглас Сантос, Малком (Круговой 90+4), Клаудиньо (Мостовой 46), Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Клаудиньо 36, Далин 50, Вендел 55, Ахмедходжич 56, Чистяков 62, Мойсандер 74, Чистяков 86, Риекс 90
Удаления: Чистяков 86
Судья: Трейманис Андрис.